Operativo integral en la alameda Chabuca Granda: Municipalidad de Lima recupera espacios públicos

La comuna sostuvo que la ocupación de zonas peatonales afecta la circulación y altera la dinámica del sector - Créditos: Municipalidad de Lima.

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició un operativo integral en la alameda Chabuca Granda, en el Centro Histórico, con el propósito de recuperar áreas de uso común y fortalecer el orden en un punto de alta afluencia de público. La intervención busca mejorar la seguridad y asegurar un tránsito peatonal sin obstáculos para residentes, turistas y visitantes.

La medida movilizó a equipos de la comuna que trabajan en dos frentes: control del uso del espacio y presencia preventiva. En el lugar, personal de Fiscalización y Control verificó el cumplimiento de las normas vigentes y realizó acciones orientadas a retirar ocupaciones no autorizadas en zonas destinadas a caminantes. La autoridad municipal sostiene que estas ocupaciones afectan la circulación y alteran la dinámica del sector.

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De manera paralela, Seguridad Ciudadana reforzó la vigilancia en el perímetro con el fin de respaldar la intervención y atender incidentes que puedan presentarse durante la jornada. La comuna informó que el despliegue responde a una estrategia que prioriza zonas con alto flujo de personas, especialmente en entornos patrimoniales donde el orden urbano resulta clave para la convivencia diaria.

La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Prolima realizaron mantenimiento y recuperación del ornato, con mejoras en áreas públicas e imagen urbana - Créditos: Municipalidad de Lima.

El operativo también incluyó tareas vinculadas al estado del entorno. La Gerencia de Servicios a la Ciudad y el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) asumieron labores de mantenimiento y recuperación del ornato. En ese componente se contemplan acciones de acondicionamiento de áreas públicas y trabajos para mejorar la imagen urbana del paseo.

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Desde la municipalidad indicaron que el objetivo no se limita a liberar superficies ocupadas. La intervención apunta a consolidar un uso adecuado de los espacios comunes en una zona que concentra actividad comercial, tránsito vecinal y visitas de personas que llegan por motivos turísticos o recreativos. Para la comuna, la recuperación del Centro Histórico requiere presencia constante y acciones coordinadas entre áreas operativas.

La intervención apuntó a reforzar el orden, mejorar la seguridad y asegurar el tránsito peatonal para residentes, turistas y visitantes - Créditos: Municipalidad de Lima.

Municipalidad de Lima realiza operativo para recuperar espacios en Las Malvinas

Hace algunos meses, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, encabezó un operativo en el emporio comercial de Las Malvinas con el objetivo de recuperar espacios públicos ocupados por comercio informal y actividades ilícitas. La intervención se concentró en varias cuadras de las avenidas Argentina y Emancipación, además de la plaza Ramón Castilla, según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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De acuerdo con el burgomaestre, la acción se enmarcó en una política sostenida para restablecer el control en zonas donde, afirmó, la informalidad y la delincuencia habían ganado terreno. El retiro de los comerciantes se realizó sin enfrentamientos y con acompañamiento municipal, según declaró la autoridad, quien sostuvo que la salida fue pacífica y que el municipio no permitiría una nueva ocupación de la vía pública.

El alcalde detalló que el despliegue abarcó desde la cuadra uno hasta la seis de la avenida Argentina y desde la seis hasta la 10 de la avenida Emancipación. Para sostener la intervención, la comuna destinó 200 trabajadores y anunció vigilancia permanente en el área, con presencia constante para evitar reagrupamientos.

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Además del control del espacio, el municipio ejecutó acciones complementarias de limpieza, señalización y recuperación de infraestructura urbana. Reggiardo también destacó el uso de tecnología para reforzar la seguridad, con un aumento de cámaras de vigilancia y el apoyo de drones para patrullaje aéreo.