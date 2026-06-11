Resultados de elecciones en Perú: ¿Qué falta ahora que ya no hay actas pendientes en el extranjero por contar?

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial del domingo 31 de mayo.

Con 0 % de actas pendientes por procesar en el extranjero a la mañana de hoy, jueves 11 de junio, según la web oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que terminaron por colocar parcialmente a Keiko Fujimori (Fuerzar Popular) con 50.002 % y a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 49.998 %, una buena parte de la ciudadanía peruana se pregunta qué es lo que viene en esta apretada segunda vuelta.

Respecto al voto del exterior, a la ONPE aún le falta terminar de contabilizar una pequeña parte del total de las 2,543 actas. Hasta ahora, tiene un 94.495 % de actas contabilizadas (2,403) y un 5.505 % (140) para envío al Jurado Electoral Especial (JEE), donde se deberá resolver las observaciones para que finalmente puedan ser contabilizadas o no. Esto no se dará en las próximas horas, sino días o hasta semanas.

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En tanto, a nivel nacional, la ONPE tenía por contabilizar 90,223 actas. De ese total, ya figuran como contabilizadas: 88,708 (98.321 %), para el envío al JEE: 1,495 (1.657 %) y pendientes: 20 (0.022 %), procedentes de Ucayali y Loreto. Entre hoy y mañana, posiblemente tendrá el 100 % de actas procesadas y, por ende, 0 % de actas pendientes. Lo que tomará aún más tiempo, al igual que en el caso del exterior, es llegar al 100 % de actas contabilizadas.

FOTO DE ARCHIVO. Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú recibe datos de las provincias mientras supervisan la votación durante el recuento de votos en la segunda vuelta presidencial entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 9 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Aún llegando la ONPE al 100 % de actas contabilizadas tanto a nivel nacional como en el extranjero, no se puede dar a un ganador oficialmente hasta que el Jurado Naciona de Elecciones (JNE) convoque a una sesión para proclamar al candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos en la segunda vuelta. Solo en ese momento ya se podrá hablar de una ganador entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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De acuerdo a los cálculos de Roberto Burneo, titular del JNE, esta proclamación podría ocurrir recién a mediados de julio, por lo que faltan varias semanas de suspenso. Lo que cabe mencionar es que al 100 % de actas contabilizadas de la ONPE ya se tendrá un virtual ganador.

De acuerdo a las estimaciones de expertos y la tendencia, tras la llegada de las actas del extranjero, todo parece indicar que Keiko Fujimori podría alzarse como la ganador de este balotaje. Aún todo sigue siendo preliminar, por lo que la ciudadanía debe esperar responsablemente a que el JNE proclame al ganador en julio.

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Un trabajador muestra una pantalla mientras el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú recibe datos de las provincias mientras supervisan la votación y continúa el recuento de votos en la segunda vuelta presidencial entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Las actas enviadas al JEE (observadas) serán determinantes para inclinar la balanza hacia un candidato en específico. En su mayoría, provienen de Lima y el extranjero, por lo que algunos expertos en estadística ya adelantan que finalmente el conteo favorecería por decenas de miles a la postulante de Fuerza Popular.

En la última actualización de la web de la ONPE, a las 9 de la mañana de hoy 11 de junio, Keiko Fujimori se mantienen primera con 50.002 % (9′032,653 votos) y Roberto Sánchez con 49.998 % (9′032,092 votos). La diferencia es menor a mil votos, lo que refuerza porque las encuestadoras dieron en las víspera un empate técnico entre ambos candidatos.

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El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el único mecanismo con validez jurídica para determinar el candidato con más votos válidos en la segunda vuelta presidencial. El proceso comienza en cada una de las90.223 mesas habilitadas en el país: una vez cerradas las urnas.