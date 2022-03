Tracy Freundt revela las razones por las que Esto es Habacilar fue cancelado y reemplazado por Esto es Guerra

¿Por qué Esto es Habacilar fue cancelado y reemplazado por Esto es Guerra? Tracy Freundt cuenta su verdad. (Foto: Composición)

Esto es Habacilar salió del aire de manera intempestiva el viernes 11 de febrero. Los conductores, Johanna San Miguel y Roger del Águila, se despidieron del público en su último programa y anunciaron que Esto es Guerra regresaría a las pantallas peruanas. Sin embargo, nadie explicó por qué el nuevo formato de Habacilar terminó siendo cancelado a menos de un mes de haber sido estrenado.

Esta interrogante fue finalmente respondida por Tracy Freundt, recordada modelo de Raúl Romero, quien participó en ambas versiones del programa. Ella fue entrevistada por el comunicador Carlos Orozco en su canal de Youtube. Ahí reveló las verdaderas razones por las que América TV decidió cancelar Esto es Habacilar.

La modelo explicó que el programa no llegó a funcionar porque el público que veía Habacilar era muy distinto al de Esto es Guerra, por lo que se habrían sentido “ofendidos” por la mezcla entre ambos espacios televisivos. Recordemos que Johanna San Miguel y varios guerreros formaron parte de Esto es Habacilar.

“ Era un público muy diferente, creo que sintieron ese malestar y lo plasmaron en comentarios, en hate. Sintieron que no dio la talla. Yo creo que los chicos esperaban el Habacilar de hace años… La energía del programa ya no estaba envuelta en buenos comentarios, entonces había que darle un corte”, precisó Freundt.

Asimismo, otro motivo que conllevó a la cancelación de Esto es Habacilar fue el tema del rating. Aunque al inicio gozaron de buenas cifras, estas fueron cayendo con el pasar de los días, haciendo menos de lo que Esto es Guerra alcanzaba en su momento.

“ Me imagino que el canal exigía más rating y de pronto pensaron que el programa no iba a seguir subiendo (las cifras). No estaba mal… terminamos como con 13 puntos y fue bien. Pero la proyección de ellos era otra. Habrán apostado por Esto es Guerra porque es lo que les da más seguridad y es lo que el público quiere ”, dijo.

AGRADECIDA CON EL PÚBLICO

Tracy Freundt se mostró agradecida por la oportunidad de regresar a la televisión peruana, aunque este fue por un corto periodo de tiempo. Y es que después de la cancelación, ella y Thalía Estabridis no volvieron a aparecer en ningún programa de América TV.

“ Fue súper bonito el tiempo que duró, cual relación como enamorados. Me llevó lo mejor. Fue bonito volver a ver a mucha gente, luminitos o camarógrafos. Me dio nostalgia y ternura ver a algunos de sonido. Nos decíamos que estábamos igualitos ”, dijo.

Finalmente, Tracy informó que tras su abrupta salida de Esto es Habacilar, ahora está más ocupada que nunca porque su negocio “Tracy Club”, que ofrece talleres de arte, se ha convertido en un nido.

Tracy Freundt revela las razones por las que Esto es Habacilar fue cancelado y reemplazado por Esto es Guerra. (VIDEO: Youtube / Carlos Orozco)

¿CUÁNTO RATING HIZO ESTO ES HABACILAR EN SU ÚLTIMO PROGRAMA?

El viernes 11 de febrero, Johanna San Miguel y Roger del Águila condujeron por última vez el programa concurso y se despidieron del público con un emotivo discurso. Las modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis también se conmovieron al decir “adiós”.

Todo eso logró que el último programa obtuviera 11.8 puntos de rating en Lima y 11.8 en Lima +6 ciudades. Con este puntaje logró posicionarse en el tercer lugar de los programas más vistos, según a la información brindada por Ibope Media. El primer lugar se lo llevó la teleserie nacional Maricucha con 15.4 puntos en Lima y 15.6 en Lima +6ciudades.

