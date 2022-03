Esto es Guerra: María Pía Copello y Johanna San Miguel se enfrentaron por primera vez ¿Quién ganó?

Johanna San Miguel y María Pía Copello se enfrentan en Esto es Guerra. (Foto: Instagram y Captura América Tv)

La rivalidad entre María Pía Copello y Johanna San Miguel ha empezado con fuerza. Ellas no han dudado en sacar cara por su equipo ante la producción de Esto es Guerra y luchar cada punto, por lo que en más de una ocasión se han peleado.

Por este motivo, el ‘Tribunal’ tomó la decisión de hacerlas competir en una prueba para que demuestren su buen desenvolvimiento. Solo una de ellas podría tocar la campana y darle a su equipo un preciado punto que los llevaría a ganar.

La competencia empezó y ellas pusieron su mejor esfuerzo para ser la ganadora de la prueba. Aunque estuvo bastante reñido, finalmente María Pía Copello fue la gran ganadora tras culminar primera y correr con todas sus fuerzas hacia la campana.

Algo que también llamó la atención es que Johanna San Miguel nunca hubiera podido ganar la prueba, pues su baja estatura no le hubiera permitido tocar la campana que la declararía ganadora de la prueba.

Este hecho provocó que los competidores de Esto es Guerra se burlen de la popular ‘Mamá Leona’ por su baja estatura, al punto que tuvieron que cargarla para que ella pueda tocar el mencionado objeto que le daría la victoria.

Pese a que algunos pidieron que la competencia se vuelva a repetir, el ‘Tribunal’ no lo tomo en cuenta y le dio el puntaje a los ‘combatientes’. Johanna San Miguel tomó con humor lo sucedido y pidió que la competencia siga.

JOHANNA SAN MIGUEL TROLEA A MARÍA PÍA

María Pía Copello le pidió a Johanna San Miguel que le deje de hacer bromas pesada cuando iban a iniciar las competencias en Esto es Guerra, pues ella se encontraba enfocada en animar a su equipo, por lo que pidió que marque distancia de ella.

“¿Estás segura? Esto no es ‘Nubeluz’, esto no es ‘María Pía y Timoteo’, yo no soy Timoteo, esto es ‘Esto es Guerra’. No tengo ningún problema, ¿quieres que salga la loca? La loca sale”, le respondió la actriz.

MARÍA PÍA NO SE QUEDÓ CALLADA

La broma que le hizo su compañera no hizo que María Pía Copello se quede de brazos cruzados, ella de inmediato le respondió y le recordó a Johanna San Miguel la época en que actuaba en ‘Pataclaun’, señalando que ya no se encontraba en dicho lugar para que siga con sus bromas.

“ No sabes el miedo que me da, esto tampoco es ‘Pataclaun’, por si acaso ah, así que no te afanes ”, acotó, provocando que todos en el set estallen de risa, y es que muchos saben que entre ellas existe una fuerte rivalidad.

Recordemos que la temporada 2022 de Esto es Guerra inició el pasado 21 de febrero y Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Carol Reali ‘Cachaza’, Gino Pesaressi y Sully Sáenz fueron los primeros en aparecer para presentar a los integrantes que estarían en esta nueva edición del reality.

