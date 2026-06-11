Juntos por el Perú denuncia “indicios graves de fraude” y pide al JNE anular 1.751 mesas de Lima

Al igual que Fuerza Popular en 2021 al ver que Pedro Castillo superaba a Keiko Fujimori, Juntos por el Perú denunció un supuesto fraude y pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anular más de 1.700 mesas de votación en Lima Metropolitana.
De acuerdo al documento, se ha “acreditado de forma irrefutable” la supuesta “existencia de indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral”. Según Juntos por el Perú, se ha detectado una “idéntica e inverosímil repetición de votaciones a favor de la organización política Fuerza Popular dentro de un mismo local de votación, lo cual quiebra el principio de espontaneidad y pureza del sufragio”.
PUBLICIDAD
De acuerdo con la denuncia, sería un indicio de fraude el hecho de que el fujimorismo haya obtenido la misma votación en un grupo de mesas de sufragio de un mismo local de votación. Tal como ocurrió en Lambayeque donde en 5 mesas Keiko Fujimori obtuvo la misma votación: 125 votos.
Lo mismo, dice Juntos por el Perú, ocurrió en Barranco, donde en la Institución Educativa 6051 Mercedes Indacochea, “5 mesas (Mesas N° 048092, 048094, 048096, 048097, 048098) registran exactamente 161.0 votos cada una para la misma agrupación".
“La coincidencia matemática en locales con composiciones poblacionales variables demuestra un fenómeno conocido en doctrina electoral como ‘clonación de resultados’ o ‘llenado sistemático de actas’, donde se obvia el conteo real de los votos en los correspondientes grupos de escrutinio y se procede a plasmar una cifra previamente concertada, vulnerando la voluntad popular real en las urnas”, se lee en el documento.
PUBLICIDAD
De acuerdo con la denuncia, en total son 584 patrones de repetición exacta, “que involucran a 1.751 mesas de sufragio a nivel nacional”.
“A usted, señor Presidente del Jurado Electoral Especial, pido tener por interpuesto este Recurso de Nulidad, admitirlo a trámite y, evaluando los indicios razonables y científicos aportados, declarar FUNDADO el petitorio, anulando las mesas señaladas por el bien y la transparencia de la democracia del país”, requiere el personero de Juntos por el Perú.
Keiko supera a Sánchez
La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pasó a liderar el escrutinio de la segunda vuelta presidencial tras el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que incorporó la mayoría de actas provenientes del extranjero. Fujimori superó a Roberto Sánchez Palomino por solo 561 votos, con el 98,216% de las actas contabilizadas.
PUBLICIDAD
Keiko Fujimori reunió 9′032,653 votos, equivalente al 50,002%, mientras que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, sumó 9′032,092 votos, con el 49,998%. La diferencia mínima entre ambos mantiene la expectativa sobre el resultado final. Hasta la mañana del 11 de junio, la ONPE había procesado 91.111 de las 92.766 actas, quedando 1.635 pendientes de revisión por el Jurado Electoral Especial (JEE) y 20 sin procesar.
El peso del voto extranjero se volvió determinante. Con el 94,495% de actas del exterior procesadas, Fujimori obtuvo 184.435 votos, lo que representa el 63,429% del total, mientras Sánchez sumó 106.338 votos, el 36,571%. Esta diferencia de más de 78.000 votos fuera del país permitió que la candidata de Fuerza Popular remontara y pasara al primer puesto a nivel nacional.
PUBLICIDAD
Más Noticias
‘Cuto’ Guadalupe revela el dolor de no ver a su hijo desde hace 19 años: “Le pediría perdón de rodillas”
El exfutbolista abrió su corazón en televisión y confesó que sueña con reencontrarse con Elías, a quien no ve desde que era un niño. Planea viajar a Bélgica para pedirle perdón y recuperar el vínculo perdido.
“Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario”: se reveló la decisión final de Héctor Cúper
El periodista Gustavo Peralta confirmó que el delantero peruano no pegará la vuelta a la ‘U’, al menos de cara al Torneo Clausura 2026
Precio del dólar baja en Perú, a espera del resultado ONPE al 100%: Así se abrió el tipo de cambio hoy 11 de junio
El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
Una revolución silenciosa del agua en el norte: reforestan 124 hectáreas para garantizar la seguridad hídrica en la cuenca Chancay-Lambayeque
La Autoridad Nacional del Agua forestó y reforestó 124,5 hectáreas en Chugur entre 2025 y 2026 para mejorar la seguridad hídrica de la cuenca Chancay-Lambayeque
Peruanos en países con gobiernos de izquierda prefieren a Keiko Fujimori: supera el 71% en México, Colombia y Nicaragua
El voto de los peruanos en el extranjero marcó una tendencia clara en la segunda vuelta electoral, con una amplia preferencia hacia la candidata de Fuerza Popular
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD