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Juntos por el Perú denuncia “indicios graves de fraude” y pide al JNE anular 1.751 mesas de Lima

Como lo hizo Fuerza Popular en 2021. El partido de Roberto Sánchez afirma haber detectado una “idéntica e inverosímil repetición de votaciones a favor” de Keiko Fujimori en un mismo local de votación

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De momento, Roberto Sánchez tiene una minúscula ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo oficial de la segunda vuelta electoral.
De momento, Keiko Fujimori tiene una minúscula ventaja sobre Roberto Sánchez en el conteo oficial de la segunda vuelta electoral. Foto: EFE

Al igual que Fuerza Popular en 2021 al ver que Pedro Castillo superaba a Keiko Fujimori, Juntos por el Perú denunció un supuesto fraude y pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anular más de 1.700 mesas de votación en Lima Metropolitana.

De acuerdo al documento, se ha “acreditado de forma irrefutable” la supuesta “existencia de indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral”. Según Juntos por el Perú, se ha detectado una “idéntica e inverosímil repetición de votaciones a favor de la organización política Fuerza Popular dentro de un mismo local de votación, lo cual quiebra el principio de espontaneidad y pureza del sufragio”.

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De acuerdo con la denuncia, sería un indicio de fraude el hecho de que el fujimorismo haya obtenido la misma votación en un grupo de mesas de sufragio de un mismo local de votación. Tal como ocurrió en Lambayeque donde en 5 mesas Keiko Fujimori obtuvo la misma votación: 125 votos.

Documento oficial en español interponiendo recurso de nulidad de mesas de sufragio por fraude electoral. Título 'SUMILLA: INTERPONE RECURSO DE NULIDAD...'
El recurso legal de Juntos por el Perú detalla la solicitud para anular más de 1.700 mesas de sufragio por supuestos indicios de fraude y alteración de actas electorales.

Lo mismo, dice Juntos por el Perú, ocurrió en Barranco, donde en la Institución Educativa 6051 Mercedes Indacochea, “5 mesas (Mesas N° 048092, 048094, 048096, 048097, 048098) registran exactamente 161.0 votos cada una para la misma agrupación".

“La coincidencia matemática en locales con composiciones poblacionales variables demuestra un fenómeno conocido en doctrina electoral como ‘clonación de resultados’ o ‘llenado sistemático de actas’, donde se obvia el conteo real de los votos en los correspondientes grupos de escrutinio y se procede a plasmar una cifra previamente concertada, vulnerando la voluntad popular real en las urnas”, se lee en el documento.

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De acuerdo con la denuncia, en total son 584 patrones de repetición exacta, “que involucran a 1.751 mesas de sufragio a nivel nacional”.

“A usted, señor Presidente del Jurado Electoral Especial, pido tener por interpuesto este Recurso de Nulidad, admitirlo a trámite y, evaluando los indicios razonables y científicos aportados, declarar FUNDADO el petitorio, anulando las mesas señaladas por el bien y la transparencia de la democracia del país”, requiere el personero de Juntos por el Perú.

Una pantalla de ordenador muestra los resultados de una elección presidencial con fotos y porcentajes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Keiko Fujimori lidera con un margen estrecho sobre Roberto Sánchez Palomino, según los resultados preliminares de la elección presidencial con el 98.216% de actas contabilizadas. (ONPE)

Keiko supera a Sánchez

La candidata de Fuerza PopularKeiko Fujimori, pasó a liderar el escrutinio de la segunda vuelta presidencial tras el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que incorporó la mayoría de actas provenientes del extranjero. Fujimori superó a Roberto Sánchez Palomino por solo 561 votos, con el 98,216% de las actas contabilizadas.

Keiko Fujimori reunió 9′032,653 votos, equivalente al 50,002%, mientras que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, sumó 9′032,092 votos, con el 49,998%. La diferencia mínima entre ambos mantiene la expectativa sobre el resultado final. Hasta la mañana del 11 de junio, la ONPE había procesado 91.111 de las 92.766 actas, quedando 1.635 pendientes de revisión por el Jurado Electoral Especial (JEE) y 20 sin procesar.

El peso del voto extranjero se volvió determinante. Con el 94,495% de actas del exterior procesadas, Fujimori obtuvo 184.435 votos, lo que representa el 63,429% del total, mientras Sánchez sumó 106.338 votos, el 36,571%. Esta diferencia de más de 78.000 votos fuera del país permitió que la candidata de Fuerza Popular remontara y pasara al primer puesto a nivel nacional.

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