Fabio Agostini desata su furia con Anthony Aranda en EEG: “Que te trepes por las paredes no te hace un Spider Man”

Fabio Agostini arremete contra Anthony Aranda. (Foto: Instagram)

Nadie lo calla. Desde que ingreso a Esto es Guerra, Fabio Agostini ha sido un verdadero dolor de cabeza para sus principales rivales, entre ellos, Rafael Cardozo, Ignacio Baladán y Anthony Aranda.

El modelo español no dudó en desatar toda su furia contra la actual pareja de Melissa Paredes, esto luego que el popular ‘Activador’ venciera a Facundo González en una de las competencias.

Este momento se dio luego que el capitán de los ‘combatientes’ realizara un reclamo para validar el punto que había hecho Anthony Aranda tras una equivocación del modelo argentino.

La actitud que tuvo la pareja de Melissa Paredes al momento de celebrar el punto no fue del agrado de Fabio Agostini, por lo que decidió arremeter contra el ‘Activador’, dejándole en claro que era su enemigo dentro del programa y no iba a permitir que se burle de su compañero.

Para ello, el español le lanzó varias indirectas, como el hecho que se hizo conocido por haber empezado una relación con Melissa Paredes luego de haber causado su divorcio con Rodrigo Cuba.

“Para el activador, que todavía nadie le ha dicho nada, no te crezcas mucho. Me han dicho que te la vas dando de Spider Man por la vida. Spider Man solo han uno es este señor que está aquí se llama Facundo. Que te trepes por las ‘paredes’ no te hace un Spider Man ”, dijo.

Las palabras de Fabio Agostini causaron gran sorpresa entre todos los que se encontraban presentes. Las conductoras del reality para evitar un enfrentamiento le pidieron a las chicas de ambos equipos que se preparen para la competencia.

ANTHONY ARANDA NO VOLVIÓ A APARECER EN EEG

Luego de las fuertes palabras de Fabio Agostini, Anthony Aranda se ausentó de Esto es Guerra. Ni la producción, ni las conductoras hablaron sobre el tema hasta minutos más tarde, cuando María Pía Copello le pidió al ‘Tribunal’ que tenga consideración con los juegos, pues su equipo solo contaba con 3 hombres para las competencias.

Aunque no dijo el nombre del ‘Activador’, se sabe que en los ‘combatientes’ hay 5 hombres que representan el equipo. Asimismo, la conductora señaló que Said Palao era uno de los que también se encontraba lesionado, por lo que se supone que la pareja de Melissa Paredes también se lesionó.

Fabio Agostini enfureció con Anthony Aranda por creer que es mejor que otros competidores en Esto es Guerra.

¿NADIE LO QUIERE EN ESTO ES GUERRA?

Magaly Medina se burló de Anthony Aranda por no ser considerado por muchos de los integrantes de Esto es Guerra, pues durante la celebración del cumpleaños de Fabio Agostini, el bailarín no fue invitado y esto provocó que la ‘Urraca’ hable al respecto.

“ Como se cree el más churro entre los churros y se alucina yo no sé qué porque a nadie le ha ganado aún, entonces lo chotean de todo (...) El primer día de la foto de grupo lo chotean, cumpleaños de alguien, celebran todos, lo chotean, hasta el de la voz en off fue, pero a él no lo invitan”, expresó.

