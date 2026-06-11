Peruanos en países con gobiernos de izquierda prefieren a Keiko Fujimori: supera el 71% en México, Colombia y Nicaragua

El voto de los peruanos residentes en el extranjero marcó una tendencia clara en la segunda vuelta electoral, consolidando una ventaja para la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en varios países donde obtuvo porcentajes superiores al 70%.
Según el reporte del sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el voto exterior ya fue incorporado en su totalidad al conteo nacional, sin actas pendientes de procesamiento, quedando únicamente actas observadas en evaluación por las autoridades electorales.
Votos del extranjero: sin actas por procesar
El proceso de llegada y contabilización de las últimas valijas diplomáticas concluyó el 10 de junio, cuando el material electoral proveniente de distintos países arribó a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Lima Centro.
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Durante la cobertura del proceso, se informó que el voto en el extranjero representa un bloque cercano a los 269 mil electores distribuidos en los cinco continentes, con más de 2.500 mesas de sufragio instaladas en 219 locales de votación.
“El voto extranjero es un voto decisivo, que aproximadamente va a dar unos 70 mil votos adicionales. En este momento estamos un poquito en negativo, pero la tendencia de Keiko Fujimori es a subir”, había advertido previamente la internacionalista Berit Knudsen, quien se sumó a la lista de analistas político que conjuntamente con el presidente de Ipsos ya vaticinaban que la candidata derechista lograría ventaja.
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Amplio respaldo a Keiko Fujimori en varios países
De acuerdo con cifras de la ONPE y el avance del conteo hasta las 8:00 de la mañana de este 11 de junio, Keiko Fujimori registra amplias mayorías en diversos países. Algunos de estos son:
- 🇲🇽 México: 71,4% de los votos
- 🇨🇴 Colombia: 72,9%
- 🇳🇮 Nicaragua: 75,8%
- 🇦🇷 Argentina: más del 61%
- 🇧🇴 Bolivia: más del 61%
- 🇨🇦 Canadá: más del 72%
- 🇵🇾 Paraguay: más del 80%
Asimismo, se observó que en varios países con gobiernos de tendencia de izquierda, con excepción de Cuba, la candidata de Fuerza Popular obtuvo altos niveles de respaldo, lo que, según analistas, evidencia un patrón de voto diferenciado respecto al electorado local.
En conjunto, el voto exterior ha otorgado a la lideresa de Fuerza Popular una ventaja de más de 78 mil votos sobre su contendor, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
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Diferencia mínima en el conteo nacional
Hasta las 8:00 de la mañana de este 11 de junio, la diferencia entre ambos candidatos es de poco más de 500 votos a nivel nacional, con una ligera ventaja para Fujimori, tras la incorporación del voto extranjero.
La candidata logró superar a Sánchez alrededor de las 8:00 de la noche del 10 de junio, cuando se sumaron los primeros resultados consolidados del exterior.
Keiko habla sobre el voto de los peruanos en el extranjero
Ayer, antes de que la ONPE registrara el cambio de tendencia en el conteo a favor de Keiko Fujimori, la candidata pidió actuar con responsabilidad y esperar los resultados oficiales de los organismos electorales, en medio de un proceso que se mantenía ajustado.
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En declaraciones a la prensa, Fujimori señaló que el incremento del conteo de actas provenientes del extranjero ha generado optimismo en su agrupación política, aunque insistió en que corresponde esperar el resultado final que emitan las autoridades electorales.
“Esperar las cifras oficiales, pero sin duda cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, pues nos da mucho aliento”, expreso la lideresa fujimorista.
“Hay que actuar con mucha cautela y responsabilidad. Lo importante es que los ciudadanos están muy informados y que la voluntad popular se respete”, manifestó.
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