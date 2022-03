¿Anthony Aranda le envía indirecta a Rodrigo Cuba? Esto fue lo que dijo

Anthony Aranda reiteró su amor por Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Desde que Anthony Aranda fue presentado como la nueva ‘bomba’ de Esto es Guerra, los diferentes programas de América Televisión no dejan de buscarlo para consultarle sobre su relación con Melissa Paredes.

Es así como que durante una entrevista para América Espectáculos, el bailarín aseguró que no piensa pedir disculpas por iniciar una relación sentimental con la exconductora de televisión, ya que considera que no ha hecho nada malo, incluso cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

“Nosotros simplemente nos enamoramos y apostamos por nuestro amor. Hoy en día estamos juntos y felices. Si nos tienen que culpar por algo es por habernos enamorado, no tenemos nada que disculparnos” , declaró.

Asimismo, señaló que ambos son muy divertidos y no dejan de hacerse bromas constantemente. Además, resaltó que tienen una relación sólida.

“Nos reímos juntos, nos divertimos mucho. Tenemos una química súper bonita. Somos bien alegres y siempre estamos haciéndonos bromas y sacándonos sonrisas”, expresó.

Para muchos, esto habría sido una indirecta para el ‘Gato’ Cuba, ya que en su momento la modelo contó que su matrimonio venía pasando por muchos conflictos que ocasionaron el fin de su matrimonio.

Cabe resaltar que, tal y como se recuerdan Melissa Paredes y Anthony Aranda fueron captados por las cámaras de Magaly Medina besándose. Antes de emitirse las imágenes completas de dicho ampay, la modelo reveló que estaba separada del padre de su hija, puesto que para el ojo público ella aún se mantenía junto al futbolista.

Por otro lado, el coreógrafo no descartó la idea de mudarse a un nuevo departamento con su actual enamorada. Cabe señalar que en ocasiones, se le ha visto quedarse en la casa de Melissa, pero ahora no eliminan la posibilidad de convivir juntos.

ELOGIA A ESTO ES GUERRA

Durante la conversación con el reportero de América Espectáculos, Anthony aprovechó para halagar al reality en donde participa por parte de los combatientes. Además, volvió a recalcar que no se aprovechó de Melissa Paredes para ganar fama.

“Si yo hubiese hecho esto por fama o lo que sea, o sea es como que hace rato lo hubiese hecho. Si yo ahorita estoy en EEG es porque es el mejor programa de la televisión peruana, entonces yo antes he estado en un progframa de baile, de competencia, entonces por qué no estar acá si es el mejor”, manifestó.

Anthony Aranda aclara si terminó su relación con Melissa Paredes. (VIDEO: América TV / América Espectáculos)

ANTHONY ARANDA NIEGA QUE MELISSA PAREDES HAYA SIDO SU ‘TRAMPOLÍN A LA FAMA’

Anthony Aranda se presentó en En boca de todos tras ser presentado oficialmente como el nuevo integrante de Esto es Guerra y no pudo evitar responder a las interrogantes que los conductores le hicieron en la secuencia “Verdad, mentira o chisme?”.

Durante su participación en el set, el conductor Ricardo Rondón fue el encargado de consultarle si considera que su actual pareja lo llevó a tener reconocimiento en la farándula peruana. ¿Melissa Paredes ha sido tu trampolín a la fama?.

El también coreógrafo señaló que si bien es cierto, su nombre ha sonado con mayor fuerza en el mundo del espectáculo por su romance con la exreina de belleza, él posee una larga trayectoria en el rubro de la danza y que ha representado al Perú en competencias mundiales.

“En mi mundo, en mi ámbito, en mi carrera que gracias a Dios es súper larga, me he hecho conocido dentro de (la danza). He ido a mundiales representando al Perú y me conocen. Quizás sí, soy un poco nuevo en lo que es titulares por todo lo ocurrido (con Melissa)”, señaló.

Anthony Aranda niega que Melissa Paredes haya sido su ‘trampolín a la fama’. VIDEO: América TV / En boca de todos

