¿Indirecta para Rodrigo González? Gisela Valcárcel y su pedido por Día de la Mujer: “No rajes de una mujer hoy”

Gisela Valcárcel hace pedido por el Día Internacional de la Mujer, celebrado este 8 de marzo. (Foto: Instagram)

Gisela Valcárcel se enlazó con América Hoy para dar un poderoso mensaje por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este martes 8 de marzo. La madre de Ethel Pozo habría aprovechado las cámaras para enviarle una tremenda indirecta a Rodrigo González, quien entrevistó a su expareja en Amor y Fuego.

Antes de hacerlo, la popular ‘Señito’ aclaró que su relación sentimental con Jorge Pozo era un pasaje de su vida que jamás pensó que saldría a luz, puesto que siempre ha intentado proteger su privacidad, la de Ethel y la de sus dos nietas.

“Se dice que yo le he contado todo pero no es verdad. Me he guardado muchas cosas para mí y para mi intimidad (...) Pero esto nos ha permitido ser fuertes y ver que podemos salir de situaciones difíciles”, expresó la conductora de TV entre lágrimas. Asimismo, se mostró sorprendida por el respaldo que ha recibido por parte del público.

Más adelante, Gisela Valcárcel le pidió al público fomentar la unión entre mujeres, al menos por un solo día para mostrar respeto por el Día Internacional de la Mujer.

“Promovamos hoy día eso… quizás mañana rajes de una mujer, pero por lo menos abstengámosno 24 horas solo por hoy…. Hablemos bien de nosotras” , expresó la rubia conductora. ¿Acaso fue un mensaje para Peluchín?

Gisela Valcárcel hace pedido por Día de la Mujer y estaría dirigido a Rodrigo González. (VIDEO: América TV / Gisela Valcárcel)

Recordemos que Rodrigo González ha sido criticado no solo por los internautas, sino también por Magaly Medina por recibir en su set al padre de Ethel Pozo. La ‘Urraca’ consideró como una “bajeza” que Peluchín recurriera a entrevistar a Jorge Pozo, sabiendo que él solo quería “tener pantalla” y, probablemente, fastidiar a Gisela.

“Yo no me voy a prestar para esos juegos inmundos jamás porque detesto a los irresponsables, a la gente que no se hace cargo de sus acciones . Este país está lleno de padres irresponsables, los vemos todos los días. Mi enemistad televisiva con Gisela Valcárcel tiene un límite y eso no lo voy a pasar”, expresó la conductora.

¿POR QUÉ GISELA VALCÁRCEL JAMÁS HABLÓ SOBRE JORGE POZO?

Gisela Valcárcel ha cosechado grandes éxitos en estos 34 años de trayectoria televisiva, siendo su programa más recordado ‘Aló Gisela’. Y aunque su vida privada también ha formado parte del mundo espectáculo, la ‘Señito’ jamás habló sobre el hombre que la embarazó a los 17 años.

Pero ahora que Jorge Pozo, un hombre de 66 años, reapareció en su vida para pedir ver a su hija luego de haberla abandonado a los ocho años, Gisela y Ethel han decidido permanecer en silencio y no emitir ningún comentario negativo sobre él. ¿Cuál es la razón de esta decisión?

Mientras que Ethel aseguró que no piensa responderle a su padre para respetar la privacidad de su madre e hijas, la rubia presentadora aseguró que no replicará las declaraciones de su expareja porque no quiere pagarle con “la misma moneda”.

“ ¿De qué Jesús o de qué estaría hablando si yo respondo todo lo que se diga de mí de la misma forma? Quiero responder de la forma que lo haría Dios (...) Si quieren saber... Ethel está tranquila, yo también. Estamos agradecidas por la solidaridad que hemos sentido estos días. Jamás imaginé que esto pasaría, pero vi la mano de Dios”, indicó.

Gisela Valcárcel y Ethel Pozo lloran juntas tras aparición de Jorge Pozo. (VIDEO: América TV / América Hoy)

