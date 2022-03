Néstor Villanueva, ex de Flor Polo Díaz, cuenta la razón por la que Susy Díaz no lo aceptaba en su familia

Néstor Villanueva explica por qué Susy Díaz no lo aceptaba en su familia. (Foto: Composición)

Néstor Villanueva y Flor Polo Díaz han permanecido más de 10 años juntos pese a las objeciones de Susy Díaz, quien siempre se mostró en desacuerdo con su relación amorosa y posterior matrimonio. ¿Por qué la exvedette nunca consideró a su nuero como “santo de su devoción”?

Durante su participación en América Hoy, Néstor fue consultado por la supuesta mala relación que tiene con la madre de Florcita. Aunque no quiso entrar en detalles, respondió que siempre ha “respetado la decisión de los padres”, pero que a veces es necesario poner como prioridad la familia.

Esta respuesta no convenció a Brunella Horna, quien de manera frontal le preguntó: “¿Por qué crees que Susy Díaz no te quería para Flor?”. Fue en ese momento que Néstor Villanueva contó que la exvedette no creía que él era la mejor opción para ser la pareja de Florcita Polo Díaz.

“Yo creo que sí me quiere mi suegrita, solo que de repente los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. De repente no pensaba que era lo mejor o de repente no soy lo mejor para ella. A veces los padres nos equivocamos también” , expresó el cantante nacional.

JAMÁS INTENTÓ SEPARARLAS

Las conductoras de América Hoy, Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna, le recordaron a Néstor Villanueva que Susy Díaz había dicho en su programa que él siempre intentó separarla de su hija y quizás por este motivo habría una mala relación entre ellos.

“Al contrario…. quizás lo dijo con preocupación y desesperación. Yo en la vida puedo permitir eso porque es su única hija. En ningún momento lo hice (...) Siempre la he respetado como madre, de repente en algún momento no hemos coincidido, pero siempre la he respetado”, precisó Néstor.

Es importante resaltar que luego que Florcita anunciara su separación de Néstor Villanueva, Susy Díaz apoyó a su hija, pero una declaración suya llamó la atención: “Yo le dije ‘¿Tantos años has soportado? 14 años’. Si un hombre me trata mal, le doy ‘forata’, no aguantaría tanto. La vida es una sola y es para ser feliz. No está para soportar maltratos o humillaciones”.

Debido a ello, Néstor Villanueva estuvo en el ojo de la tormenta, pues Susy habría dejado entrever que maltrataba a su aún esposa. Sin embargo, la hija de Augusto Polo Campos negó esta versión y aclaró que su ruptura se debió a un cúmulo de factores, entre ellos la falta de atención.

Néstor Villanueva, ex de Flor Polo Díaz, cuenta la razón por la que Susy Díaz no lo aceptaba en su familia. (VIDEO: América TV / América Hoy)

SUSY DÍAZ QUIERE QUE FLORCITA REGRESE CON NÉSTOR

Flor Polo Díaz y Susy Díaz se presentaron en el set de En Boca de Todos el pasado 11 de febrero para celebrar el cumpleaños de la empresaria. Sin embargo, la exvedette no perdió la oportunidad para pedirle que regresara con su expareja.

“Una mamá siempre quiere que su hija sea feliz. Yo quisiera que se reconcilien y estén juntos por mi paz, por mi tranquilidad. Él es un buen padre, se preocupa mucho por sus hijos. La vida es así…”, expresó la ‘reina de las dietas’.

Esto llamó la atención de Tula Rodríguez, quien notó la incomidad de Flor y también se percató de la contrariedad de Susy. Recordemos que ella siempre se ha mostrado en desacuerdo en la relación de su hija con Néstor.

Por ese motivo, la presentadora de América TV interrumpió a Susy para dejarle en claro que la decisión de reconciliarse con Néstor no era suya. “A ver… a todos nos gustaría que ellos vuelvan, pero la decisión es de a dos pues“ , le recordó Tula algo molesta.

Susy Díaz le pide a su hija que se reconcilie con Néstor Villanueva por su "paz". (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

