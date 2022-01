Néstor Villanueva anuncia el fin de su matrimonio con Florcita Polo Díaz: “Estoy soltero”

El cantante peruano confirmó que está separado de Florcita Polo Díaz. (Foto: Instagram)

Se acabó el amor. Néstor Villanueva visitó el set de Mujeres al Mando para anunciar su separación definitiva de Florcita Polo Díaz, con quien lleva casado más de una década. Todo esto sucedió luego que la hija de Susy Díaz hiciera pública su crisis matrimonial a fines del 2021.

La noticia se dio a conocer este lunes 17 de enero, cuando el cantante ingresó al set de Mujeres al Mando para saludar a las conductoras de Latina: Thaís Casalino, Giovanna Valcárcel y Melissa Paredes, quien reapareció en el magazine para sorpresa de muchos.

“ Ahora que estoy soltero déjenme decirles que están guapas. Antes no podía decirlo. Qué guapas chicas ”, expresó Néstor Villanueva para dejar en claro que ahora es un hombre libre. Rápidamente, Giovanna le preguntó si de verdad estaba soltero. “Sí… qué guapas que están chicas”, contestó el cantante.

Melissa Paredes se quedó boquiabierta, pero le advirtió que tenga paciencia y mejor anuncie su soltería una vez haya firmado el divorcio, sino podría tener problemas, esto en referencia al escándalo que protagonizó con su exesposo Rodrigo Cuba. “Tú dices que estás soltero, pero te van a hacer bullying porque no firmas el divorcio, porque acá es así, sino… imagínate”, le dijo la exconductora de América Hoy.

La también locutora de radio le preguntó a Néstor si estaba dispuesto a firmar su divorcio en cuanto antes, ya que parecía bastante tranquilo por la separación. “Si te dieran un papel para firmar ahorita el divorcio, ¿lo harías?”, interrogó Valcárcel.

Néstor Villanueva se quedó en silencio y le pidió a la producción del programa que lance el corte comercial, pues contestaría una vez pensara la respuesta definitiva. “No, no, si estás dudando es porque tu corazón…”, le hizo saber Melissa, dando a entender que todavía existía una posibilidad de reconciliarse con Florcita.

“Prefiero no hablar más de esto porque luego va a rebotar, yo prefiero no comentar más de esto”, respondió el aún esposo de la hija de Susy Díaz.

LE DEDICA CANCIÓN

Tras anunciar que es un hombre soltero y que ya no está en una relación con Florcita Polo, Néstor Villanueva se animó a dedicarle a su expareja la canción “Eso nomás” de José José. Al parecer, como un mensaje de despedida ahora que su matrimonio llegó a su fin.

“Cuando ya no estemos juntos y la gente te pregunte lo que yo he sido en tu vida, dile que fui importante, que me has querido bastante y que no estés arrepentida. No le hables mal de mí, no se vale ser así. Dios es testigo de cuánto te amé…”, cantó Villanueva en el set.

Pero la cosa no quedó allí, pues también quiso cantarle a su exsuegra Susy Díaz. Esta vez Néstor decidió entonar “En tu día” del cantante mexicano Pedro Infante. “De ahora en adelante, celebremos con gusto este día de placer tan dichoso”, expresó el artista nacional.

Néstor Villanueva confirma que está soltero. (Video: Latina/ Mujeres al Mando)

FLORCITA SE NIEGA A HABLAR DE NÉSTOR

Días atrás, la hija de Susy Díaz también se presentó en el programa Mujeres al Mando. A diferencia de Néstor Villanueva, Florcita no quiso hablar sobre su relación y hasta se mostró fastidiada con Thaís Casalino, quien no dejaba de preguntarle si su matrimonio con el cantante seguía en pie.

“Creo que ahorita lo que le importa a la gente es saber lo que está haciendo Florcita hoy en día… sigue trabajando, sigue saliendo adelante, está con sus vestidos y eso es lo importante, lo que la gente tiene que ver. Mi vida privada la mantengo al margen y prefiero no opinar al respecto y creo que si no lo he hecho antes, cuando pasaron los problemas, menos lo voy hacer ahora , no quiero tocar el tema”, contestó incómoda.

