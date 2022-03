Amiga de Jefferson Farfán desmiente a Olenka Mejía y asegura que el futbolista está soltero

Giulliana Barrios afirma que el futbolista está soltero. (Foto: Instagram)

Jefferson Farfán continúa estando en medio del ojo de la prensa desde que Olenka Mejía causara polémica por sus fuertes declaraciones en donde confirmó que tiene un romance con el futbolista. Recordemos que fue el programa Amor y Fuego los primeros en evidenciar que entre ambos habría nacido el amor.

“Es muy bonito el sentimiento, nadie lo está negando. Simplemente que yo tampoco quiero hacerme conocida por ser alguien de él (...) (Para oficializar falta) todavía en unos meses más, creo que hasta julio que lanzo mi campaña (política) más fuerte”, dijo Mejía en un audio que reveló el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Es por ello que ahora Giulliana Barrios, quien es amiga cercana del pelotero y en una oportunidad comenzaron los rumores de un romance, aseguró en una entrevista con un medio local que el deportista es un hombre soltero y que la situación le parece un poco “armada”.

“Vi algo del tema en redes sociales y en el programa de Rodrigo y Gigi, pero te tengo que ser sincera, me parece un poco armado. En algún momento he pecado de inocente al pensar que no me estaban grabando, eso te hablo de hace mucho tiempo”, dijo para el diario Trome.

“Imagino que ella (Olenka) debe haber sabido y, si no, ahora lo sabe. Lo ideal sería que un deportista, con gran trayectoria, salga en titulares por su carrera y no por espectáculos”, agregó en referencia a la última pronunciación de Mejía cuando señaló que no sabía que la estaban grabando cuando habló con el reportero del magazine de Willax TV.

Asimismo, indicó que no conoce ni sabe quién es la ex cuñada de Yahaira Plasencia y concluyó contando que la última vez que habló con Jefferson Farfán, ella tenía entendido que estaba soltero desmintiendo así todo lo dicho por Mejía.

“ Tengo entendido que está soltero . Si es cierto o no (lo de Olenka), te digo que todo se termina sabiendo con el tiempo, bien dicen que las mentiras tienen patas cortas. Si él no ha salido a decir nada, está en todo su derecho”, sentenció.

Cabe resaltar que el nombre de Giulliana Barrios no es tan ajeno al mundo del espectáculo, pues en 2018 fue vinculada con el modelo Erick Sabater y un años después, fue ampayada con Jhon Kelvin saliendo de una discoteca. Incluso ha participado como panelista en programas matutinos.

Olenka Mejía admitió tener un supuesto romance con el futbolista. ¿Cómo se conocieron?

YAHAIRA PLASENCIA SE INCOMODA CUANDO LE PREGUTNAN POR FARFÁN Y MEJÍA

Yahaira Plasencia fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego con el fin de conocer su opinión sobre el presunto romance entre Jefferson Farfán y Olenka Mejía. Recordemos que el deportista es su expareja y Mejía su excuñada.

“¿Qué opinas Yahaira de lo que ha aceptado una relación Olenka, tu excuñada con Jefferson?”, se le escucha decir al reportero. Sin embargo, la cantante prefirió guardar silencio y evitar responder a todas las interrogantes.

“No tengo nada que opinar, mi amor. Yo estoy en mis cosas proyectada”, dijo la interprete de ‘Y le dije no’ mostrando su incomodidad, pues en dos oportunidades más solo se animó a repetir que no tenía nada que opinar.

Cabe resaltar que Olenka decidió emitir un comunicado a través de sus redes sociales, luego que se difundiera una conversación telefónica en donde admitía tener una relación sentimental con el futbolista, aclarando que dicho audio no es reciente. Sin embargo, no llegó a desmentir si tenía un acercamiento con el deportista.

