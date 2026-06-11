John Kelvin es captado ebrio en condominio de Dalia Durán y desata nuevas denuncias

El conflicto entre John Kelvin y Dalia Durán continúa expuesto ante la justicia, mientras ambos se acusan mutuamente por hechos que afectan la estabilidad de sus hijos.

La figura de John Kelvin volvió a quedar expuesta tras un nuevo episodio de tensión con Dalia Durán, quien denunció la presencia del cantante en aparente estado de ebriedad en el condominio donde reside junto a sus hijos. De acuerdo con el testimonio de la ciudadana cubana, el cantante nsistió en ingresar a su vivienda y fue grabado en las áreas comunes del edificio, un hecho que suma nuevas denuncias ante las autoridades.

Las imágenes y registros presentados en el programa ‘Magaly TV, La Firme’ muestran a John Kelvin en el interior del condominio, después de que, según Durán, intentara reiteradamente tocar la puerta de su departamento. En el video también se observa al cantante descansando en una banca de la zona de la piscina, aparentemente bajo los efectos del alcohol. “Ha venido un supuesto teniente con el señor John Kelvin, el mismo matón, queriendo tumbarme mi puerta. Está vulnerando mis derechos como mujer y yo lo voy a dejar en constancia”, declaró Dalia Durán en el audio difundido por el programa televisivo.

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La convivencia entre ambos se ha reducido exclusivamente al vínculo parental, aunque, según Durán, la situación se ha tornado insostenible debido a reiterados conflictos. La cubana relató que no es la primera vez que Kelvin aparece en el condominio en circunstancias similares, incluso durante la madrugada o en la mañana, alterando la tranquilidad de la familia.

John Kelvin fue fotografiado descansando en una banca del condominio, tras intentar ingresar al departamento de Dalia Durán en aparente estado de ebriedad. Magaly TV La Firme

Se llevó objetos de valor

A los incidentes recientes se suma la denuncia de que, una semana después del episodio inicial, John Kelvin ingresó al departamento de Durán y se habría llevado objetos personales de valor. Los registros de las cámaras de seguridad del edificio muestran al artista saliendo del lugar con una maleta y una bolsa, según consta en la denuncia formalizada en la comisaría de Santa Luzmila, en Comas.

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Durán también sostuvo que sus hijas se encontraban jugando en el parque del condominio cuando el cantante las encontró y luego ingresó con ellas al departamento, saliendo posteriormente con pertenencias. Todo quedó documentado en el parte policial, presentado por la denunciante ante las autoridades.

El caso de John Kelvin y Dalia Durán está lejos de resolverse. En 2021, el cantante fue sentenciado a 21 años de prisión por agresiones físicas y sexuales en contra de Durán, aunque más tarde recuperó su libertad en medio de un proceso judicial que generó amplia cobertura mediática y debate público sobre la violencia de género.

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John Kelvin denuncia a Dalia Durán y asegura que le impiden ver a sus hijos. Captura: Amor y Fuego.

El conflicto judicial entre John Kelvin y Dalia Durán

Actualmente, ambos permanecen enfrentados en los tribunales. Durán ha denunciado a Kelvin por violencia física y psicológica, mientras que el cantante respondió con una denuncia por supuesta violencia psicológica contra sus hijos. Entre las acusaciones de Kelvin figuran impedimento de relación paterno-filial, alienación parental, negligencia en la asistencia escolar y el uso de la justicia como instrumento de daño. No obstante, el Poder Judicial decidió no otorgar medidas de protección provisionales a favor de los hijos del artista en contra de Durán.

En declaraciones públicas, John Kelvin ha manifestado su intención de priorizar el bienestar de sus hijos. “Yo estoy orando por ella porque siento que todavía tiene odio, rencor, tiene ira dentro de su corazón. Yo ya la perdoné”, indicó en una reciente entrevista. Por su parte, Dalia Durán sostuvo que continuará acudiendo a las autoridades para dejar constancia de cada incidente que, según afirma, pone en riesgo la tranquilidad de su familia.

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John Kelvin denuncia a Dalia Durán y asegura que le impiden ver a sus hijos. Captura: Amor y Fuego.

La situación ha generado reacciones en redes sociales y en la opinión pública, donde el historial de denuncias, procesos judiciales y enfrentamientos ha mantenido el caso en el centro de la atención mediática. Mientras la justicia no resuelva de manera definitiva los conflictos pendientes, la convivencia y el bienestar de los hijos de la pareja siguen siendo el eje de una disputa que hasta ahora no encuentra solución.

El cantante rechazó las acusaciones de violencia hacia uno de sus hijos y afirmó que existe un trasfondo que aún debe esclarecerse. Willax/ Amor y Fuego..