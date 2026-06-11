Nolberto Solano emocionado tras conseguir su primer título con Pakistán: “Estoy sastifecho por la historia del fútbol pakistani”

Nolberto Solano brindó emotivo mensaje tras conseguir su primer título con la selección de Pakistán.

Nolberto Solano hizo historia en Pakistán al conquistar un título para ese país tras más de setenta años. El entrenador peruano obtuvo el trofeo del Torneo Jubileo de Diamante luego de la victoria por 2-0 ante Afganistán en la final.

Solano expresó su emoción tras el logro, reconociendo las dificultades que enfrentó durante el proceso. Debió superar varias derrotas y afrontar la ausencia de una liga profesional en Pakistán, aunque contó con el respaldo de la dirigencia como aspecto positivo.

“Tenemos un muy buen grupo de chicos jóvenes. Estoy feliz y muy contento por ellos, por la nación, por la nación de Pakistán, por creer en el fútbol. Tienen un talento increíble. Así que estamos muy satisfechos, muy satisfechos, muy satisfechos de ganar el torneo, especialmente por ellos, por la historia del fútbol en Pakistán”, expresó.

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Nolberto Solano hizo historia con la selección pakistani. Créditos: Instagram.