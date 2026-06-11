Campaña de DNI electrónico gratis durante junio: conoce las fechas y los lugares

Esta campaña busca facilitar el acceso al DNI electrónico en el Cercado de Lima - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Lima anunció, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una campaña de tramitación del DNI electrónico dirigida a vecinos del Cercado de Lima. La iniciativa se realizará durante junio en dos jornadas presenciales y estará enfocada en dos grupos priorizados: niños y adolescentes de cero a 17 años, así como personas adultas mayores de 60 años a más.

El operativo busca facilitar el acceso al documento de identidad en puntos de atención sanitaria del distrito, en horarios definidos y con requisitos específicos según la edad del solicitante. La comuna informó que el servicio se brindará únicamente en las fechas programadas y dentro del rango de atención establecido para cada día.

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Fechas, horarios y sedes en el Cercado de Lima

La primera jornada se realizará el viernes 19 de junio, de 9 a. m. a 12 p. m., en el Centro de Salud Conde de la Vega, ubicado en Jr. Conde de la Vega Baja n.° 488.

La segunda fecha está programada para el viernes 26 de junio, de 9 a. m. a 12 p. m., en el Centro de Salud de Mirones Bajo, situado en Jr. Bruno Terreros n.° 141.

Para quienes necesiten efectuar cambio de dirección, se solicitó llevar copia de un recibo de luz o de agua como sustento del domicilio.

La campaña se realizará en dos fechas durante junio - Créditos: Municipalidad de Lima.

Requisitos para menores de cero a 17 años

Para la atención de niñas, niños y adolescentes, se requerirá la presencia del menor durante el trámite. Además, deberá acudir el padre o la madre con su DNI vigente, a fin de validar la identidad y completar el procedimiento correspondiente.

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La Municipalidad de Lima precisó que estos lineamientos se aplicarán durante toda la campaña. Por esa razón, recomendó a las familias verificar con anticipación que el acompañante lleve su documento y que el menor asista dentro del horario señalado, con el objetivo de evitar contratiempos al momento de la gestión.

Condiciones para adultos mayores de 60 años a más

En el caso de las personas adultas mayores, la indicación es que el titular debe presentarse de manera presencial para iniciar o completar el trámite del DNI electrónico. La coordinación con Reniec permitirá atender a este grupo etario en un espacio cercano y con un esquema de atención por jornada.

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La comuna recordó que el cumplimiento de esta condición es indispensable para el desarrollo del procedimiento, por lo que pidió a los interesados organizar su traslado con tiempo y asistir dentro de la franja de atención anunciada.

Reniec despliega jornadas especiales en municipalidades y centros institucionales para garantizar el acceso al DNI electrónico a la población vulnerable. - Reniec

Campaña de DNI electrónico para el 15 de junio

La Municipalidad de San Martín de Porres, junto con el Reniec, realizará el lunes 15 de junio una campaña para tramitar gratis el DNI electrónico para menores de 17 años y mayores de 60. La atención será de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. en la Agencia Zonal Comercial e Industrial de la urb. Naranjal (calle Las Tunas n.º 308).

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La convocatoria incluye foto gratuita y tendrá cupos limitados según stock. El ingreso será por orden de llegada y el servicio terminará cuando se agoten los cupos o al cierre del horario.