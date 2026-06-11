Magaly Medina expresa su insatisfacción por el rating y anuncia ajustes: “No estoy contenta con mi programa”

Magaly Medina confiesa que no está contenta con su programa.

La conductora Magaly Medina reconoció que no se siente satisfecha con el rendimiento de su programa y admitió estar evaluando cambios en su formato para recuperar la preferencia de la audiencia. En una entrevista reciente, la figura de ATV fue directa al afirmar: “No estoy contenta con mi programa”, aludiendo a una baja en el rating y al desgaste que percibe tanto en ella como en su equipo de producción.

Según explicó Medina, el esfuerzo realizado en los últimos meses no se ha visto reflejado en los niveles de sintonía esperados, lo que la llevó a iniciar un proceso de autocrítica y ajustes. “Estamos haciendo mucho esfuerzo y viendo en lo que fallamos. Me cansa un poco porque también el equipo está cansado”, expresó la periodista, quien desde hace años lidera uno de los espacios más vistos de la televisión peruana.

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Sobre la posibilidad de modificar el formato, Medina aseguró que los cambios ya se están implementando de manera progresiva. “Eso es lo que estamos haciendo, se trabaja sobre la marcha”, señaló a Trome. La conductora reconoció que el panorama actual plantea desafíos para la televisión abierta, con una baja generalizada en la audiencia de varios programas, en particular realities como ‘La Granja VIP’, que, según la propia Medina, no continuaría en la programación.

Magaly Medina señaló que evalúa ajustar su programa. Captura: Magaly TV La Firme.

Respecto a su permanencia en ATV, la periodista indicó que su contrato se extiende hasta fin de año, pero no descartó revisar su futuro profesional al término del mismo. “Eso lo veré más adelante todavía”, respondió al ser consultada sobre su continuidad en el canal. El desgaste de la rutina televisiva y el deseo de priorizar su vida personal son factores que pesan cada vez más en sus decisiones.

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Busca equilibrió con su vida personal

Magaly Medina reconoció que la televisión requiere una dedicación absorbente que, en ocasiones, limita su tiempo fuera de cámaras. “Me gustaría dedicarle más tiempo a mi pareja, a viajar”, confesó, enfatizando la importancia de encontrar un equilibrio entre su carrera y su vida personal. Aclaró que no está pensando en retirarse por completo, pero sí en ajustar su agenda para poder disfrutar de mayor flexibilidad. “Retirarme por completo, no, pero tratar de dividirme, que en el canal me permitan un poco más de aire como para irme”, añadió.

La conductora remarcó que la baja en la audiencia no es un fenómeno exclusivo de su espacio, sino una tendencia que afecta a varios programas de la televisión nacional. En ese contexto, resaltó la necesidad de que los formatos televisivos evolucionen y se adapten a las nuevas preferencias del público.

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Magaly Medina critica a Mario Irivarren por quejarse de la fadmite que no está contenta con su programa. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Magaly Medina tuvo enfrentamiento con Andrea Llosa?

La conductora Andrea Llosa aclaró los rumores sobre un supuesto enfrentamiento con Magaly Medina y negó tajantemente la existencia de una rivalidad personal entre ambas. Durante su participación en el pódcast “Tampodcast”, conducido por Kenji Fujimori, Llosa abordó el tema y sostuvo que la idea de una enemistad es solo un mito alimentado por comentarios y la imaginación del público.

“No sé si la gente ha inventado. La gente también va fantaseando con cosas. De repente, porque ella hizo comentarios del rating y esas cosas. Pero mira, es un tema que a mí me resulta hasta aburrido tocar”, afirmó la periodista, quien insistió en que nunca ha tenido un roce directo con la presentadora de espectáculos. Llosa explicó que los rumores surgieron de opiniones expresadas por Medina sobre los niveles de sintonía, pero recalcó que no existe ninguna relación ni conflicto personal fuera del ámbito profesional.

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Andrea Llosa niega enfrentamiento con Magaly Medina.

La conductora recordó que la última vez que se cruzó con Magaly Medina fue durante una preventa del canal ATV, donde ambas participaron en una dinámica grupal y ni siquiera intercambiaron miradas. “Con la única persona que me han enfrentado ha sido con ella, pero ni la conozco. Sí la conozco, porque la he entrevistado alguna vez, pero no tenía contacto con ella, porque trabajaba en otra sede”, explicó Llosa.

Finalmente, Andrea Llosa recalcó que la supuesta rivalidad solo existe en la imaginación de algunos televidentes y reiteró que no ha tenido ningún enfrentamiento real con Medina. “Nunca me la he encontrado… mejor. Nunca ha pasado”, concluyó entre risas.

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La conductora de televisión aseguró en un pódcast que la supuesta enemistad es solo un mito alimentado por rumores y que no existe relación personal ni conflictos con la periodista de espectáculos. Tampodcast/ YouTube