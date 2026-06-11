La declaración jurada de Adorni: dijo que ganó USD 513.000 con Bitcoin y modificó el patrimonio familiar desde 2020

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso de la Nación (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Horas después de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, contemplado en la Ley 27.799, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este miércoles por la noche ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas rectificativas y correcciones tributarias que modifican sustancialmente la composición patrimonial conocida hasta ahora del jefe de Gabinete.

La presentación se produjo en un contexto marcado por las investigaciones judiciales que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Ambos expedientes están a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

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La documentación, que había sido anticipada por el presidente Javier Milei y se demoró más de un mes, incorpora activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, entre ellos USD 513.000 originados, según la reconstrucción presentada por fuentes oficiales, en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

Las correcciones alcanzan tanto las declaraciones patrimoniales correspondientes a los años en que Adorni se desempeñó como funcionario nacional como las presentaciones impositivas realizadas desde 2020. Según pudo saber Infobae, la revisión también incluye modificaciones vinculadas al patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, y forma parte de una reconstrucción integral de la evolución económica familiar desde años anteriores al ingreso del actual ministro coordinador a la administración pública.

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De acuerdo con fuentes de la Jefatura de Gabinete, la revisión no se limitó a los ejercicios correspondientes a la función pública. También implicó reconstruir inversiones, bienes heredados, movimientos patrimoniales y operaciones económicas realizadas durante años previos a la llegada de Adorni al Gobierno.

El jefe de Gabinete junto a su esposa, Bettina Angeletti (Nicolás Stulberg)

Las rectificaciones incluyen además cambios en la situación patrimonial de Bettina Angeletti. En el entorno del funcionario destacan que la esposa del jefe de Gabinete no sólo desarrolla actualmente actividades como monotributista sino que además ocupó durante más de quince años cargos gerenciales en una empresa privada, un dato que fue incorporado a la reconstrucción presentada ante los organismos de control.

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Según explicaron las fuentes consultadas, el trabajo de revisión comenzó después de que las operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025 quedaran bajo análisis judicial. A partir de entonces se inició un proceso de recopilación de documentación destinado a reconstruir el origen de los recursos económicos utilizados por la familia durante los últimos años.

“Hubo desprolijidad. Las declaraciones juradas del 2023 las hizo él mismo. La del 2024 fue con un contador, pero con la denuncia, hubo que hacer una reconstrucción de toda la historia patrimonial familiar, porque había que demostrar que el dinero usado en la compra de propiedades no había surgido de dinero ilícito”, explicaron fuentes cercanas al funcionario.

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La principal novedad de la documentación presentada es la incorporación de aproximadamente USD 513.000 vinculados a inversiones realizadas con Bitcoin. De acuerdo con la reconstrucción oficial, ese ahorro constituye el principal activo incorporado a las declaraciones rectificadas y representa el componente más importante del patrimonio familiar informado en esta oportunidad.

En función de la explicación presentada por la Jefatura de Gabinete, las inversiones fueron realizadas entre 2013 y 2018 mediante ocho billeteras virtuales diferentes. Durante ese período, Adorni y Angeletti habrían efectuado operaciones de compra y venta de la criptomoneda que generaron ganancias acumuladas a lo largo de varios años.

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El edificio de Caballito donde tiene el departamento Adorni (Gustavo Gavotti)

Las fuentes oficiales sostienen que el capital originalmente invertido rondó los USD 200.000. A partir de la evolución de las cotizaciones y de las operaciones efectuadas durante esos años, ese monto se habría transformado posteriormente en los USD 513.000 que ahora fueron incorporados a las declaraciones rectificativas.

La reconstrucción presentada ante la Oficina Anticorrupción sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante las denominadas “llaves” de acceso asociadas a las billeteras virtuales utilizadas para operar. Según esa explicación, esos registros permiten reconstruir los movimientos realizados y acreditar la existencia de las inversiones declaradas.

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La incorporación de ese ahorro modifica de manera significativa la fotografía patrimonial conocida hasta ahora. Hasta las últimas declaraciones disponibles, los principales activos líquidos informados por Adorni eran sustancialmente inferiores. Con las rectificaciones presentadas este miércoles, el patrimonio declarado incorpora un componente financiero que hasta ahora no figuraba en las presentaciones oficiales.

La revisión también alcanzó las declaraciones impositivas realizadas ante ARCA. Según confirmaron fuentes oficiales, Adorni se presentará ante el organismo para abonar los impuestos que resulten exigibles como consecuencia de las rectificaciones efectuadas sobre los últimos cinco años.

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La reconstrucción patrimonial incluye además una serie de bienes heredados tras el fallecimiento de Jorge Eduardo Adorni, padre del actual jefe de Gabinete, ocurrido en 2022.

Uno de esos activos corresponde a una propiedad ubicada en la ciudad de La Plata. En base a lo que explicaron fuentes del entorno, el inmueble permaneció durante un tiempo sometido a un proceso judicial debido a la existencia de una hipoteca vinculada a dos personas fallecidas. Esa situación impidió avanzar con la disposición del bien hasta que el expediente pudo resolverse. Una vez superadas esas instancias, la propiedad fue vendida y los fondos distribuidos entre los integrantes de la sucesión.

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La casa que alquiló Manuel Adorni en el barrio Indio Cuá

Como resultado de esa operación, Adorni incorporó aproximadamente USD 57.000 a su patrimonio. La documentación presentada indica que el resto de los recursos fue percibido por otros herederos.

La reconstrucción también incorpora un lote ubicado en el partido bonaerense de Daireaux que formaba parte de la misma sucesión. Según la información presentada ante los organismos de control, ese terreno fue vendido y generó un ingreso cercano a los USD 22.000 para el actual jefe de Gabinete.

En conjunto, ambas operaciones representaron ingresos por aproximadamente USD 79.000 derivados de bienes heredados.

Las rectificaciones alcanzan además las declaraciones patrimoniales correspondientes al período en que Adorni comenzó a desempeñarse en la función pública. El actual jefe de Gabinete ingresó a la administración nacional el 14 de diciembre de 2023 como secretario de Comunicación y Medios. Permaneció en ese cargo hasta noviembre de 2025, cuando fue designado jefe de Gabinete.

Fuentes consultadas revelaron que la revisión integral de las declaraciones obligó a reconstruir buena parte de la historia patrimonial familiar para reflejar activos, inversiones y movimientos económicos que no habían sido incorporados en las presentaciones originales.

Uno de los capítulos centrales corresponde a la vivienda ubicada en el country Indio Cuá. La propiedad fue adquirida en noviembre de 2025 y quedó en el centro de la atención pública cuando trascendieron distintas informaciones sobre la composición patrimonial del matrimonio.

La escribana Adriana Nechevenko en Comodoro Py (RSFotos)

Hasta ahora, la vivienda aparecía declarada exclusivamente a nombre de Bettina Angeletti. En la documentación presentada este miércoles, el inmueble pasa a figurar integrado al patrimonio de ambos cónyuges, con una participación del 50% para cada uno. Asimismo, detallan que la compra demandó aproximadamente USD 120.000.

Las fuentes oficiales sostienen que esos recursos provinieron de dos hipotecas constituidas sobre el inmueble familiar ubicado sobre la avenida Asamblea.

Por otra parte, la reconstrucción patrimonial también incorpora información vinculada a las remodelaciones realizadas posteriormente en la vivienda.

Mientras que durante la investigación judicial trascendió una estimación que ubicaba el costo de esas obras en torno a los USD 245.000, la posición presentada por el funcionario sostiene que el monto efectivamente destinado a los trabajos fue cercano a los USD 170.000.

Las diferencias entre ambas cifras forman parte de la información incorporada en la documentación presentada ante los organismos de control.

El otro item relevante de la reconstrucción patrimonial corresponde al departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, adquirido también durante noviembre de 2025. Según la explicación brindada, la operación se realizó mediante un acuerdo con Pablo Feijoó, a quien describen como amigo personal del funcionario.

Pablo Martín Feijoo, al retirarse de Comodoro Py luego de declarar en la causa contra Manuel Adorni

Las fuentes oficiales sostienen que la compra no implicó una operación tradicional por el valor total del inmueble. De acuerdo con esa versión, Adorni desembolsó únicamente USD 30.000 en concepto de anticipo. El resto de la estructura financiera de la operación se habría apoyado en mecanismos de financiamiento e hipotecas que, según la explicación presentada, rondaron en conjunto los USD 100.000.

La reconstrucción patrimonial también incorpora precisiones sobre versiones que circularon respecto de supuestos pagos adicionales vinculados a esa operación. Ante los trascendidos, desde la Jefatura de Gabinete plantearon que Feijoó no exigió ninguna suma adicional y no existió una transacción económica complementaria por fuera de los instrumentos documentados. Además, señalaron que la operación quedó circunscripta a los términos formalmente registrados y que la documentación presentada busca reflejar esa situación.

La revisión también aborda las remodelaciones efectuadas posteriormente en el departamento de Caballito. Según los documentos presentados por el funcionario, existieron aproximadamente USD 65.000 vinculados a trabajos realizados sobre el inmueble.

De acuerdo con la explicación oficial, esos montos tampoco fueron desembolsados mediante pagos directos, por lo que fueron incorporados a la documentación presentada con las aclaraciones correspondientes.

Todas estas operaciones forman parte de las rectificaciones presentadas este miércoles ante la Oficina Anticorrupción y ARCA.

La parrilla que se mandó a hacer el funcionario a su casa del country

En paralelo, la revisión alcanzó las declaraciones impositivas correspondientes a los últimos cinco años y derivará en la regularización de las obligaciones tributarias que surjan como consecuencia de la incorporación de activos, inversiones y bienes que no habían sido incluidos en las presentaciones originales.

El eje central de la reconstrucción patrimonial es explicar el origen de los recursos económicos que integran actualmente el patrimonio familiar. Desde la Jefatura de Gabinete, plantean que los bienes incorporados a las rectificaciones, las inversiones financieras, los fondos obtenidos por herencias y las operaciones patrimoniales realizadas durante los últimos años tienen origen previo al ingreso de Adorni a la función pública.

“Todo el patrimonio que tiene Adorni y Angeletti es previo a la asunción como funcionario público”, señalaron las fuentes consultadas.

La documentación presentada este miércoles reúne por primera vez en una misma reconstrucción las inversiones realizadas con Bitcoin, los ingresos provenientes de bienes heredados, las modificaciones introducidas en la composición patrimonial del matrimonio, las explicaciones sobre las operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025 y las rectificaciones impositivas efectuadas ante ARCA. Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo fue consolidar en una única presentación la evolución patrimonial familiar desde 2020 hasta la actualidad.