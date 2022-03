Olenka Mejía se pronuncia tras confirmar romance con Jefferson Farfán: “Son conversaciones antiguas”

Olenka Mejía emite extenso comunicado tras confirmar romance con Jefferson Farfán. (Foto: Composición)

Olenka Mejía, la excuñada de Yahaira Plasencia, decidió emitir un comunicado a través de sus redes sociales, luego que el programa Amor y Fuego difundiera una conversación telefónica en donde admitía tener una relación sentimental con el futbolista Jefferson Farfán.

La influencer empezó aclarando que no fue desalojada con su hijo del departamento donde vivía, como así lo han asegurado algunos medios de comunicación. Según ella, decidió abandonar el inmueble por voluntad propia.

“ No existe ningún tipo de deuda de parte de mi persona, como por ello no habría ningún tipo de desalojo, como muchos medios dan a entender y crear morbo para su show ”, dice parte del documento; sin embargo, no se explicó si Jefferson realmente le ofreció un lugar para vivir con su hijo.

Asimismo, negó que no se le permita a Jorge Plasencia, hermano de Yahaira Plasencia, ver al hijo que tuvieron juntos. “Desde el mes de octubre mi hijo no recibe ninguna llamada ni contacto, como tampoco en Navidad y en Año Nuevo. No tiene contacto casi personal casi medio año (...) No se comunicó en ninguna oportunidad con el menor y va debiendo varios meses de pensión y más de 2 años de escolaridad ”.

¿NEGÓ ROMANCE CON JEFFERSON FARFÁN?

Olenka Mejía rompió su silencio sobre la reveladora conversación que difundió Amor y Fuego, donde señalaba que esperaría unos meses para hacer pública su relación sentimental con la ‘Foquita’ para impulsar su campaña electoral, ya que planea lanzarse como regidora de algún municipio.

Según la excuñada de Yahaira, la conversación que tuvo con el reportero de Amor y Fuego no es reciente ; además que ella jamás autorizó que se haga pública en un programa de televisión, por lo que el espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre estaría en falta.

“Hace unos días se han emitido conversaciones totalmente privadas, como en ellas NO AUTORIZANDO hacer las públicas, siendo conversaciones totalmente antiguas y no actuales. Por lo cual lamento lo sucedido. Pido a las partes respeto y que hablen con la veracidad del caso” , señaló.

“Hace mucho que mantengo un perfil bajo, ya que salvaguardo la integridad y bienestar de mi menor hijo, como también estoy enfocada totalmente en mi carrera política, como abogada penalista, mamá y empresaria”, finalizó su mensaje.

Cabe resaltar que Olenka Mejía no llegó a desmentir un romance con Jefferson Farfán explícitamente , ya que solo aclaró que la conversación telefónica que tuvo con un reportero de Amor y Fuego es antigua, mas no falsa.

Comunicado de Olenka Mejía. (Foto: Instagram/@ole.mejia)

LA LLAMADA TELEFÓNICA QUE FILTRÓ AMOR Y FUEGO

El programa Amor y Fuego evidenció que entre Olenka Mejía y el futbolista habría nacido el amor, por lo que la modelo fue consultada al respecto. De acuerdo a sus declaraciones, ellos mantienen una relación sentimental que han decidido mantenerla en privado hasta el mes de julio.

“Todavía un poco más (esperar), unos meses más, en julio cuando sale mi campaña más fuerte, ahí puede ser“, dijo Olenka Mejía al programa para el programa Amor y Fuego en medio de las especulaciones.

Asimismo, la modelo dejó en claro que ella cuenta con el respaldo de Farfán, por lo que no tiene problemas en hablar sobre la relación sentimental que tienen y que han preferido que no sea público para evitar las cámaras.

Olenka Mejía confirmó que mantiene un romance con Jefferson Farfán y señaló que lo harán público en el mes de julio.

