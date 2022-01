Rodrigo Cuba sobre Ale Venturo: “Tenemos muchas cosas en común”

Rodrigo Cuba confesó que se siente en uno de los momento estable de su vida. (Foto: CapturaTV/Instagram)

Rodrigo Cuba rompió su silencio sobre su nueva relación con Ale Venturo. La noche de este 16 de enero, el futbolista mantuvo una entrevista con el programa Teledeportes de Panamericana TV, la cual se dividió en dos partes.

Entre los primeros minutos no pudo evitar contestar algunas preguntas sobre su nueva pareja. “Tu novia es nutricionista y eso creo que te viene bien”, le dijo el reportero cuando comenzó a consultarle sobre su alimentación.

Rápidamente, el deportista aclaró que la joven empresaria no ha estudiado nutrición pero sí se dedica a difundir los beneficios de la comida saludable. Asimismo, señaló que tienen cosas en común.

“Ella no es nutricionista. Ella tiene un negocio de comida saludable y obvio lleva una vida saludable en base a eso. Tenemos muchos gustos en común y es deportista”, dijo con una sonrisa en el rostro.

Recordemos que Ale Venturo es la dueña de La Nevera Fit, un restaurante en donde sirven platillos y postres con menos calorías y grasas, por lo que estaría ayudando a Rodrigo Cuba con la dieta que debe seguir todo deportista.

Durante la entrevista, Rodrigo Cuba resaltó que se encuentra tranquilo y en paz, puesto que su separación con Melissa Paredes le trajo muchos problemas personales.

“Estoy feliz, tranquilo y en paz. Creo que me he tomado tiempo para mi mismo para darme cuenta que era lo que quería y no quería, y que estaba haciendo bien y no. En la primera entrevista estaba con mil problemas y cosas metidas pero hoy en día me encuentro en paz”, señaló.

“Me encuentro en el momento más estable en mucho tiempo. Para mi la tranquilidad y la paz es oro”, añadió a su comentario.

Cabe recordar que el nombre de Ale Venturo viene siendo portada de distintos medios de comunicación durante las últimas semanas desde que Rodrigo Cuba decidió hacer oficial su amor por ella al publicar una foto en sus redes sociales dándole un beso.

Rodrigo Cuba rompió su silencio sobre Ale Venturo en una entrevista con Teledeportes. (Primera parte).

