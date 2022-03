Magdyel Ugaz: Así reaccionó cuando le preguntaron sobre el compromiso de su expareja Laszlo Kovacs

Magdyel Ugaz se refiere a compromiso de Laszlo Kovacs. (Foto: Instagram)

Después que Laszlo Kovacs anunciara su compromiso con Mili Asalde, los fans de Magdyel Ugaz aprovecharon que la actriz puso su cajita de preguntas en Instagram para consultarle cómo se sentía al saber de esta noticia.

Como se recuerda, Magdyel tuvo una relación de cuatro años con Laszlo Kovas, con quien tiene una gran amistad. Ambos han expresado lo mucho que se estiman, es por ello que los seguidores de ambas figuras aún guardaban la esperanza de una posible reconciliación. Tras esta noticia, este deseo ha quedado descartado.

Por medio de sus redes sociales, la actriz respondió preguntas de sus fanáticos y le consultaron sobre Laszlo con quien mantuvo un romance de años.

“Laszlo se comprometió. ¿Cómo te sientes”, fue la pregunta de un usuario, logrando una gran sonrisa en Magdyel Ugaz.

“Laszlo (Kovacs) es mi familia de la vida y lo he compartido muchas veces en redes, seguro uno de estos días lo voy a ver. Sé que está muy enamorado y lo celebro, estoy muy contenta por él” , dice muy emocionada la actriz.

Magdyel Ugaz y su reacción sobre el compromiso de su expareja Laszlo Kovacs. (Video: Instagram)

Magdyel y Laszlo tuvieron una relación hasta el 2009, sin embargo, son grandes amigos. Ambos han tomado diferente camino, pero siempre están en comunicación, según han señalado.

Como se recuerda, los actores se reencontraron en Al Fondo Hay Sitio, espacio que vuelve este 2022 con una nueva temporada, ella en el papel de la Tere y él encarnado en Tito.

En una entrevista para Infobae, el intérprete señaló que esta propuesta le llenó de emoción, no solo por lo que significa esta producción para él, sino porque había mandado castings y en ninguno lo llamaban.

“Te soy sincero cuando te digo que yo recibí la propuesta de Maricucha y Al Fondo Hay Sitio el mismo día, para mi fue una sorpresa. Mira, yo hice casting para Maricucha, pero era el tercer o cuarto casting que hacía para otros proyectos y no me llamaban”, contó en la entrevista.

“Además, siento que ahora es más difícil hacer castings porque tú te grabas solo, tú eres tu propio director, tu propio camarógrafo, es más complicado. Es todo un tema de encuadre, no es lo mismo. En mi caso, yo ya estaba un poco descorazonado porque era el tercer casting que no me salía, y supongo que el de Maricucha lo hice cuando ya has perdido toda esperanza”, recordó entre risas.

LASZLO KOVACS SE CASA

El actor Laszlo Kovacs sorprendió a propios y extraños al anunciar que le había pedido la mano a su novia Mili Asalde. A través de sus redes sociales, el recordado ‘Tito’ en “Al Fondo Hay Sitio”, decidió compartir su felicidad con sus más de 67 mil seguidores en Instagram.

Es así como la tarde de este 15 de marzo, el artista nacional comenzó publicando en las historias de su cuenta oficial de Instagram la mano de su pareja luciendo el bello anillo de compromiso con el fondo del mar de lo que sería la Costa Verde.

Todo parece indicar que el también actor de la teleserie “Maricucha” habría decidido ir a un lujoso restaurante con vista al océano pacífico para proponerle matrimonio, pues en la foto compartida en dicha red social se ve una copa de vino y un plato de comida.

Tras comprometerse, Laszlo Kovacs no dudó en compartir también en el perfil de su Instagram una fotografía junto a su futura esposa en donde ambos sonríen y ella no dudó en presumir su sortija que lleva una piedra preciosa en medio.

Foto: Instagram

