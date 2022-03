Miss Perú La Pre: Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, sorprendió a Jessica Newton en la entrevista final

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, sorprendió a Jessica Newton en la ronda final de preguntas. (Foto: Instagram)

El Miss Perú La Pre 2022 llegó a su fin, teniendo como flamantes ganadoras a Kyara Villanella, Gaela Barraza, Alondra Huarác y Mía Loveday. Las cuatro representarán al Perú en los próximos concursos internacionales, siempre bajo la preparación de Jessica Newton, organizadora del Miss Perú.

Pero para llegar a convertirse en reinas de belleza, las adolescentes tuvieron que competir contra otras 160 adolescentes, logrando así clasificar al Top 40, Top 20 y, por último, al Top 10. Fue allí que las jóvenes aspirantes pasaron uno de los momentos más difíciles del certamen: la ronda final de preguntas.

Durante la transmisión en vivo, los seguidores y missólogos esperaban con ansías ver las respuestas de la hija de Keiko Fujimori, quien ha sido una de las grandes sorpresas del Miss Perú La Pre 2022. Recordemos que horas antes había rechazado ser entrevistada en vivo por Tula Rodríguez debido a los nervios.

En la entrevista final, la joven influencer recibió la siguiente pregunta: “Estando en una competencia, ¿cómo haces para no compararte con tus demás compañeras?”. Usando un ceñido vestido rojo, tacones y un maquillaje suave que resaltaba sus ojos, Kyara Villanella respondió:

“Desde chiquita siempre me comparaba, siempre veía las revistas y quería que mi cara fuera de una manera, o mi cuerpo de una manera, o mis ojos maneras. Decidí que quizás en 15 años no me vea cómo me veo ahorita, o en 20 años no me vea así. Ahora tengo la seguridad y confianza de verme al espejo y sonreír porque quizás en unos años no lo voy a tener” , dijo.

JESSICA NEWTON NO ENTENDIÓ LA RESPUESTA

Jessica Newton, quien fue parte del jurado del certamen, quedó sorprendida por la respuesta y le preguntó por qué en unos años no tendría confianza o seguridad en sí misma. “Cuando dices que en unos años no lo vas a poder hacer… no entendí”, le dijo entre risas.

Fue en ese momento que Kyara intentó justificar lo que había dicho segundos antes. “ Me gustan los niños y yo quisiera tener un hijo. Quizás en 15 años ya quedaré embarazada y no tendré el cuerpo que tengo ahora , y he trabajado mucho para tener mi cuerpo. Ahora estoy alegre porque miro al espejo y ya no lloro, puedo sonreír”, agregó.

En otro momento, Kyara se describió a sí misma: “ Soy alegre, soy positiva, intento lo mejor en el colegio y en todo lo que puedo. Soy disciplinada, desde pequeña tuve que encargarme de mi hermana. Sobre todo positiva porque siempre espero lo mejor. Estoy en un momento de mi vida que me siento tan bien conmigo misma, que digo que si tú no te lo crees nadie te lo va a creer, y ahorita sí me lo creo”.

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, se sometió a la ronda final de preguntas del Miss Perú La Pre 2022. (VIDEO: Instagram/@missperulapre)

FINAL DEL CERTAMEN RECIBIÓ CRÍTICAS

Luego de anunciar a las cuatro ganadoras que viajarán a El Salvador para prepararse para los próximos concursos internacionales, los usuarios no dudaron en alzar su voz de protesta en contra de la organización. Los internautas consideraron “injusto” el resultado, ya que consideraron que las ganadoras no dieron las mejores respuestas a comparación de las demás candidatas.

En los comentarios de la transmisión en vivo que se realizó, los usuarios de las redes sociales calificaron de “estafa” la decisión del jurado, señalando que las jóvenes vencedoras solo fueron elegidas por ser hijas de conocidos personajes de televisión y política. Recordemos que Kyara Villanella es hija de Keiko, Gaela Barraza es hija de ‘Tomate’ Barraza y Alondra Huarac es hija de Nilver Huarac.

Usuarios de las redes sociales contra las ganadoras del Miss Perú La Pre. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: