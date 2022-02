Raúl Romero y su apreciación sobre Esto es Habacilar: “Debieron haberle puesto otro nombre”

Raúl Romero habla pro primera vez de Habacilar. (Foto: composición)

Por primera vez, Raúl Romero dio su apreciación sobre Esto es Habacilar. Un video colgado en la cuenta de Tiktok, el cual no ha tardado en ser viral, muestra al cantante corriendo mientra una emocionada fan lo llama y le reclama por qué no estaba en Habacilar. Lo que nunca esperó, es que el artista le iba a responder.

A través de la ventana del carro, la fan grita a Raúl Romero, quien se encontraba trotando: “Raúl, te amo. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no estás en Habacilar? Ya no veo por eso”.

De inmediato, Romero voltea y se ríe. Lo que no esperaba la seguidora, es que el cantante le respondiera: “Habacilar no está todavía en la tele”.

“Es otra cosa, debieron haberle puesto otro nombre, ¿no?”, acotó el cantante mientras seguía trotando, no sin antes despedirse con la mano.

La seguidora colgó el video en su cuenta de Tiktok, con el título: “Me encontré con Raúl Romero y esto me dijo”. La publicación ya cuenta con 3 mil 561 comentarios y más de 191 mil me gusta.

Como se recuerda, es la primera vez que Raúl Romero se pronuncia sobre el programa. Lo único que había señalado es que no sería parte de este proyecto, que lo llamaron y tras escuchar la propuesta durante 10 minutos dijo que “no”.

RAÚL ROMERO NO TIENE PLANES DE REGRESAR A LA TV

Antes que Esto es Habacilar se estrenara, Raúl Romero desmintió los rumores sobre su posible regreso a la televisión. Asimismo, indicó que estaba dedicado a su carrera musical y a la composición.

Además, aclaró que no tiene cuenta de Twitter, red social de donde supuestamente se estaba refiriendo sobre Esto es Habacilar.

“Chicos y chicas cómo están, me alegra que todos estén bien en sus casas. Quería comunicarles que yo no tengo Twitter, están saliendo mensajitos, comunicados y cosas así y yo no tengo Twitter. Hay un Twitter con mi nombre, es un Twitter falso”, dijo a través de un video de Instagram.

ROGER DEL ÁGUILA DEFIENDE A ESTO ES HABACILAR

Desde que se estrenó Esto es Habacilar las críticas y comparaciones no se han hecho esperar, sobre todo porque muchos antiguos seguidores de Habacilar aún no conciben el espacio sin Raúl Romero, además de algunas secuencias que anhelan verla tal cual. Ante ello, Roger del Águila no dudó en pronunciarse, y dejar en claro que no hace oídos sordos a estar observaciones.

El pasado martes 25 de enero se llevó a cabo el segundo programa de Esto es Habacilar, donde la conducción está a cargo de Roger y Johanna San Miguel. En esta edición, el animador aclaró que el programa no es el mismo pero sigue siendo buena onda y teniendo el mismo espiritú.

“Queremos regalar tantos premios, ya saben métanse a Habacilar, tenemos muchísimos premios y vamos a recordar día tras día diferentes juegos que hemos pasado y los momentos muy bonitos”, inició.

“Yo sé que muchos de ustedes, los seguidores de Habacilar, del antiguo Habacilar, quieren que sea exactamente igual que antes, quieren la misma pared, la misma escenografía, pero bueno los tiempos han pasado, han cambiado un poco las cosas, pero seguimos con el mismo espíritu y la misma buena onda”, acotó el animador.

