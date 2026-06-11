Política

La incomodidad en el Gabinete por Adorni y la tensión por las definiciones electorales

Adorni dijo que tiene medio millón de dólares en negro gracias a ahorros de toda la vida y a exitosas inversiones en Bitcoin, que acumuló al margen de los radares del fisco. Sin embargo, nadie le anticipó al equipo oficial cuál sería la estrategia del ministro coordinador

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Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt reunidos en la mesa política
Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt reunidos en la mesa política

¿Es joda esto?... ¿Pueden adherir los funcionarios a la Inocencia Fiscal?”. Un importantísimo miembro de la mesa chica del Gobierno se agarraba la cabeza ayer, mientras leía las noticias. Los portales informaban que la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, y el mismísimo jefe de Gabinete, se adhirieron al régimen de Ganancias Simplificado. La Ley 27.799, que habilitó esa modalidad, se votó en las sesiones extraordinarias de diciembre, cuando Javier Milei estaba sobrado en el Congreso. El miembro del staff oficialista no había registrado que, a diferencia otras leyes de blanqueo anteriores, la norma de Milei permite que los funcionarios públicos gocen del “tapón fiscal” de ARCA, que se tapa los ojos y exime a los contribuyentes de una pesquisa fiscal, sin hacer mayores preguntas.

Como el resto del Gabinete, el funcionario que se desayunaba con los trámites de Adorni estaba completamente a ciegas de la explicación que, horas más tarde, daría el jefe de Gabinete sobre su nivel de vida actual. Nadie le anticipó al equipo oficial cuál sería la estrategia del ministro coordinador. “Nadie avisó nada”, se quejó.

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Adorni dijo que tiene medio millón de dólares en negro gracias a ahorros de toda la vida y a exitosas inversiones en Bitcoin, que acumuló al margen de los radares del fisco. Aseguró que tenía ese dinero antes de asumir, y que decidió invertirlo recién en los últimos dos años por una necesidad familiar.

La casa de Manuel Adorni en Indio Cuá
La casa de Manuel Adorni en Indio Cuá

Adorni, sus contadores y sus abogados trabajaron durante las últimas semanas para encontrar un salvataje legal. No para evitar el papelón. Lo puso de relieve Victoria Villarruel, que ayer publicó en las redes: “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones.

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Un colaborador oficial reconoció: “Lo reputacional está perdido. Lo que tiene que hacer Manuel es resolver su causa por enriquecimiento ilícito”.

La Casa Rosada, no obstante, hizo esfuerzos para darle una narrativa digerible al tema, al menos ante la tropa propia. La idea fue instalar que el jefe de gabinete sólo omitió declarar fortuna ante los gobiernos populistas, algo que podría resultar cool en el mundillo libertario. De hecho, cuando se presentó la Ley de Inocencia Fiscal el lema fue: “Todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario”. Salió de boca de Jose Luis Espert, el ex diputado libertario investigado por presunto lavado de dinero.

Adorni dijo en LN+ que todo el gabinete lo apoyaba, pero al menos hasta ayer, entrada la anoche, ningún ministro se había pronunciado al respecto en redes sociales. Todos mantuvieron un perfil bajísimo, a la espera de que el jefe de Gabinete se defendiera solo. Al menos dos importantes miembros de la mesa política de la Casa Rosada se fueron a dormir rogando que no llegara un pedido de “operativo clamor” de parte de Karina Milei como hubo al inicio del affaire.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. (Foto: REUTERS/ Tomas Cuesta)
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. (Foto: REUTERS/ Tomas Cuesta)

Hoy, la plana mayor deberá disimular cualquier incomodidad en la reunión de mesa política que Adorni encabezará en la Casa Rosada.

Quien sí salió inmediatamente a defender en X al jefe de Gabinete fue Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia. “Listo, Manuel explicó todo perfecto y completo. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que es inocente. FIN”. El Presidente lo avaló con un retuit.

Hoy, Oría es más que el camarógrafo oficial del Gobierno. Karina le encargó que conforme una estructura de redes sociales que le dispute representación digital a los influencers que se referencian en Santiago Caputo. La hermana del Presidente tiene miedo que sus enemigos internos le “apaguen” el dispositivo digital o que le jueguen en contra.

“A Oría lo están enfierrando”, reconoció una fuente de la Casa Rosada, en alusión a los recursos que comenzaron a volcarse para organizar esa nueva estructura. Una misión semejante requiere, de mínima, contar con un ejército de líderes de opinión que bajen líneas narrativas eficaces. Por ahora, el cineasta cuenta con un sitio digital propio. Se llama Contra Relato (@contrarelatoarg) y tiene un diseño muy parecido a La Derecha Diario, aunque infinitamente menor cantidad de seguidores.

Vista frontal de un grupo de hombres en trajes y uniformes militares, algunos dándose la mano, con soldados a caballo en uniforme de gala al fondo
Manuel Adorni y Santiago Caputo (Jaime Olivos)

La hermana del Presidente tiene la mira, primero, en aquello que dota de mayor poder a Caputo y que es el magma mismo de Las Fuerzas del Cielo: el control de la conversación oficialista en las redes sociales. “Nos quieren reemplazar pero no saben cómo hacerlo. No tienen cuentas que puedan guiar la conversación y, sobre todo, no entienden la lógica de las redes. Son autoritarios para bajar línea y eso no funciona. La militancia amplifica orgánicamente lo que dicen el Gordo Dan o los pibes de Carajo porque se sienten representados”, replicó uno de los referentes “fuerzadelcielistas”.

Javier Milei está hastiado de este tipo de tironeos en su equipo. “Javier no está contento con ese tema, está muy hinchado las pelotas. Pero no tiene el poder para ordenar que tenía antes. Tiene temor a que los propios le hagan quilombo.”, dijo uno de sus interlocutores habituales.

Con la mira puesta en Comodoro Py

Adorni pretende que la rectificación de sus declaraciones juradas oficie de salvavidas en la causa judicial que investiga si él se enriqueció gracias a la función pública.

La pelota está en manos del fiscal Gerardo Pollicita, que espera que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) culmine el peritaje contable sobre los números del jefe de Gabinete. Los auxiliares de la Justicia también trabajan en una pesquisa sobre las criptomonedas de Adorni, que podría verificar las inversiones que el relató en las últimas horas.

En paralelo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dio una señal de una etapa de mayor sintonía con los tribunales. Su cartera invitó a Ariel Lijo -juez del caso Adorni y del caso ANDIS- a la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París. En ediciones anteriores, a ese encuentro asistieron Juan Tomás Rodríguez Ponte, el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que es del riñón de Lijo. También otros jueces federales de primera instancia, como Sebastián Casanello.

Adriana Mónica Nechevenko - escribana Adorni - Comodoro PY
La escribana Adriana Mónica Nechevenko (Fotografía: RSFotos)

“Ese viaje no va a cambiar las causas en trámite. Pero demuestra algo más importante: que si hubo tensión y sorpresa en Comodoro Py por la designación de Mahiques en el Gobierno, hoy prima una larga historia de amistad”, dijo un conocedor de los pasillos de tribunales.

Ayer, en tanto, el Consejo de la Magistratura, con el voto de los representantes del Poder Ejecutivo, avanzó con el Concurso 461, destinado a cubrir dos cargos en la estratégica Cámara Federal que resuelve los fallos de segunda instancia en Comodoro Py. Son sillas actualmente ocupadas por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados a esos cargos durante la gestión de Mauricio Macri. En las ternas que se elevarán al Poder Ejecutivo hay seis nombres, pero el rumor más fuerte es que los elegidos por el Gobierno serán el propio Bertuzzi (que decidió concursar su cargo) y Pablo Yadarola, juez en lo penal económico.

El futuro de los jueces trasladados trae alguna polémica porque hay quienes señalan que se deberían concursar decenas de cargos que están en la misma situación. Bruglia, de hecho, pidió que se suspendiera el concurso 461.

El presidente Javier Milei (Foto: REUTERS/ Tomas Cuesta)
El presidente Javier Milei (Foto: REUTERS/ Tomas Cuesta)

El jefe de Estado está muy lejos de toda la trama judicial. Solo revisa la lista de pliegos que Mahiques confecciona antes de que se formalice su envío al Senado. El Presidente, en cambio, opta por los temas que lo apasionan más, como la aplanadora desreguladora que le propone Federico Sturzenegger, los anuncios de inversiones que le acerca “Toto” Caputo o la agenda internacional de alineamiento ferreo con los Estados Unidos e Israel.

Milei también deja en un paréntesis las decisiones de estrategia política para 2027 que ya generan chispas entre sus tribus. El Presidente anhela que, al final del camino, la economía -que hoy está empujada por un puñado de sectores “ganadores”- derrame en el gran público y sea una ordenadora de la cuestión electoral. Si después la dirigencia y la voluntad popular no se alinean detrás de su reelección, él se “volverá a la casa” como suele decir en sus entrevistas y discursos.

Una de las decisiones trascendentales, a resolver en el mediano plazo, tiene que ver con la fórmula presidencial de 2027. ¿Quién va a integrar el binomio con Milei? Hay quienes leen los movimientos políticos de Patricia Bullrich en esa clave, como si buscara una candidatura a vice con aporte de votos propios. Es decir, como una compañera de fórmula que, de lograr la reelección, pueda controlar espacios de poder haciendo valer su capital político.

Patricia hoy está buscando representar a la gente que la votó en 2023. Es un cuarto del electorado. Tiene lógica que recale como una candidata a vice no decorativa que, en caso de ganar, asuma funciones importantes”, describe un miembro del elenco bullrichista.

Patricia Bullrich y Karina Milei
Patricia Bullrich y Karina Milei

Hay colaboradores de Milei que coinciden con esa variante y que, incluso, aconsejaron recientemente acelerar un ofrecimiento para abrazar a Bullrich y neutralizar sus movimientos autónomos.

Ese plan, no obstante, tiene un obstáculo mayúsculo: Karina Milei. Ella hoy se resiste a darle a Bullrich la candidatura a la Vicepresidencia. “No quiero otra Villarruel”, le comunicó la hermana presidencial días atrás a uno de sus colaboradores. Si fuera por la secretaria General de la Presidencia, Bullrich se quedaría en la Cámara alta hasta cumplir su mandato de seis años.

La ex ministra de Seguridad, por su parte, está concentrada en acumular volumen político y evita dar definiciones para el año próximo. “Yo tengo capacidad de decisión propia y hoy no quiero atarme a nada”, le transmite a su entorno. Lo que sí viene diciendo internamente -incluso se lo dijo de frente a la propia Karina- es que LLA no puede prescindir de un acuerdo con PRO. Y que eso implica negociar la ciudad con los primos Macri para lograr un respaldo de ese partido “en todo el país”.

Bullrich hoy cumple 70 años pero le pidió a su primer anillo que no hubiera festejos. La senadora considera que una celebración es inoportuna con amplios sectores sufriendo la recaída de la industria y la construcción (tras el rebote de marzo, esta semana se conoció que en abril esas actividades retrocedieron 2,1% y 4%, respectivamente). Toda una definición política. Además de elevar la vara republicana ¿Bullrich va a empezar a diferenciarse también aspectos económicos? En principio, su austeridad para los agasajos muestra un contraste apabullante con la declaración de Adorni del medio millón de dólares “bajo el colchón”.

Contra los deseos de Bullrich, el jefe de Gabinete mandó a comprar una torta para agasajar a la senadora hoy en la reunión de mesa política.

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