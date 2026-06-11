Sospechas, ansiedad e incertidumbre: el efecto de esperar un mes o más para conocer los resultados de las elecciones en Perú

En Perú, la falta de resultados preliminares institucionalizados extiende por semanas o meses la espera de los resultados oficiales electorales. (ONPE)

En cada proceso electoral en Perú, la espera para conocer los resultados oficiales se extiende por semanas, a veces más de un mes, y deja a la ciudadanía expuesta a una atmósfera de sospechas, ansiedad e incertidumbre. Incluso, abre la puerta que el colectivo que se empieza a sentir perdedor grite “fraude”.

Mientras otros países latinoamericanos anuncian tendencias la misma noche del día de la votación, en el caso peruano, la falta de un sistema de resultados preliminares institucionalizados genera un vacío informativo que afecta la confianza pública.

Según el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, el principal problema no radica únicamente en la geografía accidentada del país ni en la llegada tardía de actas provenientes de zonas remotas o del extranjero. El fondo de la dificultad es institucional: en Perú, el cómputo oficial es la única fuente inmediata de información pública sobre los resultados, lo que prolonga la espera y eleva el nivel de tensión social.

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Fernando Tuesta Soldevilla sostiene que en Perú el problema electoral de fondo es institucional y no solo geográfico.

En países como México, Colombia, Argentina, Chile o Panamá, existen sistemas nacionales de resultados preliminares que difunden datos provisionales la misma noche de la votación, aunque el escrutinio definitivo se proclame después.

De acuerdo con Tuesta, esa diferencia permite que la ciudadanía acceda a tendencias verificables, limita la especulación y reduce la ansiedad que suele acompañar a los comicios apretados.

El papel de las encuestadoras

La ausencia de un sistema oficial que publique resultados preliminares cede el protagonismo informativo a las empresas encuestadoras. En contextos donde la diferencia entre candidatos es mínima, ese vacío abre espacio a interpretaciones contradictorias y genera expectativas enfrentadas.

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Las encuestadoras, que en otros países solo complementan la información oficial, asumen en Perú una responsabilidad mediática que, según Tuesta, debería recaer en las autoridades electorales.

Esta acuarela muestra a Keiko Fujimori y al político Sánchez saludando, con la bandera de Perú ondeando majestuosamente detrás de ellos, capturados de la cintura para arriba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este escenario amplifica la desconfianza y expone a la opinión pública a mensajes ambiguos o manipulados. Las cifras circulan de manera fragmentaria y, ante la falta de datos institucionales inmediatos, la incertidumbre se instala en el debate social y político.

Informar rápido y proclamar

En su publicación en redes sociales, Fernando Tuesta Soldevilla enfatiza que el debate no se trata de reemplazar el cómputo oficial, sino de separar el acto de informar con rapidez del de proclamar legalmente los resultados.

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“El punto, entonces, no es reemplazar el cómputo oficial. Es distinguir entre informar rápido y proclamar oficialmente. Mientras no exista esa separación, cada elección ajustada volverá a convertirse en una larga espera cargada de sospechas, ansiedad e incertidumbre”, adviertió el politólogo.

Esta distinción, presente en otros sistemas electorales de la región, permite que los actores políticos y la ciudadanía conozcan tendencias claras y verificables desde el primer momento, incluso si el resultado legal tarda en confirmarse. La falta de esa separación en Perú convierte cada jornada electoral en un proceso extendido, donde la espera se carga de tensiones y desconfianza.

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FOTO DE ARCHIVO. Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú recibe datos de las provincias mientras supervisan la votación durante el recuento de votos en la segunda vuelta presidencial entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 9 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Comparación regional

De acuerdo con exjefe de la ONPE, la diferencia estructural entre Perú y otros países sudamericanos radica en la transparencia y celeridad de los organismos electorales en ofrecer datos preliminares. En lugares donde existen estos mecanismos, el impacto social de la espera disminuye y la opinión pública tiene acceso a información confiable desde el inicio del conteo.

En contraste, en Perú, la incertidumbre marca el ritmo del proceso electoral y la ciudadanía debe convivir con semanas de rumores, especulaciones y dudas. Lo que en otros países es una noche de expectativa, en el caso peruano se transforma en un mes o más de tensión colectiva.

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El efecto acumulativo

La prolongación en la entrega de resultados agrava el clima de sospecha y ansiedad, especialmente cuando el margen entre candidatos es reducido. Los actores políticos y la sociedad permanecen en vilo, a la espera de cifras definitivas que tardan en llegar. La falta de información institucional rápida perpetúa la desconfianza y dificulta la aceptación de los resultados.

Según Fernando Tuesta Soldevilla, mientras persista la ausencia de una separación clara entre la comunicación de resultados preliminares y la proclamación oficial, cada elección ajustada en Perú estará marcada por la incertidumbre y la especulación.