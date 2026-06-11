“Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario”: se reveló la decisión final de Héctor Cúper

La novela entre Raúl Ruidíaz y Universitario de Deportes llegó a un punto final, al menos por el momento. El director deportivo Antonio García Pye había señalado que la decisión sobre el regreso de la ‘Pulga’ recaería en el técnico Héctor Cúper. El argentino comunicó su postura y descartó la vuelta del delantero.

El periodista deportivo Gustavo Peralta informó sobre la situación en la última edición de su programa de YouTube, Modo Fútbol. Señaló que, pese al interés tanto del jugador como de la directiva, el entrenador extranjero decidió que el ‘nueve’ peruano no regresará al club ‘crema’.

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“Porque se ha hablado mucho del tema de Raúl Ruidíaz, ya hasta se manosea la situación; se habla, se dice, llega o no llega. Han estado conversando la ‘U’ y Ruidíaz, bastante extenso. Yo voy a decir lo que sé a partir de la información que tengo. Tal vez me equivoco porque uno no sabe qué puede pasar, el ‘Tunche’ se puede terminar yendo, y eso abre otra posibilidad. Pero, según lo que me han dicho, que son fuentes fidedignas, para mí Ruidíaz no va a llegar a Universitario de Deportes. Me parece que Raúl Ruidíaz ya lo está asumiendo también, sin que se lo hayan dicho, por los mensajes que ve”, explicó.

Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario por decisión de Héctor Cúper.

Decisión exclusiva de Héctor Cúper

Gustavo Peralta indicó que la decisión de que Raúl Ruidíaz no regrese a Universitario de Deportes corresponde únicamente a Héctor Cúper. Al entrenador argentino le ofrecieron la posibilidad de elegir entre la ‘Pulga’ y Gianluca Lapadula, y optó por el ‘Bambino’, quien dejará Italia para establecerse en Perú por primera vez.

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“La decisión pasa exclusivamente por el técnico. La semana pasada decía: es Lapadula o Ruidíaz, uno de los dos. Antes parecía que eran los dos, después en la ‘U’ dijeron que es uno de los dos y la decisión la va a tomar Cúper. Eso fue la semana pasada. Ayer, Antonio García Pye en entrevista con RPP confirmó y dijo: ‘Cúper va a tomar la decisión’. La decisión de Cúper me parece que está tomada desde hace un par de días, porque ha hecho un análisis y cuando le dijeron Lapadula o Ruidíaz, él, por características futbolísticas, eligió a Lapadula”, explicó.

¿La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario se puede caer?: “Si abres el horno a la mitad, se puede malograr”.

La directiva de Universitario quería a Ruidíaz

La directiva de Universitario, integrada por Franco Velazco y Antonio García Pye, mostró interés en el regreso de Raúl Ruidíaz. Insistió en varias ocasiones y buscó convencer al técnico Héctor Cúper, pero no lo consiguió debido a los argumentos deportivos presentados por el entrenador argentino.

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"En la ‘U’ le han tocado el tema a Héctor Cúper tres veces, y le han explicado. La administración de la ‘U’ sí quiere a Raúl Ruidíaz. Le han hecho saber a Héctor Cúper quién es Raúl Ruidíaz, cuántos goles tiene en Universitario, lo que impactaría en el hincha y además lo que generaría en tema marketero. Pero la decisión la toma Héctor Cúper, que ha dado su explicación. Antonio García Pye, con Franco Velazco, proponen perfiles si el técnico no pide", añadió.