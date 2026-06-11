Perú

Operativo integral en la alameda Chabuca Granda: Municipalidad de Lima recupera espacios públicos

La comuna actuó en dos frentes: Fiscalización y Control para verificar normas y retirar ocupaciones no autorizadas, y Seguridad Ciudadana para reforzar vigilancia

Guardar
Google icon
La comuna sostuvo que la ocupación de zonas peatonales afecta la circulación y altera la dinámica del sector - Créditos: Municipalidad de Lima.
La comuna sostuvo que la ocupación de zonas peatonales afecta la circulación y altera la dinámica del sector - Créditos: Municipalidad de Lima.

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició un operativo integral en la alameda Chabuca Granda, en el Centro Histórico, con el propósito de recuperar áreas de uso común y fortalecer el orden en un punto de alta afluencia de público. La intervención busca mejorar la seguridad y asegurar un tránsito peatonal sin obstáculos para residentes, turistas y visitantes.

La medida movilizó a equipos de la comuna que trabajan en dos frentes: control del uso del espacio y presencia preventiva. En el lugar, personal de Fiscalización y Control verificó el cumplimiento de las normas vigentes y realizó acciones orientadas a retirar ocupaciones no autorizadas en zonas destinadas a caminantes. La autoridad municipal sostiene que estas ocupaciones afectan la circulación y alteran la dinámica del sector.

PUBLICIDAD

De manera paralela, Seguridad Ciudadana reforzó la vigilancia en el perímetro con el fin de respaldar la intervención y atender incidentes que puedan presentarse durante la jornada. La comuna informó que el despliegue responde a una estrategia que prioriza zonas con alto flujo de personas, especialmente en entornos patrimoniales donde el orden urbano resulta clave para la convivencia diaria.

La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Prolima realizaron mantenimiento y recuperación del ornato, con mejoras en áreas públicas e imagen urbana - Créditos: Municipalidad de Lima.
La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Prolima realizaron mantenimiento y recuperación del ornato, con mejoras en áreas públicas e imagen urbana - Créditos: Municipalidad de Lima.

El operativo también incluyó tareas vinculadas al estado del entorno. La Gerencia de Servicios a la Ciudad y el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) asumieron labores de mantenimiento y recuperación del ornato. En ese componente se contemplan acciones de acondicionamiento de áreas públicas y trabajos para mejorar la imagen urbana del paseo.

PUBLICIDAD

Desde la municipalidad indicaron que el objetivo no se limita a liberar superficies ocupadas. La intervención apunta a consolidar un uso adecuado de los espacios comunes en una zona que concentra actividad comercial, tránsito vecinal y visitas de personas que llegan por motivos turísticos o recreativos. Para la comuna, la recuperación del Centro Histórico requiere presencia constante y acciones coordinadas entre áreas operativas.

La intervención apuntó a reforzar el orden, mejorar la seguridad y asegurar el tránsito peatonal para residentes, turistas y visitantes - Créditos: Municipalidad de Lima.
La intervención apuntó a reforzar el orden, mejorar la seguridad y asegurar el tránsito peatonal para residentes, turistas y visitantes - Créditos: Municipalidad de Lima.

Municipalidad de Lima realiza operativo para recuperar espacios en Las Malvinas

Hace algunos meses, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, encabezó un operativo en el emporio comercial de Las Malvinas con el objetivo de recuperar espacios públicos ocupados por comercio informal y actividades ilícitas. La intervención se concentró en varias cuadras de las avenidas Argentina y Emancipación, además de la plaza Ramón Castilla, según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima.

De acuerdo con el burgomaestre, la acción se enmarcó en una política sostenida para restablecer el control en zonas donde, afirmó, la informalidad y la delincuencia habían ganado terreno. El retiro de los comerciantes se realizó sin enfrentamientos y con acompañamiento municipal, según declaró la autoridad, quien sostuvo que la salida fue pacífica y que el municipio no permitiría una nueva ocupación de la vía pública.

El alcalde detalló que el despliegue abarcó desde la cuadra uno hasta la seis de la avenida Argentina y desde la seis hasta la 10 de la avenida Emancipación. Para sostener la intervención, la comuna destinó 200 trabajadores y anunció vigilancia permanente en el área, con presencia constante para evitar reagrupamientos.

Además del control del espacio, el municipio ejecutó acciones complementarias de limpieza, señalización y recuperación de infraestructura urbana. Reggiardo también destacó el uso de tecnología para reforzar la seguridad, con un aumento de cámaras de vigilancia y el apoyo de drones para patrullaje aéreo.

Temas Relacionados

Municipalidad de LimaChabuca GrandaCentro de Limacomercio informalperu-noticias

Más Noticias

PNP y FFAA buscan evitar protestas en Lima por resultados de la segunda vuelta: “vamos a actuar en el uso gradual de la fuerza”

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que también coordina con el Ministerio Público y el alcalde Renzo Reggiardo para realizar acciones de seguridad en caso de manifestaciones

PNP y FFAA buscan evitar protestas en Lima por resultados de la segunda vuelta: “vamos a actuar en el uso gradual de la fuerza”

‘Tío Luigi’, cae el cabecilla que se apropiaba de casas de adultos fallecidos para alquilarlas

Agentes policiales descubrieron una red que usurpaba propiedades de adultos mayores muertos, utilizando documentos falsos y violencia para apoderarse de inmuebles y stands comerciales

‘Tío Luigi’, cae el cabecilla que se apropiaba de casas de adultos fallecidos para alquilarlas

“Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario”: se reveló la decisión final de Héctor Cúper

El periodista Gustavo Peralta confirmó que el delantero peruano no pegará la vuelta a la ‘U’, al menos de cara al Torneo Clausura 2026

“Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario”: se reveló la decisión final de Héctor Cúper

Johanna San Miguel regresó a EEG y se reencontró con Mathías Brivio: volvieron a conducir juntos luego de 11 años

La dupla que inició con el programa de competencia, se lució unida y como si el tiempo no hubiera pasado frente a las cámaras de televisión

Johanna San Miguel regresó a EEG y se reencontró con Mathías Brivio: volvieron a conducir juntos luego de 11 años

Juntos por el Perú denuncia “indicios graves de fraude” y pide al JNE anular 1.751 mesas de Lima

Como lo hizo Fuerza Popular en 2021. El partido de Roberto Sánchez afirma haber detectado una “idéntica e inverosímil repetición de votaciones a favor” de Keiko Fujimori en un mismo local de votación

Juntos por el Perú denuncia “indicios graves de fraude” y pide al JNE anular 1.751 mesas de Lima
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

PNP y FFAA buscan evitar protestas en Lima por resultados de la segunda vuelta: “vamos a actuar en el uso gradual de la fuerza”

PNP y FFAA buscan evitar protestas en Lima por resultados de la segunda vuelta: “vamos a actuar en el uso gradual de la fuerza”

Juntos por el Perú denuncia “indicios graves de fraude” y pide al JNE anular 1.751 mesas de Lima

Resultados de elecciones en Perú: ¿Qué falta ahora que ya no hay actas pendientes en el extranjero por contar?

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.215% Keiko Fujimori supera en votos a Roberto Sánchez

Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez en el conteo oficial de la ONPE: votos del extranjero, clave en el resultado

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel regresó a EEG y se reencontró con Mathías Brivio: volvieron a conducir juntos luego de 11 años

Johanna San Miguel regresó a EEG y se reencontró con Mathías Brivio: volvieron a conducir juntos luego de 11 años

‘Cuto’ Guadalupe revela el dolor de no ver a su hijo desde hace 19 años: “Le pediría perdón de rodillas”

Diego Chávarri anuncia su separación de Thalía Bentín tras confesiones a Gabriela Herrera: “Una decisión consciente”

¿Dónde y a qué hora ver en Perú a Shakira en la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026?

Youna confirma que ya no habrá boda con Samahara Lobatón y explica por qué tomaron distancia: “Me pone triste, pero también me alegra”

DEPORTES

El difícil panorama de Miguel Silveira en Universitario tras confesiones de su agente: “Su desvinculación estaba más avanzada que la de Sekou Gassama”

El difícil panorama de Miguel Silveira en Universitario tras confesiones de su agente: “Su desvinculación estaba más avanzada que la de Sekou Gassama”

“Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario”: se reveló la decisión final de Héctor Cúper

Se conoció el responsable de confirmar el regreso de Raúl Ruidíaz y la fecha límite para anunciar en Universitario

Reimond Manco lapidó al representante de Miguel Silveira tras polémicas declaraciones contra Universitario: “Manotazos de ahogado”

¿Cuándo inicia el Mundial 2026? Día, horario y canal TV de la inauguración del torneo FIFA