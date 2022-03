Esto es Guerra: Rafael Cardozo y Fabio Agostini se enfrentan en ring de box y el final es inesperado

Rafael Cardozo y Fabio Agostini se enfrentaron por primera vez en un ring de box. (Foto: Captura América TV)

Lo que tanto querían se cumplió. Desde que Fabio Agostini regresó a Esto es Guerra, Rafael Cardozo dejó en claro que no está de acuerdo con la presencia del modelo español en la temporada de aniversario del programa. Por eso, lo retó frente a todos a un duelo de box para limar sus diferencias.

Como era de esperarse, Agostini aceptó el reto y le pidió a la producción que se apurara con ese tema, ya que no aguantaba más las ganas de enfrentarse con el futuro esposo de Cachaza. Hasta la fecha, Esto es Guerra no ha cumplido con lo prometido.

Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que no se vean las caras en un ring de box. Y es que los chicos reality fueron invitados al Reventonazo de Verano, conducido por Mariella Zanetti, donde se les cumplió el deseo de “agarrarse” a golpes por primera vez.

“Quiero meterle una cachetada a Fabio Agostini, quiero pegarle duro. ¿Puede hacerme un favor de mandarlo a Europa de nuevo con un cachetadón?” , le dijo el brasileño a uno de sus dobles.

INESPERADO FINAL

Rafael Cardozo y Fabio Agostini se batieron a “manotazos” para demostrar su superioridad en la competencia de Esto es guerra. Aunque el capitán de los Combatientes logró derribar a su contrincante, este se incorporó rápidamente para salir del ring y tirarle globos de agua en la cabeza.

Pese al versus, ambos se divirtieron y demostraron que, pese a los enfrentamientos que mantienen en el reality de competencia, tienen una buena relación detrás de cámaras. Recordemos que el español lo invitó a su reunión de cumpleaños, donde Anthony Aranda brilló por su ausencia.

Rafael Cardozo y Fabio Agostini se enfrentan en ring de box y el final es inesperado. (VIDEO: América TV / El Reventonazo de Verano)

LA VEZ QUE RAFAEL CARDOZO EMPUJÓ A FABIO AGOSTINI

Durante la votación que realizó Esto es Guerra para que sus integrantes escojan a los equipos que se enfrentarán a lo largo del año, Rafael Cardozo fue protagonista de un tenso momento. El brasileño no tuvo reparos en empujar a Fabio Agostini con fuerza hasta hacerlo perder el equilibrio.

El modelo español, al ser retirado de manera brusca del lugar en el que se encontraba parado, tuvo que ser calmado por Johanna San Miguel para que no tenga una mala reacción frente a cámaras. Una vez tranquilo, la expareja de Paula Manzanal pidió que su compañero sea suspendido.

“Estoy tranquilo, de hecho le podría haber arrancado la cabeza y no lo he hecho, por favor, esto es una agresión, yo estaba aquí tranquilo. Vengo en paz y amor, quiero competir y hacer las cosas bien, pero acá (Cardozo) me acaba de empujar delante de todo el mundo, en vez de echarlo, todos se están riendo”, comentó.

Fabio Agostini guardó la calma y le reclamó a la producción por el fuerte empujón que recibió por parte de Rafael Cardozo.

¿Por qué están enfrentados? Recordemos que Fabio Agostini fue eliminado de Esto es guerra en el 2019 por decisión de sus compañeros. El voto final, el cual dependía su permanencia, fue el de Rafael Cardozo, quien prefirió elegir a Facundo gonzález. El Galáctico no se quedó callado y le dedicó un fuerte mensaje antes de abandonar el set del programa.

“No hagan drama con Rafael Carodozo, te vas a quedar aquí en el programa. Me he dado cuenta que eres muy falso junto a Pancho Rodríguez. Ya está. Me toco irme, me voy y sé las clases de persona que hay por aquí. Me voy con buenos recuerdos y malos por algunos. Me recuerdo al Real Madrid porque dejaron escapar a Cristiano Ronaldo y el equipo se fue a pique. Esto será igual, gracias”, dijo para luego retirarse molesto.

