Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Perú HOY: canal tv online del evento FIFA

El planeta entero se detiene para seguir la Copa del Mundo 2026. - Crédito: REUTERS

La Copa del Mundo 2026 iniciará su andadura con una ceremonia inaugural en Ciudad de México, donde el partido entre México y Sudáfrica dará el puntapié inicial al torneo. El evento, acompañado por un despliegue artístico encabezado por figuras internacionales como Shakira, marcará el inicio de una cita que ha generado enormes expectativas tanto en el ámbito deportivo como social.

La inauguración del Mundial 2026, el primero en la historia que contará con 48 selecciones, empezará a las 12:30 horas de Perú / 11:30 horas de México de hoy, jueves 11 de junio, bajo la transmisión de América TV y DSports.

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La inauguración del Mundial 2026 genera gran expectativa en Perú. Crédito: REUTERS

Las celebraciones en la capital mexicana se han visto enmarcadas por un fuerte operativo de seguridad, con la presencia de más de 100 mil elementos entre soldados, policías y Guardia Nacional, en respuesta a tensiones sociales acumuladas durante las semanas previas al torneo.

El Mundial 2026 se distingue por ser la primera edición organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. El certamen reúne a 48 selecciones, una cifra récord, y abarca 16 ciudades sede.

Entre los escenarios principales destacan el Estadio Azteca en Ciudad de México, MetLife Stadium en Nueva Jersey —que albergará la final—, AT&T Stadium en Arlington, SoFi Stadium en Los Ángeles, Gillette Stadium en Boston y BMO Field en Toronto. Los recintos acogerán los partidos de mayor relevancia, incluidos encuentros de fase de grupos, instancias definitorias y la gran final.

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La expectativa global recae sobre la capacidad organizativa de los anfitriones y el espectáculo deportivo que ofrecerán las potencias futbolísticas y los debutantes en una cita planetaria que se extiende durante 39 días y abarca 104 partidos en total.

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Conferencia de prensa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 10 de junio de 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante la conferencia de prensa. REUTERS/Henry Romero

Duelo inicial

El evento futbolístico más esperado inicia con el debut de la selección mexicana, que se mide ante Sudáfrica en un encuentro marcado por la entrega de ambas escuadras. La expectativa crece por la intensidad que suelen imprimir en el campo.

El duelo entre México y Sudáfrica trae a la memoria el partido disputado hace dieciséis años en la Copa del Mundo 2010. En aquella ocasión, los seleccionados igualaron con un gol por lado, dejando un registro que aún se recuerda entre los aficionados.

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El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica se disputa bajo una fuerte lluvia y relámpagos, con el trofeo de la Copa del Mundo en el centro del estadio iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de la historia, México ha sido escenario de este torneo global en tres ocasiones distintas, siendo el único país con tal distinción. Las ediciones de 1970 y 1986 tuvieron como protagonistas a leyendas como Pelé y Diego Maradona, quienes brillaron en suelo mexicano.

Para esta edición, México ya no es el único anfitrión, pues comparte la organización del evento con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el país mantiene un rol central en la fiesta del fútbol mundial, renovando su vínculo histórico con el torneo.

Un Mundial representa el evento deportivo más seguido y prestigioso en el planeta, convocando a millones de personas en estadios y a miles de millones frente a las pantallas. Su importancia radica en su capacidad para unir culturas y generar una experiencia colectiva global.

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La edición 2026 marca un hito al realizarse de forma conjunta, lo que demandará mayores esfuerzos para que la puesta en escena sea extraordinaria. El último campeón ha sido Argentina, que después de 36 años se coronó campeón, y buscará reeditar la gloria en Norteamérica con Leo Messi entre sus filas, aunque la misión se antoja tan extrema como complicada.