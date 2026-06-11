Juntos por el Perú deberá pagar más de S/2 millones si busca anular 1.751 mesas de Lima

Juntos por el Perú deberá pagar más de 2.407.625 soles si desea que los Jurados Electorales Especiales (JEE) tramiten sus pedidos de nulidad contra mesas de sufragio de Lima Metropolitana, por supuesto fraude.

Así lo advirtió el abogado especialista en legislación electoral José Manuel Villalobos Campana a través de su cuenta en X (antes Twitter). El experto indicó que la tasa por pedido de nulidad equivale a 1.375 soles.

“Si Juntos por el Perú pretende la nulidad de 1.751 mesas, debe pagar S/1.375 por cada una, según el Texto Único de Procedimientos Administrativos del JNE. Eso suma más de 2 millones de soles”, manifestó.

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De acuerdo con el expediente electoral, el personero legal del partido de Roberto Sánchez no adjuntó siquiera la tasa electoral correspondiente a un pedido de nulidad. Así, el Jurado Electoral Especial podría declarar improcedente de plano la solicitud y archivar el expediente.

El pedido de Juntos por el Perú

El partido del candidato Roberto Sánchez presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un recurso de nulidad para anular 1.751 mesas de sufragio a nivel nacional, al alegar “indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral” en favor de Fuerza Popular.

El recurso legal de Juntos por el Perú detalla la solicitud para anular más de 1.700 mesas de sufragio por supuestos indicios de fraude y alteración de actas electorales.

El eje de la denuncia es la repetición exacta de cifras de votación en mesas distintas de un mismo local. Juntos por el Perú identificó 584 patrones de este tipo. En Lambayeque, por ejemplo, cinco mesas distintas registraron exactamente 125 votos para Fuerza Popular cada una. En el colegio 6051 Mercedes Indacochea, en Barranco, otras cinco mesas consignaron 161 votos idénticos para el mismo partido.

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El partido califica este fenómeno como “clonación de resultados” o “llenado sistemático de actas”, y sostiene que esa coincidencia matemática en locales con distintas composiciones poblacionales no puede ser producto del azar, sino de una cifra “previamente concertada” que habría sustituido el conteo real de votos.

Keiko supera a Sánchez

Con el 98,216% de actas procesadas, Keiko Fujimori superó a Roberto Sánchez en el escrutinio oficial de la segunda vuelta presidencial peruana. La candidata de Fuerza Popular acumula 9.032.653 votos —el 50,002% del total—, frente a los 9.032.092 de su rival de Juntos por el Perú, que representa el 49,998%. La diferencia de apenas 561 sufragios convierte este proceso en uno de los más ajustados de la historia electoral del país.

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Keiko Fujimori lidera con un margen estrecho sobre Roberto Sánchez Palomino, según los resultados preliminares de la elección presidencial con el 98.216% de actas contabilizadas. (ONPE)

El factor que inclinó la balanza fue el voto desde el exterior. Con el 94,495% de las actas internacionales contabilizadas, Fujimori obtuvo 184.435 votos —el 63,4% del total fuera del país—, mientras Sánchez sumó 106.338, el 36,6%. La ventaja en el exterior supera los 78.000 votos, un margen que contrasta con la diferencia de apenas tres dígitos a nivel nacional.

En Estados Unidos, donde reside uno de los padrones electorales peruanos más numerosos en el exterior, Fujimori alcanzó el 76,6% de los votos con 44.440 adhesiones, frente al 23,4% de Sánchez con 13.607. En Argentina obtuvo el 61,3% (25.361 votos) contra el 38,7% de su rival (16.005). En España, el 60,1% frente al 39,9%, y en Chile, el 58,9% frente al 41,1%. Solo en Italia la diferencia fue marginal: 50,7% para Fujimori contra 49,3% para Sánchez.

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