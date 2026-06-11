‘Tío Luigi’, cae el cabecilla que se apropiaba de casas de adultos fallecidos para alquilarlas

Pasaba horas frente al mar y conducía vehículos de lujo por la ciudad, mientras la Policía Nacional seguía sus movimientos. Así fue como los agentes identificaron a ‘Tío Luigi’, presunto líder de la organización criminal conocida como 'Los Elegantes de Lima’, quien habría dirigido un esquema para apropiarse de casas y stands pertenecientes a adultos fallecidos, con el fin de alquilarlos y obtener ganancias millonarias.
Una red dedicada al despojo de inmuebles
Las investigaciones de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional permitieron reconstruir el modus operandi de la banda. Según la autoridad, Orlando Sánchez, durante un periodo prolongado, el grupo desplegó actividades criminales vinculadas al despojo y apropiación irregular de inmuebles, muchos de ellos propiedades del Estado.
PUBLICIDAD
El avance de las indagaciones llevó a la detención de diez personas tras la emisión de una resolución judicial. Cuatro de los implicados ya cumplen prisión preventiva, mientras que otros han recibido comparecencia con restricciones. Entre los detenidos figuran trabajadores del Poder Judicial y de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), además de quienes, según la policía, cumplían funciones clave dentro de la organización.
El lujoso estilo de vida de ‘Tío Luigi’ incluía el uso de vehículos de alta gama, adquiridos, de acuerdo con la policía, con el dinero obtenido de los alquileres de propiedades usurpadas. Un ejemplo citado en la investigación es el caso del Jirón Paruro, donde por años diversos stands se alquilaron a un valor de cinco mil dólares cada uno. La organización llegó a administrar un promedio mensual de cuarenta y cinco mil dólares solo por este concepto.
PUBLICIDAD
Entre los mecanismos ilícitos empleados, la banda recurría a la falsificación de minutas, contratos y escrituras. Para facilitar estas operaciones, se valían de operadores en registros públicos, quienes permitían inscribir los inmuebles a nombre de terceros. El monto total de los bienes apropiados supera los cincuenta y nueve millones de soles, de acuerdo con las declaraciones del general Sánchez.
Homicidios vinculados y señalización de objetivos
La ambición de la red criminal habría llegado al extremo de la violencia letal. Según la investigación policial, al menos dos homicidios estarían relacionados con el accionar de sus integrantes. El primero involucra a Daniel Castillo, y el segundo a un docente identificado como profesor Pimentel, padre de uno de los intervenidos y trabajador de Sedapal. Este último tenía la función de identificar inmuebles en desuso, particularmente aquellos que no registraban consumo de agua, para seleccionarlos como futuros objetivos de apropiación.
PUBLICIDAD
Entre los hechos violentos atribuidos a la banda figuran el asesinato de un hombre dentro de su vehículo en la avenida Camino Real en septiembre de 2024 y el homicidio de un profesor del colegio Julio Cetella en octubre del mismo año.
El proceso judicial determinó 36 meses de prisión preventiva para el presunto cabecilla y quien sería el brazo legal de la organización. Otros dos miembros, funcionarios del Poder Judicial y de la Sunat, recibieron 18 meses de prisión preventiva. Los demás detenidos afrontan comparecencia con restricciones, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la magnitud de la red.
PUBLICIDAD
Más Noticias
PNP y FFAA buscan evitar protestas en Lima por resultados de la segunda vuelta: “vamos a actuar en el uso gradual de la fuerza”
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que también coordina con el Ministerio Público y el alcalde Renzo Reggiardo para realizar acciones de seguridad en caso de manifestaciones
“Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario”: se reveló la decisión final de Héctor Cúper
El periodista Gustavo Peralta confirmó que el delantero peruano no pegará la vuelta a la ‘U’, al menos de cara al Torneo Clausura 2026
Johanna San Miguel regresó a EEG y se reencontró con Mathías Brivio: volvieron a conducir juntos luego de 11 años
La dupla que inició con el programa de competencia, se lució unida y como si el tiempo no hubiera pasado frente a las cámaras de televisión
Juntos por el Perú denuncia “indicios graves de fraude” y pide al JNE anular 1.751 mesas de Lima
Como lo hizo Fuerza Popular en 2021. El partido de Roberto Sánchez afirma haber detectado una “idéntica e inverosímil repetición de votaciones a favor” de Keiko Fujimori en un mismo local de votación
El difícil panorama de Miguel Silveira en Universitario tras confesiones de su agente: “Su desvinculación estaba más avanzada que la de Sekou Gassama”
El periodista Gustavo Peralta dio a conocer alcances de la postura del plantel y la directiva de la ‘U’ y cómo afecta en la salida del volante brasileño
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD