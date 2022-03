‘Tomate’ Barraza enfurece por denuncias de favoritismo contra su hija Galea tras ganar el Miss Perú La Pre: “Con ella no se metan”

El cantante no dudó en defender a su hija y expresó su molestia contra sus detractoras. (Foto: Captura)

No es la primera que Carlos ‘Tomate’ Barraza saca cara por su hija Gaela Barraza tras su polémica coronación en el Miss Perú La Pre junto a Kyara Villanella y Alondra Huárac, hijas de Keiko Fujimori y Nilver Huarac, respectivamente.

El cantante se presentó en el set de En boca de todos y no dudó en pronunciarse sobre las constantes críticas que reciben las denominadas ‘hijas de los famosos’ y las denuncias de presunto favoritismo por parte de algunas excandidatas.

Durante su participación en el programa de América TV, fue Tula Rodríguez quien comenzó preguntándole al cantante: “¿No te parece mucha casualidad que de las cuatro ganadoras, tres sean de los papás que el público conoce?”

Ante ello, el salsero aseguró que él también se ha hecho la misma pregunta, pero todo se trataría de una simple coincidencia pues las ganadoras también cuentan con el talento suficiente para representar al Perú en concursos de belleza.

“Así como tú me has hecho esa pregunta, yo misma me la he hecho a mi mismo. Es una gran coincidencia (...) Si a eso tú le sumas el valor agregado de la belleza que tienen las 3, ¿Cuál es el problema? si las tres son bellas, son extrovertidas, hablan bien, están bien educadas, entonces de qué hablamos”, expresó.

Asimismo, contó que su primogénita de 14 años ha estado en otras academias de modelaje para prepararse e ingresar al Miss Perú La Pre. Además, dejó en claro que a él las criticas no le afectan, pero que a su hija sí y pidió que dejen de ofenderla.

“A mi díganme lo que quiera, no tengo ningún problemas y estoy bañado en aceite, pero con mi hija y con las otras niñas no se metan (...) Las niñas no tienen porque rendirse. es un tema de aprendizaje”, dijo con expresiones de molestia.

Por otro lado el conductor Santi Lesmes, quien estaba en el programa, cuestionó lo dicho por el artista y aseguró que Gaela no iba a dejar de recibir críticas al ganar el primer lugar solo por el hecho de ser su hija.

“Por más que digas eso, las cosas no son así por desgracia. Las 140 niñas merecen ganar y tú sabías que siempre va a a ocurrir que nuestras hijas, las críticas siempre van a haber. Tú sabía eso si ella (Gaela) ganaba”, comentó el conductor.

'Tomate' Barraza enfurece por denuncias de favoritismo contra su hija Galea y el Miss Perú La Pre.

