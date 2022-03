Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, confirma que vive un amorío con Jefferson Farfán

Olenka Mejía dio a conocer que mantiene una relación con Jefferson Farfán. (Foto: Instagram)

El programa Amor y Fuego evidenció que entre Olenka Mejía y Jefferson Farfán habría nacido el amor, por lo que la modelo fue consultada al respecto. De acuerdo a sus declaraciones, ellos mantienen una relación sentimental que han decidido mantenerla en privado hasta el mes de julio.

Al saber que ellos ya estaban juntos, el reportero del magazine de Willax Televisión le consultó por qué todavía no oficializaba su romance con el futbolista, a lo que ella respondió que esperarían unos meses más para que él la apoye en la campaña electoral, pues planea lanzarse como regidora de algún municipio.

“ Todavía un poco más (esperar), unos meses más, en julio cuando sale mi campaña más fuerte, ahí puede ser ”, dijo Olenka Mejía al programa para el programa Amor y Fuego en medio de las especulaciones.

La excuñada de Yahaira Plasencia también señaló que a ella no la han desalojado del departamento que alquiló hace varios meses, sino decidió abandonarlo, además que Jefferson Farfán le ofreció un lugar para que viva con su hijo más tranquilamente.

Además, la modelo sostuvo que ella en todo momento cuenta con el respaldo de Jefferson Farfán, por lo que no tiene problemas en hablar sobre la relación sentimental que tienen y que han preferido que no sea público para evitar las cámaras.

De otro lado, Olenka Mejía no negó que se encuentre muy enamorada de él, pues tiene fuertes sentimientos, dejando en claro que nunca negaría que entre ambos hay más que una simple amistad. “ Hay sentimiento, pero nadie lo está negando ”, señaló.

¿QUIÉN ES OLENKA MEJÍA?

Olenka Mejía es la excuñada de Yahaira Plasencia, pues ella mantuvo una relación con Jorge Plasencia, hermano de la salsera. Frute del romance que tuvieron, en el 2017 se convirtieron en padres, aunque ellos habían terminado meses antes en malos términos.

“ No hizo ningún gasto, me dijo que no quería hacerse responsable porque él no estaba preparado para ser padre . No me dio ni un solo sol, nada. Tampoco fue a ver al bebé el día que nació. Incluso, no quiso firmar a mi hijo”, dijo a los medios en aquel tiempo.

Asimismo, la modelo inició una demanda de alimentos contra Jorge Plasencia, fijando un monto de 2500 soles para el menor. Sin embargo, él señaló que solo ganaba en aquella fecha un total de 1200 soles, por lo que podía pasarle menos de la mitad de lo que ella pedía.

DENUNCIÓ A YAHAIRA PLASENCIA

Yahaira Plasencia puso en duda la paternidad de su sobrino, dejando entrever que no sería hijo de su hermano. Esto provocó que Olenka Mejía inicie acciones legales contra la cantante de salsa.

En aquel momento ella la denunció por difamación agraviada, exigiéndole también una reparación civil de 100 mil soles por haber dañado su honor y buena reputación. Tras un largo juicio, el Décimo Segundo Juzgado Lima resolvió el caso a favor de la joven y dictaminó un pago de 20 mil soles.

