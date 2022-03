Yahaira Plasencia y su reacción cuando le preguntan sobre la posible nueva relación de Pancho Rodríguez

Yahaira Plasencia felicitó a Pancho Rodríguez por su posible relación con misteriosa rubia. (Foto: Instagram)

Yahaira Plasencia no es ajena a la nueva situación sentimental de Pancho Rodríguez. La salsera fue abordada por las cámaras de América Espectáculos para consultarle sobre Cris Pichara, la rubia que estaría saliendo con el chico reality mientras que es impedido de regresar al Perú.

Como se recuerda, el exintegrante de Esto es Guerra compartió imágenes al lado de una mujer en lo que parecería ser un restaurante en Chile. Ambos se lucen contentos, tomando un par de copas de vino e incluso, ella no dudó en besarlo en la mejilla mientras que él miraba la cámara de su celular.

Tras ello, la cantante de salsa solo se animó a enviarle los mejores deseos al modelo y afirmó que su opinión sobre él no va a cambiar, pese a que ahora se encuentren alejados luego de varios rumores de un posible romance entre ellos.

“Le deseo todo lo mejor a Panchito, creo que es una increíble persona y siempre lo he dicho. Lo que yo siempre hable de él nunca va a cambiar y siempre va a ser igual. Se merece todo lo mejor del mundo” , afirmó.

Recordemos que durante un enlace en vivo con el programa de Magaly Medina, Pancho Rodríguez admitió que sí se llegó a besar con Yahaira Plasencia. Esto confirmaría que en su momento sí llegó a pasar algo entre ellos, pese a que los dos desmintieron en varias ocasiones algún tipo de romance.

Sin embargo, todo parece indicar que desde que Pancho se ha quedado en Chile, su amistad se ha visto afectada ocasionando que se alejen y que cada uno tome caminos diferentes para encontrar al verdadero amor.

Por otro lado, prefirió guardar silencio y no decir ni una sola palabra sobre el rumor de un presunto nuevo romance entre su ex pareja Jefferson Farfán y su excuñada Olenka Mejía, según un informe que difundió el programa “Amor y Fuego”.

YAHAIRA PLASENCIA MARCA DISTANCIA

A Yahaira Plasencia no le habría gustado para nada las declaraciones de Pancho Rodríguez en el programa de Magaly TV La Firme. Cuando se presentó en el set de América Hoy, la salsera se mostró incómoda cada vez que le mencionaban al chileno.

“Lo que pasa es que mi papá Armando (productor de América Hoy) me adora, y sabe que si me pregunta eso, no vengo más”, respondió Yahaira, aclarando así que no pensaba hablar sobre Pancho.

Debido a la insistencia de los presentadores, la salsera solo llegó a admitir que no se seguían más en Instagram. “No nos seguimos… pero igual yo siempre he dicho que mi discurso es el mismo de siempre, que le deseo lo mejor y que le vaya bien en todo”, sostuvo.

Una vez más, Yahaira no respondió si habían confundido su amistad o por qué se llegaron a distanciar cuando lucían tan unidos antes de su problema con Migraciones. “No voy a tocar el tema, que ahí quede, que le vaya bien”, fue lo único que dijo.

Yahaira Plasencia habló sobre Pancho Rodríguez luego que este confesaron que sí se besaron porque "confundieron su amistad". (VIDEO: América Hoy / América Hoy)

