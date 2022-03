Olinda Castañeda y su radical cambio: De polémica modelo a predicadora de la palabra de Dios

Olinda Castañeda quiere predicar la palabra de Dios. (Foto: Instagram)

Olinda Castañeda no solo ha sido una de las modelos que mayor acogida ha tenido en su tiempo, sino que también ha hecho noticia por sus polémicas reacciones en la farándula. Se enfrentó en muchas oportunidad con Tilsa Lozano y no ha dudado en responder a quien se metía con ella.

Sin embargo, hoy ha cambiado su vida radicalmente, está alejada de la televisión y se muestra muy ferviente de Dios. Incluso, predica la palabra de Dios y se prepara para hacerlo en todo el país. Así se puede ver en el informe de Magaly TV La Firme, difundido este último miércoles 9 de marzo.

La recordada modelo asiste al templo ‘Iglesia de Dios de la profecía’ en el distrito de San Juan de Miraflores, donde junto a su esposo Christian Marcial le rinde culto a Cristo.

“Vengo al templo y cada vez que converso con las hermanas, me siento llena y completa, algo que nunca he sentido con ninguna amiga”, indicó Olinda Castañeda.

Sin embargo, indicó que no pretende dejar el modelaje, pero sí las discotecas, pues en ese ambiente “encuentra la tentación para pecar”.

El cambio de Olinda Castañeda. (Foto: ATV)

NADA DE DISCOTECAS

“No quiero desfilar en discotecas y tomé esa decisión, no porque él me haya dicho o porque me prohíben acá, simplemente me nace porque nosotros trabajamos mucho aquí y estudiamos el tema de la tentación y luego llega el pecado”, explicó Castañeda, quien resaltó que no descarta viajar a Tulum más adelante, pero lo hará con su esposo.

“Podemos viajar a Tulum (México), podemos irnos donde queramos, pasarla bien a divertirnos. Yo no voy a darle la gloria a Dios y voy a estar jugando con el enemigo en una discoteca, eso no está bien, eso es tentar a Dios, es un pecado”, acotó la figura de TV, quien atrás deja los escándalos y los dimes y diretes. La modelo señala que se siente en paz.

Olinda Castañeda predica la palabra de Dios.

EN ENERO PERDIÓ A SU BEBÉ

Cabe recordar que en el mes de febrero, Olinda Castañeda confesó que perdió a su bebé semanas atrás, fruto de su amor con Christian Marcial.

“Pasamos por un momento complicado, hace dos semanas en nuestra ecografía, nos dijeron que el embarazo no había continuado, solo había saco gestacional y tenía que hacerme una limpieza. Al final comprendimos que Dios sabe por qué hace las cosas y siempre hay que estar agradecidos con él”, señaló Olinda al diario Trome.

“Tenía dos meses”, acotó la influencer, quien en ese entonces señaló que quería intentar ser madre una vez más.

“Vamos a hacer un tratamiento, pero nos han dicho que en seis meses podemos intentarlo. En realidad, lo dejamos en las manos de Dios, por el momento estoy enfocada en mi matrimonio, creciendo y aprendiendo cada día más”, aseguró.

Tras ese triste episodio en su vida, su matrimonio se vio resquebrajado, pero tanto ella como su esposo supieron sacarlo a flote.

“Al comienzo pasamos por un momento difícil, cada uno llevó su luto por su lado, nos encerramos en nuestra burbuja. Gracias a Dios a los tres días logramos hablar y llorar juntos”, dijo.

Christian anunció también el embarazo de su esposa. (Foto: Instagram/@christian_marcial19)

En diciembre 2021, Olinda Castañeda anunció en su cuenta de Instagram que que estaba embarazada. Además, mostró la ecografía de su bebé y una prueba de embarazo positiva junto a un emotivo mensaje.

“La felicidad que siento es indescriptible, gracias Dios por este hermoso regalo, gracias por proteger a bolita y no permitir que el enemigo se levante, tuya es la obra padre mío viene un bebé para unir mucho más a nuestra familia, para darnos más felicidad”, fue lo que escribió Castañeda en ese momento.

