Tula Rodríguez se quiebra al recordar a Javier Carmona: “Me gustaría que vea crecer a nuestra hija”

Tula Rodríguez se quiebra al recordar a Javier Carmona con la canción "Que levante la mano". (Foto: Captura América TV)

Han pasado dos años desde que Javier Carmona, esposa de la conductora de televisión Tula Rodríguez, falleció la mañana del miércoles 30 de septiembre. Pese al tiempo, la presentadora de En Boca de Todos sigue quebrándose cada vez que recuerda su apasionado romance.

Esta vez, una reportera de Estás en Todas se acercó a la figura de América Televisión para preguntarle cuál era la canción que más la hacía llorar. Sin pensarlo dos veces, Tula respondió “Que levante la mano” del Grupo 5, canción que marcó su historia de amor con Carmona.

“Qué ironía de la vida. En ese momento (cuando recién se conocían) yo no había llorado, estaba feliz… pero ahora he llorado por un adiós. ‘Que levante la mano’ es y será mi canción siempre. La escucho en el carro y se me viene todo. Me transporta ”, expresó Rodríguez.

Fue en ese momento que Tula lamentó que, debido al fallecimiento de Carmona a la edad de 56 años, él no haya podido compartir más tiempo con su hija. Ahora que ha vuelto a clases, a la presentadora le hubiera gustado llevar y recoger a Valentina del colegio junto a su esposo.

“ Yo siento como si (su fallecimiento) fuera hace poco… Una fecha como la del colegio ... él estaría allí y me gustaría que vea a nuestra hija que está en secundaria, que la vea crecer. Es difícil ”, expresó la conductora intentando aguantar las lágrimas y con la voz entrecortada.

YA ACEPTÓ QUE TIENE QUE SEGUIR CON SU VIDA

En la misma entrevista, Tula Rodríguez señaló que ya ha aceptado que su esposo no está más a su lado, pero que su recuerdo siempre está presente en su corazón.

“Tú me vas a ver sonreír porque es parte de la vida. Ya acepté que partió y que tengo que hacer mi vida. Me dicen ‘anda, enamorate’, pero no. Eso tiene su proceso. Entregarle mi vida y mi corazón a alguien tiene un tiempo, llegará en el momento menos pensado. Mientras tanto, él está y estará por siempre ”, añadió.

Tula Rodríguez se emociona hasta las lágrimas por la canción "Que levante la mano". (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

HIJA DE TULA TAMBIÉN RECUERDA A SU PADRE

Valentina, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, suele dedicarle tiernos mensajes a su padre en redes sociales pese a que no está más con ella. En el aniversario de su fallecimiento, la adolescente de 13 años conmovió a más de uno al publicar lo siguiente:

“Hace un año tengo a mi ángel eterno en el cielo... Gracias Papito por la vida y por todos los recuerdos que dejaste en mí, vivirán siempre en mí corazón”, se lee en su plataforma social.

Hija de Tula Rodríguez envía tierno mensaje a su papá fallecido. (Foto: Instagram)

¿QUÉ LE PASÓ A JAVIER CARMONA?

Javier Carmona, exgerente general de Latina y esposo de Tula Rodríguez, sufrió un infarto en agosto de 2018, por lo que fue sometido a una operación cardiovascular.

Aunque su estado de salud estuvo en reserva, se supo después que la falta de oxígeno por más de cinco minutos provocó que su mal evolucione a un aneurisma con derrame cerebral. Luego, se dio a conocer que Carmona había entrado en estado vegativo persistente.

El gerente de televisión permaneció en estado de coma por dos años. Javier Carmona falleció el 30 de septiembre de 2020 a los 56 años.

Horas después de su comentado deceso, Tula Rodríguez se pronunció en En Boca de Todos para contar que no la estaba pasando bien, pero que sería fuerte por su hija Valentina.

“Me toca hoy ser fuerte para poder estar bien para mi hija porque en este momento soy su soporte. Agradecida con Dios aunque la situación esté complicada, pero él tiene grandes propósitos”, expresó la conductora durante un enlace en vivo.

SEGUIR LEYENDO: