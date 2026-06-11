Maná vuelve a Perú con su tour ‘Vivir sin aire’ en el Estadio San Marcos

La reconocida agrupación mexicana anunció su regreso a nuestro país con un evento imperdible | Instagram

Maná confirmó su regreso a Perú con un único concierto programado para el 2 de diciembre en el Estadio San Marcos de Lima, en el marco de la gira de estadios Vivir Sin Aire Tour. Esta presentación se anuncia a pocas horas de la participación de la banda en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México. El evento marcará la única fecha de Maná en territorio peruano durante 2026.

El tour recorrerá algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica, incluyendo presentaciones en el Estadio Vive Claro de Bogotá el 28 de noviembre, el Estadio Monumental de Santiago de Chile el 5 de diciembre, el Estadio River Plate de Buenos Aires el 12 de diciembre y el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 17 de diciembre. Esta gira especial celebra los cuarenta años de trayectoria de la banda y reúne los éxitos que han definido la historia del rock en español.

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Maná, la icónica banda de rock mexicana, anuncia su esperado tour ‘Vivir Sin Aire’ que incluye una parada en el Estadio San Marcos de Lima, Perú, el 2 de diciembre.

Un regreso esperado por el público peruano

La relación de Maná con el público peruano ha sido constante a lo largo de los años. La agrupación visitó el país en 2016 con el ‘Cama Incendiada Tour’, ofreciendo conciertos en el Estadio Nacional de Lima y en el Jardín de la Cerveza de Arequipa. En 2024, la banda regresó con el tour ‘México, lindo y querido’, y llenó el Estadio Nacional, lo que confirma la sólida conexión con sus seguidores locales.

La historia de la banda con el público en Perú se remonta a las giras internacionales de finales de los noventa, incluyendo presentaciones multitudinarias que consolidaron su presencia en la región andina. Desde entonces, cada visita ha convocado a miles de asistentes y ha dejado registros de localidades agotadas.

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La icónica banda mexicana Maná se prepara para su esperado regreso a Perú con el aclamado tour 'Vivir sin aire', que se presentará en el Estadio San Marcos.

Trayectoria y detalles del concierto

El concierto en Lima forma parte de una producción de gran formato diseñada para conmemorar cuatro décadas de carrera musical. El repertorio incluirá clásicos como “Oye mi amor”, “Rayando el sol”, “Mariposa traicionera” y “Vivir sin aire”. Hasta el momento, no se han anunciado los precios ni la modalidad de venta de entradas para la fecha en el Estadio San Marcos; se prevé que la información se comunique en los próximos días.

Maná cuenta con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y una serie de reconocimientos internacionales: 4 premios Grammy, 9 Latin Grammy y siete álbumes que han alcanzado el número uno en las listas latinas de Billboard. La banda suma además el récord de mayor número de presentaciones en arenas de Los Ángeles y fue la primera agrupación latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025.

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El compromiso de Maná también se extiende al ámbito social, a través de la Fundación Ecológica Selva Negra, que durante tres décadas ha impulsado proyectos de conservación ambiental y desarrollo social en América Latina.

El grupo Maná no reunió los votos necesarios para ser inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll. (Foto: @manaoficial, Instagram)

La próxima actuación en Perú coincide con una etapa de alta visibilidad internacional para la banda, que encabezará la apertura del Mundial de Fútbol 2026 y mantiene una agenda activa en los principales escenarios del continente. La expectativa crece entre los seguidores locales por el inicio de la venta de entradas y la oportunidad de presenciar un espectáculo único en el país.