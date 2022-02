Valery Revello niega haberle sido infiel a Sergio Peña: “No saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio”

Valery Revello dejó en claro que estaba separada de Sergio Peña cuando salieron imágenes de ella con otro hombre. (Foto: Instagram)

Valery Revello, la aún esposa de Sergio Peña, rompió su silencio luego de que Amor y Fuego emitiera imágenes de ella ingresando a un hotel con el surfista Sebastián Bernos Parodi. La influencer negó haberle sido infiel al futbolista y aclaró que están separados desde hace meses.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo dejó en claro que se está cometiendo una “injusticia” al recibir tanto odio en redes sociales por, presuntamente, no haberle sido fiel a Sergio Peña, padre de su hija.

“No he encontrado la necesidad de hablar con un abogado para escribir por este medio, creo que necesito escribir porque se está cometiendo una gran injusticia”, escribió Valery antes de defenderse de las acusaciones de infidelidad.

Como primer punto, Revello aclaró que está separada del seleccionado nacional y que las pruebas que presentó Amor y Fuego para demostrar que seguían juntos hasta la difusión del ampay están siendo mal interpretadas.

Como se recuerda, se cree que seguían siendo pareja por una fotografía publicada en enero de este año, donde se ve su anillo de casada dentro de una copa de champagne con el mensaje “3+” junto a un emoji de corazón.

“ Yo jamás he celebrado mi aniversario en año nuevo, mi aniversario eran los 5 de noviembre y este año 2022 vendrían a ser 4 años de casados . El anillo de oro en la copa de champagne el día de Año Nuevo es una cábala, y la pasé sola, porque ese día el papá de mi bebé se la llevó a pasar Año Nuevo con él y su familia (fui invitada pero quería separar y evitar confusiones a mi hija por recomendación de mi psicóloga). Puse +3 porque sufrí mucho, yo diría que demasiado, por el hecho de no poder estar con ella ese día, que serían 3 años de nuevo a su lado (todos saben que jamás Vittoria y yo nos hemos separado ni un solo día desde que nació). Y yo pasé navidad sola con mi hija”, expresó en su comunicado.

ACLARA POR QUÉ ASISTE A LOS PARTIDOS DE SERGIO PEÑA

En otro momento, Valery Revello dejó en claro por qué asiste a los partidos de Sergio Peña y lo alienta desde las gradas con gran efusividad. De acuerdo a Rodrigo González y Gigi Mitre, esta sería otra prueba de que seguían siendo pareja hasta el ampay.

“Yo me he llevado siempre bien con los abuelos de mi bebé, quieran o no, somos familia y siempre lo seremos, yo los quiero mucho y siempre voy a apoyar a mi selección y al papá de mi hija desde mi casa o desde la tribuna ”, sostuvo.

ESTABAN SEPARADOS

Según Valery, ella y Sergio Peña ya habían terminado hace pocos meses atrás. Es más, su familia y amigos ya tenían conocimiento del fin de su relación, por lo que no se vio en la necesidad de hacer pública la ruptura, ya que no es un personaje público.

“ Es verdad que toda la familia y muchísimos de nuestros amigos (no solo círculo pequeño) estaban enterados de que nosotros estamos pasando por duros momentos hace unos meses. Los motivos jamás los voy a ventilar por respeto a mi hija, yo no soy una persona pública y no tengo porque decir sí estoy separada o no, ni dar detalle si así lo decido. Siempre preferí evitar demostrar la relación porque sabía que nos harían daño y me daba mucho miedo el qué dirán”, escribió.

“Mis anillos de matrimonio siempre los he usado, jamás me los quite y tampoco lo pienso hacer porque no tengo ni deseo una relación con nadie y el día que eso suceda no me voy a esconder o verme en la necesidad de hacerlo”, añadió en su comunicado.

SOBRE EL AMPAY

La influencer explicó que las imágenes difundidas por Amor y Fuego son de la vez que salió de fiesta por el cumpleaños de su mejor amiga. No obstante, Revello dejó en claro que pocas veces sale de juerga.

“El dia viernes fue el cumpleaños de mi mejor amiga y todas mis amistades saben perfectamente que no soy una persona que salga a fiestas , jamás salgo, ese día decidí salir y reír, pero nada de lo que están dejando entrever es cierto . Todos mis amigos y entorno saben cómo soy, y eso no se lo tengo que demostrar a nadie solo a mi hija. No soy una persona pública”, dijo.

MENSAJE A SERGIO PEÑA

Valery Revello envió un contundente mensaje a su aún esposo Sergio Peña, quien confirmó la separación a través de un comunicado de prensa horas antes de que se emitiera el ampay de la modelo.

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da verguenza decirlo así no estemos juntos. Me importa 5 pepinos lo que la gente piensa y diga. Ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, he sido fiel a mi matrimonio, siempre soñé con mi familia unida, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros ”, indicó.

Finalmente, aclaró que se encuentra en Miami porque es un viaje que programó con mucha anticipación y que no se está escapando de las críticas. Tampoco que Sergio Peña está intentando limpiar su imagen con su comunicado.

“Mi pasaje a Miami está planeado hace dos semanas atrás y comprado hace una semana, nadie está huyendo y acá no hay ningún pacto para que uno quede bien, y el otro también , es la verdad y punto”, sentenció.

Comunicado de Valery Revello. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: