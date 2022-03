Miss Perú La Pre: conoce un poco más sobre Mía Loveday, la otra jovencita que ganó el concurso de belleza

Mía Loveday fue una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre. (Foto: Instagram)

El concurso Miss Perú La Pre llegó a su fin y tuvo cuatro ganadoras, entre las que destacaron las hijas de los ‘famosos’; sin embargo, hubo una concursante que no pertenecía a este grupo, nos referimos a Mía Loveday, quien también viajará a El Salvador para representar a nuestro país.

La joven de 15 años desde un principio fue la favorita de muchos por los diferentes talentos que mostró y sus respuestas ante el jurado. Además, ella reveló los motivos por los que postuló a este certamen de belleza que ha causado gran controversia entre sus seguidores.

“ Me uní al casting del concurso porque me pareció una bonita actividad, nunca hubiese imaginado que llegaría hasta aquí. Durante los cursos me he dado cuenta que una modelo es más que una cara bonita, lleva consigo una gran responsabilidad y un trabajo arduo . Voy a demostrar que todo lo que he aprendido valió completamente el esfuerzo”, dijo.

Cabe precisar que Mía Loveday tiene a su padre de nacionalidad peruana y su madre peruana- francesa, por lo que denomina a la perfección el idioma francés, algo que la ayudó durante las pruebas de talento que tuvieron.

El camino de la joven no fue nada fácil, pues como se mencionó, ella tuvo que competir con las hijas de los ‘famosos’, quienes destacaron más que el resto debido a la gran cantidad de seguidores que tienen en las redes sociales.

Asimismo, muchos de los seguidores de este concurso de belleza se mostraron indignados con la organización del Miss Perú La Pre, pues señalaron que todo había sido arreglado para que Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huárac se lleven la corona.

Mía Loveday fue una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre junto a Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huárac.

CANDIDATA DENUNCIA PRESUNTO FRAUDE

Camila Hernández Macera fue una de las candidatas del certamen que no logró ingresar al Top 10, el cual fue anunciado en vivo en el programa En Boca de Todos, utilizó sus redes sociales para asegurar que en el Miss Perú La Pre todo se encontraba ‘arreglado’.

“Todo estaba arreglado lamentablemente, nunca quise creerlo ni aceptarlo, pero lamentablemente así fue. Y no lo digo porque yo no haya pasado, creo que todas sabemos quienes pasaron sin mover un dedo por otros motivos”, escribió.

Asimismo, ella resaltó que no es la única que piensa que hubo fraude al momento de elegir a las ganadoras, pues ellas se irán a El Salvador para representar al Perú en diferentes certámenes de belleza internacional.

“ Las que han participado saben que hay chicas que no han movido un dedo por estar ahí. Hay candidatas que sí se han esforzado, pero hay otras que no haciendo nada han llegado lejos ”, precisó.

“Me sentí decepcionada porque mucha gente me lo había comentado, me decía que no me esmere tanto porque estaba arreglado y tales personas van a pasar sin hacer nada. Yo decía que no es así, pero este año fue diferente”, añadió.

SEGUIR LEYENDO: