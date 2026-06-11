DNI electrónico gratis para este lunes 15 de junio: ¿Cuáles son los servicios disponibles?

El DNIe habilita autenticación de identidad en servicios digitales del Estado y de entidades privadas que lo acepten - Créditos: Andina.

La Municipalidad de San Martín de Porres informó que realizará este lunes 15 de junio una campaña para tramitar gratis el DNI electrónico dirigida a menores de 17 años y a personas mayores de 60. La jornada se organizará con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y buscará acercar el servicio a vecinos de la zona.

La atención será de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. en la Agencia Zonal Comercial e Industrial de la urbanización Naranjal, ubicada en la calle Las Tunas n.º 308. La convocatoria incluye foto gratuita y tendrá cupos limitados según el stock disponible para los trámites programados.

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De acuerdo con el anuncio municipal, el ingreso se organizará por orden de llegada. El servicio concluirá cuando se agoten los cupos o al término del horario previsto, lo que ocurra primero. La comuna advirtió que la disponibilidad depende de los insumos asignados para esa fecha, por lo que recomendó a los asistentes acudir con anticipación.

La atención comenzará a partir de las 9:30 horas - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

El objetivo principal de la campaña es facilitar el acceso al documento de identidad en su formato electrónico para dos grupos priorizados por la convocatoria: menores de edad próximos a realizar trámites escolares o familiares y adultos mayores que requieren un documento vigente para gestiones de salud, pensiones y otros servicios. La municipalidad indicó que el punto de atención contará con personal destinado a orientar a los usuarios durante el procedimiento.

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La inclusión de la foto sin costo apunta a reducir gastos asociados al trámite y a simplificar el proceso en un solo lugar. La municipalidad precisó que la imagen se tomará en la sede asignada como parte de la atención, dentro del marco de cupos anunciado para la jornada. En caso de alta demanda, el municipio solicitó mantener el orden de la fila y respetar las indicaciones del equipo a cargo.

Antes, la municipalidad ya realizó actividades de este tipo, con alta participación vecinal y resultados favorables. Para el lunes 15 de junio se espera una asistencia elevada.

La jornada se llevará a cabo este lunes 15 de junio - Créditos: Andina.

DNI electrónico: características

Documento nacional de identidad en formato tarjeta con chip y altos estándares de seguridad.

Incluye datos personales, fotografía y firma del titular, igual que el DNI convencional.

Incorpora un chip criptográfico que permite almacenar certificados digitales y credenciales.

Habilita autenticación de identidad en servicios digitales del Estado y de entidades privadas que lo acepten.

Permite firma digital con validez legal, según la normativa peruana aplicable a certificados y firmas digitales.

Facilita trámites en línea: solicitudes, registros, consultas y pagos en plataformas compatibles.

Integra medidas antifalsificación (materiales, impresión y elementos de verificación).

Requiere lector de tarjetas o dispositivos compatibles (según el servicio) para usar funciones avanzadas.

Mejora la seguridad frente a suplantación al combinar documento físico y validación digital.

Su emisión y gestión dependen del RENIEC, que define requisitos, costos y vigencia.

Funciones del Reniec

Identifica a los ciudadanos y emite el DNI en sus distintas modalidades.

Administra y actualiza el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales .

Inscribe nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones y expide actas y copias certificadas.

Mantiene el padrón y brinda soporte técnico para procesos vinculados a identidad y estado civil.

Proporciona verificación y validación de identidad para entidades públicas y privadas autorizadas.

Desarrolla campañas de documentación e inclusión registral en zonas rurales o vulnerables.

Custodia información registral y aplica medidas de seguridad y protección de datos.

Promueve el uso de identidad digital y servicios en línea asociados a sus registros.