Miss Perú La Pre: salen a luz más denuncias de favoritismo tras coronación de Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarác

Atacan a organización del Miss Perú La Pre tras conocerse a las ganadoras. (Foto: Instagram)

El Miss Perú La Pre se ha visto envuelto en una verdadera polémica tras las serias acusaciones de favoritismo que pesan en su contra por haber elegido como ganadoras a las ‘hijas de los famosos’. Como se sabe, Kyara Villanella, Alondra Huárac y Gaela Barraza fueron coronadas pese a las críticas de los seguidores del certamen de belleza.

La elección de las jóvenes no fue del agrado de muchas de la exparticipantes del concurso, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar su disconformidad y señalar que desde un primer momento se notó que hubo preferencias por ellas dentro de la organización.

Asimismo, el programa Magaly Tv: La firme se contactó con algunas de las exconcursantes que se quejaron sobre el presunto favoritismo para que expresen lo que realmente sienten tras ni siquiera haber clasificado al top 20.

Samantha González fue una de ellas y dio a conocer que durante los talleres que ellas llevaron, Jessica Newton les dejó en claro que la organización no buscaba una mujer bonita, sino una que transmita seguridad y que se vea empoderada.

“ Jessica dijo que más allá de la belleza, ella buscaba una mujer que pudiera transmitir una mensaje, que se pare al frente de un público y que convenciera de lo que estaba hablando, que transmitiera seguridad o que se viera empoderada , una mujer que se sienta segura de sí misma”, comentó.

De otro lado, la exconcursante también explicó que ella sabía que las hijas de los famosos iban a ser convocadas al concurso por un tema de publicidad, pero ninguna de ella pensó que finalmente Kyara, Gaela y Alondra serían las ganadoras.

“Desde el principio yo sabía que iba a ver publicidad, sobre todo después de una etapa de virtualidad, ahora que pasamos a presencial se tenía que traer el foco hacía el concurso, pero no pensé jamás que ellas iban a ser las ganadoras ”, comentó.

Otra exconcursante que no quiso revelar su identidad por temor a represalias señaló que ella no se encuentra indignada por perder, sino le molesta el hecho de que muchas de sus compañeras se hayan esforzados para que las hijas de los famosos finalmente ganen de manera sencilla.

“Mucha gente dice que estamos piconas, que no sabemos perder, no nos molesta perder, nos molesta la injusticia, nos hemos esforzado tanto, ¿para qué?, entonces, si nos hubieran dicho de que el concurso iba a ser para las tres, simplemente no nos esforzábamos”, sentenció.

El programa Magaly Tv: La firme recogió el testimonio de dos excandidatas del Miss Perú La Pre que denunciaron irregularidades en el certamen de belleza.

JESSICA NEWTON ENVÍA MENSAJE A CONCURSANTES QUE ACUSAN DE FAVORITISMO

Jessica Newton señaló que las jóvenes que ingresan a este tipo de concursos de belleza deberían de estar preparadas mentalmente para saber que existe una gran posibilidad de que pierdan, por lo que restó importancia a las que han señalado que todo estaba ‘arreglado’.

“ Honestamente, cada uno elige su posición, pero, cuando uno compite, hay la posibilidad de que puedes ganar o puedes perder. Si no estás preparado para perder, no deberías participar . Prefiero guardar silencio porque el silencio también es una respuesta clara”, declaró para La República.

SEGUIR LEYENDO: