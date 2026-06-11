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PNP y FFAA buscan evitar protestas en Lima por resultados de la segunda vuelta: “vamos a actuar en el uso gradual de la fuerza”

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que también coordina con el Ministerio Público y el alcalde Renzo Reggiardo para realizar acciones de seguridad en caso de manifestaciones

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PNP garantiza derecho a protestar pero advierte acción contra quienes se infiltran para desestabilizar. (Foto: X/@PNP)
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que también coordina con el Ministerio Público y el alcalde Renzo Reggiardo para realizar acciones de seguridad en caso de manifestaciones. (Foto: X/@PNP)

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, afirmó que la PNP actuará para impedir protestas en la ciudad capital luego de que se conozcan los resultados finales de la segunda vuelta electoral. Según él, la PNP protegerá el derecho de reunión y expresión, pero intervendrá con uso gradual de la fuerza si una protesta afecta a personas, bienes públicos, infraestructura o la tranquilidad pública.

En una entrevista con Panamericana, Arriola sostuvo que la coordinación no quedará limitada a la Policía. Mencionó a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría Pública y al alcalde Renzo Reggiardo como parte de un esfuerzo para mantener la seguridad

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El jefe policial también situó el operativo en una escala nacional. “La policía va a garantizar la seguridad de los 34 millones de peruanos”, dijo Arriola, al responder por la posibilidad de una nueva “toma de Lima” convocada por ciudadanos.

PNP advierte que usará la fuerza de forma progresiva

El jefe de la Policía explicó que la institución garantizará la seguridad de quienes ejerzan “sus derechos fundamentales a la libertad de reunión y a la libertad de expresión”, pero advirtió que estará vinculado con la conducta de los manifestantes. “Nadie les quita el derecho, sino esos derechos dejan de asistirle, porque comienza la generación de la violencia”, en especial en el centro de Lima.

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El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que también coordina con el Ministerio Público y el alcalde Renzo Reggiardo para realizar acciones de seguridad en caso de manifestaciones. REUTERS/Sebastián Castaneda
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que también coordina con el Ministerio Público y el alcalde Renzo Reggiardo para realizar acciones de seguridad en caso de manifestaciones. REUTERS/Sebastián Castaneda

Consultado sobre posibles desbordes tras el resultado electoral, Arriola respondió: “Si es que hay personas que alteran este orden público, que generan violencia en contra de personas, por supuesto que vamos a actuar en el uso gradual de la fuerza”, dijo Arriola.

El comandante también describió un límite material para la tolerancia estatal frente a ataques a sedes públicas. “No podemos hacer un ole para que pasen e incendien el Congreso o el Palacio o las autoridades”, dijo Arriola, al rechazar la posibilidad de una pasividad policial ante una escalada violenta.

Arriola afirma que se evitará una “toma de Lima”

El comandante general aludió a antecedentes ya identificados por las autoridades y sostuvo que la respuesta actual se apoya en esos registros sobre anteriores intentos de “toma de Lima”.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que también coordina con el Ministerio Público y el alcalde Renzo Reggiardo para realizar acciones de seguridad en caso de manifestaciones. EFE/STR
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que también coordina con el Ministerio Público y el alcalde Renzo Reggiardo para realizar acciones de seguridad en caso de manifestaciones. EFE/STR

En ese tramo, indicó que esas referencias están “registradas en las investigaciones en la primera, segunda y tercera tentativa de una supuesta toma de Lima”.

Arriola agregó que el deber de la fuerza es proteger a quienes resulten afectados por eventuales hechos violentos y a quienes tienen a su cargo bienes del Estado.

Comunidad Aymara convoca a protestas si Keiko Fujimori gana las elecciones

La demora en el conteo de votos por parte de los organismos electorales ha generado tensión en los simpatizantes Roberto Sánchez. En la región Puno, en la que el candidato a la presidencia de Juntos por el Perú tuvo un apoyo en mayoría, integrantes de la comunidad Aymara convocaron a una protesta en la que afirman que no reconoceran los resultados si Fuerza Popular gana las elecciones.

Comunidad Aymara en Puno convoca a protestas si Keiko Fujimori gana las elecciones. (Video: El Reportero del Pueblo)

“No al fujimorismo. Un voto patriótico, un voto con dignidad, un voto con memoria, con memoria de tantos fallecidos, tantos fallecidos, hermanos tenemos en diferentes regiones asesinados por los militares, por este pacto mafioso. Señora Keiko Fujimori, por favor, háganos el favor de retirarse, señora. Usted no trabaja. Usted no tiene dignidad, no tiene sentimientos, señora. Usted por lo menos ni siquiera tiene una ocupación laboral. Usted no trabaja, usted no sabe qué es sufrir, qué es sudar para conseguir un pan de cada día para nuestros hogares. Señora, por favor, retírese (...) Vamos a llegar hasta Lima y no vamos a admitir”, expresó una ciudadana durante la manifestación pacífica.

Los ciudadanos concentrados cerca al puente Ilave también expresaron que no reconocerán a Keiko Fujimori como presidenta en caso de que gane las elecciones. “No lo vamos a reconocer. Nosotros hemos dado nuestro rechazo categórico. ¿Qué más quiere la señora? ¿Qué le pasa? (...) ¿Piensa que el pueblo está ciego? ¿No tiene memoria?“, indicó la ciudadana.

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