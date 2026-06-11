‘Cuto’ Guadalupe revela el dolor de no ver a su hijo desde hace 19 años: “Le pediría perdón de rodillas”

Durante una entrevista con Milagros Leiva, el exjugador de Universitario de Deportes compartió la historia de su alejamiento familiar y la esperanza de restablecer el contacto tras casi dos décadas de distancia. Esta Noche/ Panamericana TV

El exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe sorprendió a la audiencia al compartir una confesión íntima durante su reciente aparición en el programa ‘Esta Noche’ de Milagros Leiva. Con voz entrecortada, reveló un episodio que ha marcado su vida y que, según sus propias palabras, le causa un dolor difícil de superar: no ve a su hijo mayor desde hace 19 años.

Durante la entrevista, el exjugador de Universitario de Deportes abrió su corazón ante las cámaras. “Elías tiene 22… desde que tenía 3 añitos no lo he visto”, declaró Guadalupe, quien rara vez se pronuncia sobre aspectos personales tan delicados. Su testimonio generó un impacto inmediato, pues evidenció el profundo arrepentimiento y la carga emocional que arrastra por la larga ausencia en la vida de su hijo.

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Guadalupe relató que la distancia con su primogénito se extendió durante casi dos décadas, un hecho que lo persigue y lo lleva a reflexionar sobre las decisiones tomadas en el pasado. En diálogo con Milagros Leiva, el exfutbolista reconoció la importancia de asumir la responsabilidad por las promesas incumplidas y la falta de presencia paternal. “Le diría que me perdone porque yo en ese momento no me imaginé la magnitud de lo que ha sentido él cuando yo le prometí muchas veces que iba a verlo y nunca viajé”, admitió con honestidad en programa de Panamericana TV.

La conductora del programa le preguntó qué le diría a su hijo si tuviera la oportunidad de verlo frente a frente. Sin dudarlo, Guadalupe respondió: “Yo sueño con él, su mamá que se portó de maravilla conmigo, yo no me porté a la altura... lo que le diría a mi hijo... le pediría perdón de rodillas”. Con estas palabras, el exdeportista dejó claro que su mayor deseo es reencontrarse con Elías y poder reparar, en la medida de lo posible, el vínculo interrumpido.

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Esperado reencuentro

La confesión adquirió un tono aún más emotivo cuando Guadalupe recordó la etapa en la que su hijo era un niño pequeño. Reconoció que, por diversas circunstancias, no logró cumplir con los compromisos asumidos y que el tiempo perdido se convirtió en una herida abierta. “No fui consciente del impacto que tuvieron mis ausencias en su infancia”, sostuvo.

Pese al dolor que le genera la situación, el exjugador manifestó que recientemente surgió una posibilidad de acercamiento. Según explicó, otros integrantes de la familia lograron establecer contacto con Elías a través de las redes sociales, lo que permitió abrir un canal de diálogo después de tantos años. “Ahora se ha abierto una luz al final del túnel por intermedio de mis hijos. Se han podido comunicar con él por las redes, ahora tienen un diálogo bien fluido”, compartió.

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El exjugador de Universitario de Deportes compartió la historia de su alejamiento familiar y la esperanza de restablecer el contacto tras casi dos décadas de distancia.

La esperanza de un reencuentro inminente se refleja en los planes que Guadalupe proyecta para el futuro próximo. Reveló que viajará a Bélgica acompañado de sus otros cuatro hijos, con el objetivo de concretar ese esperado encuentro. “Voy a estar ahí también, esa oportunidad no voy a parar hasta que él me pueda escuchar... es lo único que tengo pendiente a mis 50 años”, expresó, destacando la determinación que lo impulsa a cerrar este capítulo pendiente.

El exfutbolista, conocido por su carisma y trayectoria deportiva, mostró en televisión una faceta distinta. La entrevista motivó mensajes de apoyo y reflexión sobre la importancia del perdón y la reconciliación familiar.

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‘Cuto’ será el padrino del programa de Edson Dávila

Por otro lado, el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe será el primer gran invitado en el estreno de “Edson Pa’ Qué Más”, el nuevo programa de Edson Dávila que debuta este sábado 13 de junio a las 10:00 p.m. por América TV. En esta edición inaugural, Guadalupe compartirá anécdotas personales y detalles inéditos de su carrera, además de asumir el rol de padrino del espacio.

El exjugador destacó el crecimiento profesional de Dávila y valoró la amistad y confianza que los une. “Me encanta cómo ha ido progresando, sigue siendo una persona noble y auténtica. La humildad te abre todas las puertas y él nunca debe perder esa esencia”, señaló Guadalupe.

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Por su parte, Edson Dávila expresó su alegría por contar con ‘Cuto’ en el primer programa, resaltando la complicidad y espontaneidad que caracteriza el formato. “Será un programa lleno de cercanía y momentos inesperados. Quiero que el público se divierta y se sienta identificado con lo que vea cada sábado”, comentó el conductor.

Cuto Guadalupe será el primer invitado del programa de edson Dávila.