¿Por qué se pelearon Karina Rivera y María Pía Copello? La historia de enemistad que inició por un programa infantil

¿Por qué están peleadas Karina Rivera y María Pía Copello? Conoce la historia de su supuesta enemistad.

Durante los 90 y hasta poco antes del nuevo milenio, “Karina y Timoteo” se convirtió en uno de los programas infantiles más exitosos de la televisión peruana. Los niños no solo amaban al divertido dragón, sino también a la carismática y rubia conductora que alegraba todas las mañanas de lunes a viernes.

Sin embargo, muchos infantes quedaron confundidos y con el corazón roto el 14 de agosto de 1999, cuando vieron a Karina Rivera despedirse de ellos en una nave espacial. ¿Cuándo regresaría? Nadie lo sabía, pero fue en ese momento que llegó una nueva conductora llamada María Pía Copello para llenar el espacio vacío.

Con el pasar de los meses, María Pía se ganó el cariño del público y la promesa que hizo Karina de volver al programa quedaba cada vez más en el olvido. De un momento a otro, el espacio de América TV pasó de llamarse “Karina y Timoteo” a “María Pía y Timoteo”, perdurando así hasta la emisión de su último programa en el año 2006.

Desde que sucedió todo esto, se dice que la relación entre María Pía Copello, actual conductora de Esto es Guerra, y Karina Rivera no es buena. ¿Pero será cierto? En esta nota te contamos cómo se originó la supuesta rivalidad de las presentadoras.

¿POR QUÉ KARINA RIVERA SE FUE DE “KARINA Y TIMOTEO”?

En una reciente entrevista, Karina Rivera contó que se ausentó de “Karina y Timoteo” porque había quedado embarazada de su primera hija con Orlando Fundichely y estaba en riesgo de sufrir un aborto. Según su versión, la producción se tomó la noticia de buena forma y hasta le pidieron que escogiera su reemplazo temporal.

“Busqué a alguien que me pueda ayudar con el programa y les dije las hermanas Copello. Yo en ese momento dije Anna Karina (hermana de María Pía) porque cantaba, la conocía e iba al programa. Aparte porque se llamaba Carina y no iba a ver mucha variación por el nombre”, explicó en el canal Por mi madre de YouTube.

Debido a la apretada agenda de Anna Carina, la escogida para ser su reemplazo terminó siendo María Pía Copello. Con esto decidido, ambas conductoras infantiles grabaron escenas por separado. Mientras que Karina se despidió de los niños, María Pía fue anunciada como la nueva presentadora infantil del programa durante los próximos meses.

Desde 2000 a 2006, María Pía Copello condujo el programa infantil "María Pía y Timoteo".

KARINA RIVERA FUE DESPEDIDA SIN AVISO

Karina Rivera contó que su plan original era regresar a la conducción de “Karina y Timoteo” una vez diera a luz a su hija porque así se lo había prometido la producción. Sin embargo, se dio con la sorpresa que había sido despedida cuando el programa cambió de nombre a “María Pía y Timoteo” sin previo aviso.

“El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía ahí. Yo di a luz y dije ‘ay por fin regreso con Timoteo’. No me acuerdo si di a luz un viernes, pero el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo (...) Ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares. Para mí fue muy duro ”, expresó.

Asimismo, Karina dejó en claro que esto no ocasionó una “pelea” con María Pía Copello y que tampoco existe una rivalidad entre ellas , ya que considera que no fue su culpa. “No tengo nada en contra de ella. La gente se hace bolas, ella y yo no nos conocemos. Nos hemos cruzado en los estudios, pero no nos hemos peleado”, precisó.

Karina Rivera cuenta por qué fue reemplazada por María Pía Copello. (VIDEO: Youtube/@Por mi madre)

TIMOTEO CONFIRMA VERSIÓN DE KARINA

Ricardo Bonilla, quien interpreta a Timoteo, reveló que él era una de las pocas personas que se había enterado del intempestivo despido de Karina Rivera. Según relató en entrevista para Action Media Web, él quiso avisarle a su compañera, pero se lo prohibieron.

“Un día después de la grabación me dijeron lo que iba a pasar. Yo dije que tenía que hablar con Karina. Pero la inmadurez de un joven inexperto para manejar las emociones, no se lo conversé a mi amiga, debí haberle advertido, pero la productora me pidió que no diga nada. Hice caso, terminó el programa y llamaron a Karina para decirle que no estaría. Y eso causó tremendo disgusto”, relató Bonilla.

Karina Rivera y Timoteo regresan juntos a los escenarios después de 22 años.

Aunque Bonilla siguió en el programa en el papel de Timoteo, la productora y guionista Bianca Casagrande no estuvo de acuerdo con el reemplazo y decidió renunciar al presenciar tremenda injusticia.

“Yo quería que Karina continúe en el programa, pero la orden (de su salida) vino de arriba, de más arriba de la gerencia de producción, que era que Karina estando embarazada no podía estar al frente de un programa infantil”, señaló Bianca.

MARÍA PÍA COPELLO ROMPE SU SILENCIO

En 2019, María Pía Copello habló por primera vez sobre su controversial ingreso a “Karina y Timoteo”. En entrevista para Correo, la también influencer explicó que los directivos del canal nunca le dijeron sí estaría en la conducción por un par de meses o de manera permanente.

“Simplemente me llamaron para que entrara a la conducción del programa. De pronto, en diciembre, me estaban diciendo que firme un contrato por dos años, y así fue como me quedé. No sabía si a una persona le habían dicho que espere o no espere. Lamento mucho que las cosas se hayan dado así ”, manifestó.

A su vez, contó que el nombre “Karina y Timoteo” la hacía sentir mal porque muchos niños y padres de familia no la llamaban por el suyo, sino por el de la anterior conductora. “Me incomodaba porque yo no me llamaba así, pero también entendí porque antes se llamaba así. Para los niños y las mamás yo era Karina. Al final y felizmente cambiaron el nombre”, sostuvo.

También resaltó que nunca habló con Karina Rivera sobre el tema porque “ni ella ni yo tuvimos la culpa de nada”. “La televisión se mueve así, tiene que ver lo que le conviene y nosotros simplemente somos fichas de un gran juego. Si en ese momento no era lo que se necesita, te van a decir chau ”.

María Pía Copello responde a críticas (Foto: Instagram)

