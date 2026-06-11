Johanna San Miguel regresó a EEG y se reencontró con Mathías Brivio: volvieron a conducir juntos luego de 11 años

La dupla que inició con el programa de competencia, se lució unida y como si el tiempo no hubiera pasado frente a las cámaras de televisión | América TV

La pantalla de América Televisión fue testigo de uno de los momentos más esperados por los seguidores de Esto es guerra. Johanna San Miguel regresó al programa después de once años y protagonizó un emotivo reencuentro con Mathías Brivio. La dupla que marcó los inicios del reality volvió a compartir la conducción, mostrando una complicidad intacta ante las cámaras.

El miércoles 10 de junio, la presencia de Johanna en el set sorprendió a todos. Su aparición, en reemplazo de Katia Palma, provocó una reacción inmediata entre los participantes y el público. Integrantes de los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ no tardaron en acercarse para saludarla. Rosángela Espinoza, Melissa Loza, Karen Dejo y Jota Benz fueron los primeros en abrazarla, reflejando el aprecio que existe dentro del espacio televisivo.

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Una noche de emociones y recuerdos

El reencuentro entre San Miguel y Brivio superó las expectativas. Tras los saludos con los competidores, Johanna se dirigió directamente hacia Mathías. El abrazo que compartieron en el centro del set selló el regreso de una sociedad que marcó a la televisión peruana. Ambos se dedicaron palabras sentidas y recordaron los desafíos que enfrentaron al inicio del proyecto.

Johanna San Miguel y Mathías Brivio se funden en un emotivo abrazo durante el esperado regreso de la conductora al programa Esto es Guerra.

“Han pasado once años que no conducimos juntos, más allá de la competencia, eres mi dupla perfecta. Empezamos este sueño cuando no se llamaba ‘Esto es guerra’ sino ‘Dos para las 7’ y la remamos un montón. Por aquí pasaron muchas personas, lo harán bien pero acá estamos los pioneros, los históricos, construimos esto con mucho trabajo y hemos dejado la mesa servida a quienes vinieron luego. Les voy a desear siempre lo mejor”, expresó Johanna San Miguel en un mensaje que transmitió nostalgia y orgullo por el camino recorrido.

Por su parte, Mathías Brivio destacó las dificultades del comienzo y la evolución del reality. “La remamos fuerte al inicio junto a Peter Fajardo, al principio no nos iba bien, nos dieron un ultimátum y giramos el timón y aquí seguimos. A mí también me tocó volver en algún momento y el programa siendo el monstruo que es, el programa en vivo más visto de la televisión peruana”, rememoró Brivio, reconociendo el impacto que ha tenido Esto es guerra desde su estreno.

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El ambiente en el set reflejó la importancia de la ocasión. Los aplausos y gestos de afecto acompañaron cada palabra. La audiencia, tanto en el estudio como a través de las redes sociales, celebró el reencuentro y compartió mensajes de apoyo para los conductores.

La conductora Johanna San Miguel y Mathías Brivio se abrazan emotivamente en el set de Esto es Guerra, mientras luego posan con micrófonos tras su esperado reencuentro en el popular programa.

El regreso de San Miguel se produce en una etapa clave para Esto es guerra, que afronta una nueva temporada de retos y cambios en la conducción. La presencia de figuras fundacionales como Johanna y Mathías refuerza el vínculo del programa con su historia y genera expectativas sobre el futuro del formato.

La química entre ambos conductores no pasó desapercibida, consolidando un momento que quedará en la memoria de los seguidores del reality.

La noche cerró con el compromiso de ambos de aportar su experiencia y energía a los equipos. San Miguel, ahora al frente del grupo de los ‘guerreros’, y Brivio, como líder de los ‘combatientes’, anticiparon una temporada marcada por la competencia y el compañerismo.

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