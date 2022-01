Al Fondo Hay Sitio: Jesús Alzamora revela que fue testigo de maltratos por parte de una actriz del elenco

Jesús Alzamora hizo tremenda revelación en La Lengua, su propio programa de entrevistas.

Jesús Alzamora reveló en La Lengua, su propio programa de entrevistas, que fue testigo de maltratos por parte de una actriz del elenco de Al Fondo Hay Sitio hacia otra menos experimentada, esto cuando formaba parte de la teleserie con el personaje de Gustavo Adolfo.

Esto se dio a conocer cuando el actor y presentador se defendió de la denuncia pública que hizo el periodista Eloy Marchán en su contra en Twitter. Como se recuerda, el comunicador acusó a Alzamora de promocionar una presunta empresa antivacuna en redes sociales.

Debido a esta publicación, que rápidamente se hizo viral en Twitter, Indecopi anunció que abrió una investigación en contra de Jesús Alzamora y de su esposa, María Paz Gonzáles Vigil. Según el exanimador de Yo Soy, esta medida afectó profundamente a su pareja.

“Me dolió mucho ver a mi esposa llorando en la cama porque un pseudoperiodista vio una historia de Instagram de María Paz tratándonos unas secuelas. Esta empresa de medicina alternativa nos ayudó, pagamos 180 soles cada uno. No es un tratamiento para curar el Covid, es solo para las secuelas obviamente ”, expresó Jesús durante una entrevista con Jorge Luna, de Hablando Huevadas.

ACTRIZ DE AL FONDO HAY SITIO NO LO APOYÓ

Jesús Alzamora indicó que en medio de estas acusaciones se dio con la sorpresa que una excompañera de Al Fondo Sitio, teleserie donde trabajó hace varios años atrás, retuiteó la publicación de Eloy Marchán sin haber escuchado su descargo primero.

“Una compañera mía de Al Fondo Hay Sitio, no voy a decir quién es, no es Madgyel Ugaz (Teresita), la he visto retuiteando. Esa persona se pega de defensora de la gente”, comentó el creador de La Lengua.

Fue en ese momento que Jesús Alzamora confesó haber sido testigo de los maltratos de esta misma actriz hacia otra más novata durante las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio, por allá en el 2012.

“ Yo la he visto hacer llorar… en una escena donde estaba yo… a una actriz joven porque no decía su letra. Le dijo ‘eres una basura’. La chica se puso a llorar. Era mi segunda escena que hacía en la serie y le dije ‘tranquila, no le hagas caso a esta señora que cree que porque salió en algún lugar te puede faltar el respeto de esa manera’”, indicó el actor.

Aunque no quiso revelar el nombre de la actriz de Al Fondo Hay Sitio, Jesús Alzamora indicó que es una artista bastante activa en Twitter. “La ves en las redes y es la paladina de la justicia, pero por dentro….”, indicó el entrevistador. ¿De quién estará hablando?

PRIMERAS ESCENAS DE JESÚS ALZAMORA EN AFHS

Recordemos que Jesús Alzamora participó en Al Fondo Hay Sitio en la cuarta temporada de la teleserie en el papel de Gustavo Adolfo . Su primera aparición fue cuando vio a Grace Gonzáles (Mayra Couto) ser mojada por un charco de agua, por lo que la anima con trucos de magia.

En ese mismo episodio, se revela que Gustavo Adolfo también es profesor de Literatura del instituto de Shirley Gonzáles (Areliz Benel), quien está perdidamente enamorada de él y busca conquistarlo al invitarlo a su casa.

Es allí donde Gustavo Adolfo conoce por primera vez a la familia de Shirley, integrada por Reina Pachas (Tatiana Astengo), Lucho Gonzáles (Bruno Odar) y Johnny Gonzáles (Joaquín Escobar).

Primera aparición de Jesús Alzamora en Al Fondo Hay Sitio.

