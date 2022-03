Anthony Aranda es ignorado por sus compañeros de EEG y Magaly Medina se burla: “No lo soportan”

Magaly Medina criticó a Anthony Aranda por sus aires de 'divo' en Esto es Guerra

¿No lo pasan al ‘Activador’? El último viernes en la edición de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina se burló de un hecho curioso que sucedió dentro de la interna de Esto es Guerra. ¿Qué pasó? Sucede que Anthony Aranda fue excluido por sus compañeros del reality de competencia, ya que no fue invitado al cumpleaños del español Fabio Agostini.

“No lo soportan. El tiene como un aura de antipaticón, ¿no? Como se cree el más churro entre los churros y se alucina yo no sé que porque a nadie le ha ganado aún, entonces lo chotean de todo (...) El primer día de la foto de grupo lo chotean, cumpleaños de alguien, celebran todos, lo chotean, hasta el de la voz en off fue, pero a él no lo invitan”, se burló Magaly Medina en su programa.

Toda la mancha de ‘Guerreritos’ se juntaron para celebrar el cumpleaños de Fabio Agostini, pero quien brilló por su ausencia fue Anthony Aranda. Y es que hasta Arián León, el nuevo del grupo estuvo en la celebración.

Parece que el problema es que ambos no se pasan por haber tenido un romance con Paula Manzanal, inclusive cuando al español, le preguntaron por Anthony Aranda esto dijo: “¿Anthony? No lo conozco. Prefiero que me pongan al payaso de Rafael Cardozo”, manifestó a América.

LA ‘URRACA’ SE BURLA

A su vez, Magaly Medina señaló que el popular ‘Activador’ no tuvo mayor mérito que ser pareja de Melissa Paredes para ingresar al conocido reality de América Televisión.

“Pobre, ¿Qué quería? Su mayor mérito fue serruchar al ‘Gato’ Cuba, nada más. Dicho sea de paso, eso no es ningún merito. Su otro talento es ser bailarín, pero en este país hay muchos y hasta más talentosos (...) Estaban todos, conocidos, desconocidos, el que reparte los sanguches, menos él”, agregó entre risas Magaly Medina.

¿QUIÉNES ESTUVIERON EN LA REUNION?

Como se sabe, a la reunión asistieron todos los integrantes hombres: Rafael Cardozo, Patricio Parodi, Said Palao, Hugo García, Facundo González, Jota Benz, Arian León y hasta ‘Mister G’, Jaime Guerrero.

Anthony Aranda es ignorado por sus compañeros de Esto es Guerra y Magaly se burla de la situación. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

SOBRE ANTHONY ARANDA

Anthony Aranda Barrera es el nombre completo de este bailarín y coreógrafo de 34 años, que actualmente es pareja de Melissa Paredes y que se hizo conocido por su ampay junto a ella , que conllevó a que la actriz se separé del padre de su menor hija, el futbolista Rodrigo Cuba. ‘El Activador’ dejó la pista de baile de Gisela Valcárcel para formar parte de los juegos de estrategia y fuerza de EEG, sin embargo, hasta el momento no justifica su participación en dicho reality,

Cómo coreógrafo ha trabajado con diversos cantantes nacionales, por ejemplo Leslie Shaw, Yahaira Plasencia o Daniela Darcourt.

Leslie Moscoso lo bautizó como el ‘activador’ a Anthony Aranda, ya que fue en la primera temporada de este año de “Reinas del Show” que Anthony acompañó a Leslie Moscoso como su pareja en la pista de baile. Fue justamente ella quien le puso el curioso apelativo de el ‘activador’ pues, según contó, su relación ‘revivió’ luego de que su esposo, el empresario José Carlos Cortéz, la viera bailar.

