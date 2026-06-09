¿Cuándo inicia el Mundial 2026? Día, horario y canal TV de la inauguración del torneo FIFA

¿Cuándo inicia el Mundial 2026? Horario y canal TV de la inauguración del torneo FIFA.

El Mundial 2026 reunirá a 48 selecciones en un torneo con sede en Estados Unidos, México y Canadá. La expectativa es alta por la magnitud y el formato del certamen. A continuación, los detalles de la ceremonia de inauguración.

Programación de la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el jueves 11 de junio, poco antes de las 14:00 horas, previo al inicio del partido entre México y Sudáfrica. El evento tendrá lugar en el estadio de Ciudad de México, que cuenta con una capacidad para más de 87 mil espectadores.

El evento contará con la participación de artistas internacionales como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

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Los artistas internacionales que participarán en el show de inauguración.

Dónde ver la inauguración de la Copa del Mundo 2026

América TV será el único canal peruano que transmitirá la inauguración por señal abierta, a través de sus señales 4 y 704 HD. La emisora ofrecerá la cobertura del evento y del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

DirecTV, por su parte, emitirá todos los partidos del Mundial, incluido el evento de apertura, tanto por televisión como por su plataforma de streaming DGO.

Infobae realizará una cobertura completa de la Copa del Mundo en su página web, con seguimiento minuto a minuto, incidencias, declaraciones y todos los detalles del torneo.

Programación televisiva de la fecha 1 del Mundial 2026 en Perú. Créditos: Puntaje Ideal.

Así se jugará la fecha 1

Jueves 11 de junio

- México vs Sudáfrica (14:00 horas / estadio Ciudad de México)

- Corea del Sur vs Chequia (21:00 horas / estadio Guadalajara)

Viernes 12 de junio

- Canadá vs Bosnia y Herzegovina (14:00 horas / estadio de Toronto)

- Estados Unidos vs Paraguay (20:00 horas / estadio de Los Ángeles)

Sábado 13 de junio

- Catar vs Suiza (14:00 horas / estadio del área de la bahía de San Francisco)

- Brasil vs Marruecos (17:00 horas / estadio de Nueva York y Nueva Jersey)

- Haití vs Escocia (20:00 horas / estadio de Boston)

- Australia vs Turquía (23:00 horas / BC Place Vancouver)

Domingo 14 de junio

- Alemania vs Curazao (12:00 horas / estadio de Houston)

- Países Bajos vs Japón (15:00 horas / estadio de Dallas)

- Costa de Marfil vs Ecuador (18:00 horas / estadio de Boston)

- Suecia vs Túnez (21:00 horas / BC Place Vancouver)

Lunes 15 de junio

- España vs Cabo Verde (11:00 horas / estadio de Atlanta)

- Bélgica vs Egipto (14:00 horas / estadio de Seattle)

- Arabia Saudita vs Uruguay (17:00 horas / estadio de Miami)

- Irán vs Nueva Zelanda (20:00 horas / estadio de Los Ángeles)

Martes 16 de junio

- Francia vs Senegal (14:00 horas / estadio de Nueva York y Nueva Jersey)

- Irak vs Noruega (17:00 horas / estadio de Boston)

- Argentina vs Argelia (20:00 horas / estadio de Kansas City)

- Austria vs Jordania (23:00 horas / estadio del área de la bahía de San Francisco)

Miércoles 17 de junio

- Portugal vs RD Congo (12:00 horas / estadio de Houston)

- Inglaterra vs Croacia (15:00 horas / estadio de Dallas)

- Ghana vs Panamá (18:00 horas / estadio de Toronto)

- Uzbekistán vs Colombia (21:00 horas / estadio de Ciudad de México)