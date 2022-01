Esto es Habacilar: Roger del Águila rompe billete de 100 soles y se lo entrega a equipos que empataron

Roger del Águila rompe billete de 100 soles frente a concursantes. (Foto: Captura de TV)

Esto es Habacilar volvió a la televisión peruana con nuevos juegos y también con nuevos conductores, entre los que destacan Roger del Águila y Johanna San Miguel. Sin embargo, un momento insólito se vivió en el magazine por una acción del popular ‘Chivito’.

Como se sabe, este programa de América Televisión se caracteriza por hacer competir a su público en juegos para luego premiar a los ganadores, pero, ¿qué se hace si ambos equipos empatan? Lo normal sería que haya un desempate o que se reparta el premio en efectivo en la mitad.

Desde un comienzo, la producción de Esto es Habacilar reveló que los ganadores de las competencias recibirían un total de 500 soles, por lo que los participantes dan lo mejor de sí para llevarse el dinero.

Es así que durante una de las competencias de este 27 de enero, el cual consistía en atravesar unos aros que estaban colocados sobre una piscina, los equipos que se enfrentaron terminaron empatando.

Debido a que no hubo un desempate, la producción decidió que el premio sería divido en dos, otorgándole a cada uno de ellos la suma de 250 soles ; sin embargo, Paloma Fiuza, que era la encargada de repartir el premio, solo tenía 5 billetes de 100 soles.

La modelo señaló que detrás de cámaras pediría que uno de los billetes de 100 soles sea cambiado por 2 de 50 soles para entregarles, esto sin imaginar que Roger del Águila haría su aparición para malograrle todos los planes.

Para sorpresa de los concursantes y hasta de la misma Paloma Fiuza, el popular ‘Chivito’ agarró el billete de 100 soles que iba a ser cambiado y lo partió en dos , esto para luego entregárselo a los equipos que esperaban su dinero.

¿Enloqueció? Roger del Águila en lugar de cambiar el billete de 100 soles para repartirlo por igual, decidió romperlo.

¿QUÉ HACÍA ROGER DEL ÁGUILAR ANTES DE INGRESAR A ESTO ES HABACILAR?

Tras el fina de Habacilar, Roger del Águila no solo se dedicó a la música durante varios años, sino que también se volvió médium sanador, esto con el fin de curar el espíritu de la gente, quienes ultimamente tiene problemas de salud provocados por el estrés.

“ Estuve viajando, me fui a Colombia estando ahí. Hago terapias de sanación, equilibrio de chacras, limpiezas, esas cosas . Tienen una parte de la comunicación. Mariana incluso me llamó y me dijo: ‘¿Roger, estás bien?’, y yo le dije: ‘Siempre estoy bien’. La gente está en sus casas, estresada, y por ahí me agarró”, dijo.

¿EN QUÉ CANAL PUEDO VER ESTO ES HABACILAR?

Esto es Habacilar se transmite a través de América TV.

DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

Cable:

Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

Cable Perú / Canal 4

Visión Perú / Canal 4

Best Cable / Canal 4

Star Globalcom / Canal 13

