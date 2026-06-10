Quiénes son los dos jugadores que pelean por el cupo de Balerdi en la lista de Argentina para el Mundial: cuál saca ventaja

Giay, de 22 años, en el triunfo de Argentina ante Honduras (Reuters/Maria Lysaker)

“Tenemos una idea, pero capaz un día o dos nos vamos a tomar. La prueba de hoy nos despejó muchas dudas para ver qué le hace falta al equipo. Si digo que el reemplazante está acá es muy fácil y, si no, llaman a todo el mundo. Hay dos opciones y vamos a esperar. Lo importante es que el plantel ha dado buenas muestras, que los jugadores están bien de salud", declaró Lionel Scaloni sobre el reemplazante de Leonardo Balerdi luego de la goleada de la selección argentina 3-0 ante Islandia que culminó la etapa de preparación de la Albiceleste para el Mundial 2026.

Hoy la lista tiene 25 futbolistas por la lesión del central, pero a más tardar el viernes quedará completa. Scaloni habló de “dos candidatos”, pero no les puso nombres. Esos dos jugadores son Agustín Giay y Guido Rodríguez, quienes juegan en dos puestos diferentes.

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Según pudo saber Infobae, quien pica en punta es Giay, de 22 años. El lateral derecho del Palmeiras, que fue capitán de la Selección Sub 20, fue titular y respondió muy bien en los amistosos: en el cuerpo técnico quedaron más que conformes con él.

El hombre surgido de San Lorenzo (que retiene un 25% de la ficha) saltó al campo para reemplazar a Nahuel Molina y a Gonzalo Montiel, quienes acaban de recuperarse de sendos desgarros. En principio, se esperaba que alternara con Nicolás Capaldo, pero al final Scaloni resolvió que actuara ante Honduras e Islandia. Y cumplió, con interesantes proyecciones ofensivas, su principal característica.

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Y, teniendo en cuenta que Leandro Paredes va a llegar con lo justo al Mundial por el desgarro grado 1 que sufrió en la derrota de Boca Juniors ante la Universidad Católica de Chile, y que Exequiel Palacios respondió muy bien en el rol de mediocampista central en las últimas dos pruebas, el que empieza a sacar ventaja es Giay, quien además integró la delegación desde que partió desde Buenos Aires el sábado 30 de mayo por la noche.

Guido Rodríguez se entrena con intensidad en un gimnasio durante sus vacaciones, levantando una pelota medicinal sobre su cabeza (Instagram)

De todos modos, la puja persistirá hasta que llegue el anuncio. Y Guido Rodríguez, de 32 años, se entrena por su cuenta en un gimnasio de Vicente López a la espera de la definición. De hecho, en las últimas horas, compartió en sus redes una imagen con su trabajo, casi un mensaje para demostrar que está listo para una convocatoria.

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El mediocampista central fue parte del esqueleto de la Selección durante todo el ciclo de Scaloni: integró los planteles campeones en las dos Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Aunque el último llamado que recibió fue en septiembre de 2024, y su participación más reciente se remonta al 29 de junio de ese año —13 minutos en el triunfo 2-0 ante Perú—, su huella en la era dorada del equipo nacional es innegable.

El mediocampista llegó a Valencia en febrero, tras dejar el West Ham United, donde había perdido protagonismo. En el club español recuperó la titularidad y se afianzó con solidez: jugó 17 partidos y marcó cuatro goles, que le permitieron a su equipo alejarse de la zona del descenso, aunque no le alcanzó para clasificarse a una copa internacional (quedó a dos del Getafe, que logró el pasaje a la Conference League).

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