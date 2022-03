Yahaira Plasencia se incomoda cuando le preguntan sobre presunto romance entre Jefferson Farfán y Olenka Mejía

Yahaira Plasencia se niega a comentar sobre el amorío entre Olenka Mejía y Jefferson Farfán. (Foto: Instagram / Captura)

En los últimos días, los nombres de Olenka Mejía y Jefferson Farfán han causado polémica, pues el programa Amor y Fuego evidenció que entre ambos habría nacido el amor. Asimismo, le consultaron a la modelo al respecto y de acuerdo a sus declaraciones, confirmó que tiene un romance con el futbolista.

“Es muy bonito el sentimiento, nadie lo está negando. Simplemente que yo tampoco quiero hacerme conocida por ser alguien de él (...) (Para oficializar falta) todavía en unos meses más, creo que hasta julio que lanzo mi campaña (política) más fuerte”, dijo Mejía en un audio que reveló el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Al saber que ellos ya estaban juntos, el reportero del magazine de Willax Televisión fue en busca de la salsera Yahaira Plasencia para conocer su opinión sobre este presunto romance. Recordemos que el deportista es su expareja y Mejía su excuñada.

“¿Qué opinas Yahaira de lo que ha aceptado una relación Olenka, tu excuñada con Jefferson?”, se le escucha decir al reportero. Sin embargo, la cantante prefirió guardar silencio y evitar responder a todas las interrogantes.

“No tengo nada que opinar, mi amor. Yo estoy en mis cosas proyectada” , dijo la interprete de ‘Y le dije no’ mostrando su incomodidad, pues en dos oportunidades más solo se animó a repetir que no tenía nada que opinar.

Cabe resaltar que Olenka decidió emitir un comunicado a través de sus redes sociales, luego que se difundiera una conversación telefónica en donde admitía tener una relación sentimental con el futbolista, aclarando que dicho audio no es reciente. Sin embargo, no llegó a desmentir si tenía un acercamiento con el deportista.

“Hace unos días se han emitido conversaciones totalmente privadas, como en ellas NO AUTORIZANDO hacer las públicas, siendo conversaciones totalmente antiguas y no actuales. Por lo cual lamento lo sucedido. Pido a las partes respeto y que hablen con la veracidad del caso”, se pudo leer en su red social.

Yahaira Plasencia se incomoda cuando le consultan sobre presunto romance entre Jefferson Farfán y Olenka Mejía. VIDEO: Amor y Fuego / Willax TV

Por otro lado, también fue consultada sobre la nueva relación de Pancho Rodríguez y su rubia Cris Pichara, con quien estaría saliendo en Chile mientras que es impedido de regresar al Perú. Como se recuerda, la salsera y el chico relaity han sido vinculados en varias ocasiones empezando las especulaciones de un posible romance.

“No sé amor, es tema de Pancho y no mío, le deseo todo lo mejor y que le vaya bien”, respondió la salsera, quien no pudo disimular su fastidio.

¿QUIÉN ES OLENKA MEJÍA?

Olenka Mejía es la excuñada de Yahaira Plasencia, pues ella mantuvo una relación con Jorge Plasencia, hermano de la salsera. Frute del romance que tuvieron, en el 2017 se convirtieron en padres, aunque ellos habían terminado meses antes en malos términos.

“No hizo ningún gasto, me dijo que no quería hacerse responsable porque él no estaba preparado para ser padre. No me dio ni un solo sol, nada. Tampoco fue a ver al bebé el día que nació. Incluso, no quiso firmar a mi hijo”, dijo a los medios en aquel tiempo.

Asimismo, la modelo inició una demanda de alimentos contra Jorge Plasencia, fijando un monto de 2500 soles para el menor. Sin embargo, él señaló que solo ganaba en aquella fecha un total de 1200 soles, por lo que podía pasarle menos de la mitad de lo que ella pedía.

Olenka Mejía demandó a Yahaira Plasencia por difamación agravada. (Foto: Instagram/@ole.mejia)

