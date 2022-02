Ale Venturo y su indirecta a Melissa Paredes por romance con Rodrigo Cuba: “No estoy en competencia con nadie”

La pareja de Rodrigo Cuba no quiere más comparaciones. (Foto: Composición)

Ale Venturo contó todos los detalles de su relación con Rodrigo Cuba, exesposo de Melissa Paredes, y dejó en claro que no busca generar comparaciones al publicar en redes sociales el bonito momento que está pasando en su vida.

Desde que se hizo pública su relación, la pareja no ha dejado de subir contenido en sus plataformas para alardear su romance. Aunque muchos aplauden esta relación, otros creen que es una especie de competencia con Melissa Paredes, quien hace lo mismo con Anthony Aranda.

Las comparaciones cobraron más fuerza cuando el padre del futbolista, Jorge Cuba, dejó en claro que sí aceptaba a Ale Venturo como parte de su familia. Incluso, la dueña de “La nevera fit” lo llama “tío” y él se muestra encantado con su hija Aria.

Durante una entrevista con el programa Estás en Todas, la mejor amiga de Natalie Vértiz señaló que se lleva muy bien con sus suegros. “Mis tíos (papás de Rodrigo) son lo máximo. Ya tuvimos la oportunidad de juntar las dos familias y se llevan como compadres y comadres”, expresó.

Tras ello, se tomó unos segundos para aclarar que no está buscando generar polémica con sus declaraciones, ya que muchos saben que el padre de Rodrigo Cuba no estaba del todo contento con Melissa Paredes como nuera .

“ No estoy en competencia con nadie, yo estoy viviendo mi amor con Rodrigo. Obviamente entiendo que se puede prestarse a malinterpretaciones y simplemente es cuestión de acostumbrarme un poco a la situación”, dijo.

ASÍ CONOCIÓ A SUS SUEGROS

Ale Venturo contó que conoció a la familia de Rodrigo Cuba en el mes de diciembre. Esto sucedió de manera inesperada, por lo que se puso bastante nerviosa.

“Me moría de la vergüenza. Él estaba con su mamá en el Jockey Plaza haciendo unas compras navideñas y me dijo ‘te voy a recoger con mi mamá’. Y yo estaba color tomate, se me reventaban las venas del roche”, le contó a Natalie Vértiz en exclusiva.

Según narró, no fue solamente su suegra a recogerla, sino también la tía de Rodrigo Cuba y más integrantes de la familia, entre ellos Jorge Cuba. Al ver que estaba siendo presentada oficialmente, se armó de valor para dejar al lado los nervios y causar una buena impresión.

“Dije que es ahora o nunca, y entré al carro. Su mamá me inspiró mucha confianza, súper linda, amorosa. Mi tío Jorge (papá de Rodrigo) es demasiado chévere. Su hermano también súper cool. Rodrigo como yo somos muy familiares, no es que salgamos tanto”, indicó.

Ale Venturo cuenta cómo conoció por primera vez a sus suegros. (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

RODRIGO CUBA NUNCA QUISO ESCONDER SU ROMANCE

En otro momento, Ale Venturo contó que Rodrigo Cuba le había advertido sobre la presión mediática que podría sufrir una vez se hiciera pública su relación. No obstante, le prometió que estaría en todo momento a su lado para que no se sintiera sola.

“ Él mismo me lo advirtió lo que se veía venir, pero siempre me dijo que estaría conmigo, que me iba a cuidar. Me dio mucha seguridad. Me dijo que no tenía que esconder nada porque no estaba haciendo nada malo y porque no era alguien para esconder”, puntualizó.

EL DATO: Según confesó Ale Venturo, las conversaciones sobre iniciar un romance iniciaron en la quincena de diciembre. Actualmente. la pareja tienen casi un mes de relación sentimental.

Ale Venturo confesó que lleva un mes de relación con Rodrigo Cuba. (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

SEGUIR LEYENDO: